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Лавров (2234) НАТО (8633) россия (92999) США (24813) Финляндия (904) членство в НАТО (1434) Швеция (968)

Лавров заявил, что НАТО "искусственно заманивает в свои ряды" Украину, Швецию и Финляндию

Лавров заявил, что НАТО

НАТО "искусственно заманивает в свои ряды" Украину и скандинавские страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО. От США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после "холодной" войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно все это продлить продолжаются", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.

Лавров также назвал "неприемлемым и ущербным" однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.

Напомним, в четверг генсек НАТО заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам альянса, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: Любое расширение Альянса - угроза для России

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Топ комментарии
+66
Ніхто не зробив стільки для бажання України вступити в НАТО, як ви самі, дурники
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14.01.2022 10:54
+35
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14.01.2022 10:54
+34
США и НАТО цинично заманили к себе Лошадь и его семью, дали гражданство США и запрещают его дочери учить русский язык....
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14.01.2022 11:02
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Ніхто не зробив стільки для бажання України вступити в НАТО, як ви самі, дурники
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14.01.2022 10:54 Ответить
+100500.
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14.01.2022 11:04 Ответить
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14.01.2022 11:05 Ответить
И самое удивительное в этом, что они этого не понимают
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14.01.2022 11:13 Ответить
Я предполагаю, что понимают, но решают другие задачи. Им нужен внешний враг, как Бетмен Джокеру, что они будут делать без этой страшилки для населения. Не, ну выдумают конечно очередного Бандеру-кроповийцу, но тут вопрос не в том, что они искренне верят в свои слова, а в том, что им надо играть в свою маньячную игру, пускай даже коряво и тупо.
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14.01.2022 11:27 Ответить
заманивают в НАТУ голыми девками и алкоголем
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14.01.2022 12:09 Ответить
так для нутряных рашкованов понятней
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14.01.2022 12:12 Ответить
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14.01.2022 10:54 Ответить
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14.01.2022 10:54 Ответить
Та не показуйте оте штрашидло, бо ноччю спать страшно!😁😁😁
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14.01.2022 11:28 Ответить
Шото вы сильно приукрасили ЛавроМаньку...в реальности оно страшнее.
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14.01.2022 11:31 Ответить
не хватает снегирей... распятого мальчика..изнасилованной инвалидки.... наколотых наркотой апельсинов..... Русскую весну бы вспомнили как аргумент...и Свидетели Секты.. Чудес Х..ла... Мы все помрем и попадем мимо Ада и Рая просто в Косомс...
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14.01.2022 11:56 Ответить
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14.01.2022 12:32 Ответить
унылая лошадь что с него взять
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14.01.2022 10:54 Ответить
НАТО стоит в крвсных труселях, и манит их, манит...
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14.01.2022 10:57 Ответить
В переговорах залишилась одна формула - по яйцям.
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14.01.2022 10:57 Ответить
шведы, а мож одумаетесь и присоединитесь к одкб...
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14.01.2022 10:57 Ответить
Поштчно
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14.01.2022 10:57 Ответить
Пошла нахрен лошадь!!!
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14.01.2022 10:58 Ответить
Я понимаю,что Лошадь курит.Но мне интересно что!
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14.01.2022 10:59 Ответить
планчик для жиганов. урке благородное
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14.01.2022 11:03 Ответить
Заёрзали, суки.
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14.01.2022 10:59 Ответить
Цікаво! Хто заважає московитам "штучно розширювати" ОДКБ,заманюючи туди інші країни?
Туж Фінляндію чи Швецію? Може Китай?
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14.01.2022 10:59 Ответить
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14.01.2022 10:59 Ответить
Неужели Нуланд конфетками опять заманивает?!!
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14.01.2022 10:59 Ответить
Наколотыми чипами ананасами, через 5 жы 🙂
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14.01.2022 11:28 Ответить
Лошадиная логика - голова большая , но без мозгов . Даже сбрехать по человечески не могут . Северный сортир с обитателями сделал всю работу за НАТО . Теперь уже всем понятно - без НАТО нас потопят в крови .
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14.01.2022 11:00 Ответить
НАТО "штучно заманює до своїх лав" Україну, Швецію та Фінляндію

