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армия РФ (18012) граница (5144) Пентагон (1410) россия (92999) США (24813) Кирби (447)

Две трети войск РФ у границ Украины переброшены из других регионов России, - Пентагон

Две трети войск РФ у границ Украины переброшены из других регионов России, - Пентагон

Приблизительно две трети российских войск, которые сейчас расположены у границ Украины, переброшены из других регионов РФ и находятся вдали от мест постоянной дислокации.

Об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона генерал Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

На вопрос журналиста, действительно ли Пентагон наблюдает переброску российских войск к границе Украины из восточных регионов РФ, Кирби ответил, что не может утверждать, что все эти части именно из восточных регионов, а не из каких-то других.

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Он сказал, что, по данным минобороны США, только треть российской военной группировки возле границ Украины составляют части, которые находятся в местах своей постоянной дислокации, а остальные две трети переброшены из других военных округов.

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Топ комментарии
+5
бажаю Боже щоб ці расейські військові відморозили собі яйця а краще би вони здохли разом зі своїм фюрером Жуйлом.
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14.01.2022 10:52
+5
Мордорські орки крові бажають. Смоли напийтеся, виродки.
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14.01.2022 11:05
+3
Та тому, що на роССії вже не вистачає "вітязєй", щоб прикрити голу сраку з усих боків.
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14.01.2022 11:10
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бажаю Боже щоб ці расейські військові відморозили собі яйця а краще би вони здохли разом зі своїм фюрером Жуйлом.
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14.01.2022 10:52 Ответить
Как то по детски ВЫГЛЯДАЕ.
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14.01.2022 11:05 Ответить
а што би ти пажелал русскім?
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14.01.2022 11:36 Ответить
я бы пожелал, чтоб они все!
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14.01.2022 11:55 Ответить
там русских только каждый третий, а остальным что желаешь
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15.01.2022 14:01 Ответить
Мордорські орки крові бажають. Смоли напийтеся, виродки.
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14.01.2022 11:05 Ответить
Та тому, що на роССії вже не вистачає "вітязєй", щоб прикрити голу сраку з усих боків.
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14.01.2022 11:10 Ответить
долго стоим..
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14.01.2022 11:16 Ответить
Как в фильме Леон!!
Собирайте всех!......Стэн!..как всех??
!!! Я сказал всеееееееххххх!!!!
.....перепуганные идиоты!!!
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14.01.2022 11:27 Ответить
Пока они там на границе, дома ихних жен кавказцы е*ут.
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14.01.2022 11:51 Ответить
так это.. генофонд модифицируют..... им только на пользу!
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14.01.2022 11:53 Ответить
расеяне лаптеногие - вы главное рефрежираторов и крематориев подганяйте - сразу будете украинские земли удобрять ... за каждым углом вас, *********** будет ждать кирпич или ломик, на каждую единицу техники найдется по бутылке молотова, пескочного презерватива в дуло и прочих интересных сюрпризов
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14.01.2022 11:52 Ответить
загнали в стойло как безвольную скотину!
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14.01.2022 12:17 Ответить
https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/expect-the-worst-ukraine-hit-by-cyberattack-russia-moves-more-troops/ar-AASM2ma?ocid=msedgdhp&pc=U531 іноземні ЗМІ попереджають. . . . . "Чекайте найгіршого": Україну вразила кібератака, Росія перекидає більше військ (msn.com)
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14.01.2022 12:33 Ответить
Тримати там стільки військових Росії коштує шалених коштів.
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14.01.2022 13:01 Ответить
пенсы заплатят не переживайте.
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14.01.2022 14:50 Ответить
 
 