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14.01.2022 11:01 Ответить
если бы у нас политическое руководство всыралось бы годами от темы вступит ли например там Молдова в нато или одкб то их бы на следующих выборах прокатили бы по бруковке на хрещатике. а эти мокши живут в говне, ходят на ведро половиной народонаселения, без центральной канализации треть страны и с зп по 15тыс ржублей зато важно кто там из соседних стран вступит в нату или нет... ну мля чистых фашизм... гордиться сруским миром и указывать как жить другим нациям не вставая с полного ведра гавна! заодно поддерживая своего плешивого недофюрера, который их же на том ведре и держит!
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14.01.2022 11:01 Ответить
США и НАТО цинично заманили к себе Лошадь и его семью, дали гражданство США и запрещают его дочери учить русский язык....
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14.01.2022 11:02 Ответить
А почему вы не заманиваете? А только отпугиваете. Кто вам мешает заманивать?
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14.01.2022 11:02 Ответить
Я в который раз ловлю себя на мысли что над кацапами провели какой то жуткий геномодифицируемый эксперимент , причём очень давно и который , к сожалению , вышел из под контроля . И вот эта мерзость расползлась по миру .
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14.01.2022 11:03 Ответить


Дуже схожі,але лівий хворий на голову.
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14.01.2022 11:04 Ответить
Знайди десять відмінностей 😅
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14.01.2022 11:07 Ответить
Посмотрите на его нозри! Это ж профессиАнал !
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14.01.2022 11:12 Ответить
Довпойопу всі навкруги винні, що він довпойоп…
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14.01.2022 11:04 Ответить
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14.01.2022 11:04 Ответить
Что и там унитазы украли ?
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14.01.2022 11:06 Ответить
Ага. Теперь говно через щели в открытый космос проталкивают
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14.01.2022 11:19 Ответить
Де НАТО - там мир , де Росія - там війна.
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14.01.2022 11:04 Ответить
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14.01.2022 11:05 Ответить
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14.01.2022 11:06 Ответить
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14.01.2022 11:06 Ответить
Искусственно забрали Крым с Донбассом. Искусственно все хотят зашититься от искусствоведов. В принципе все верно ))
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14.01.2022 11:07 Ответить
маньяк заявил, что потенциальные жертвы искусственно избегают встречи с ним и постоянно приводят с собой полицию...
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14.01.2022 11:08 Ответить
- Дайте нам гарантии безопасности!

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14.01.2022 11:08 Ответить
Виходить, що це НАТО кацапам грошей дало, чи змусило їх якимось іншим чином творити те беззаконня, яке вони творять стосовно своїх сусідів і не тільки? 😲 Яке то НАТО... ммм... русофобське!!! 😁
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14.01.2022 11:08 Ответить
умом орков не понять ..
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14.01.2022 11:09 Ответить
- Дайте нам гарантии безопасности!

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14.01.2022 11:10 Ответить
Сколько украинцев погибло от рук натовских агрессоров? А от "любви братского народа"?
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14.01.2022 11:11 Ответить
То есть это НАТО заставило рашку оккупировать Крым и часть Донбасса что бы подтолкнуть таким способом Швецию, Финляндию и Украину в вступление в их альянс?
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14.01.2022 11:15 Ответить
а хто ж ищо?!!
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14.01.2022 11:16 Ответить
Поставить в один ряд Украину, Швецию и Финляндию, да ещё и в такой последовательности, мог только оголтелый проукраинский нацпатриот.
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14.01.2022 11:17 Ответить
А Грузію - забув - вона теж хоче !
І причиною - теж ваша агресія в Осетію та Абхазію
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14.01.2022 11:29 Ответить
А чия це "ваша агресія"?
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14.01.2022 11:33 Ответить
Ага. А в Таежный шоюз идут добровольно
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14.01.2022 11:18 Ответить
Из-за нервного срыва конячка забыла, кто напал на Грузию и Украину
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14.01.2022 11:19 Ответить
Шо, ссыкотно?
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14.01.2022 11:20 Ответить
Лавров,ты такой тупой,Тебе неоднократно говорили,от...битись от нас.Так тебе ещё это скажут Швеция и Финляндия.
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14.01.2022 11:20 Ответить
Кокаиновая лошадь "Нашу рашу" насмотрелась...
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14.01.2022 11:22 Ответить
искуственно говорит эта лошадь нато заманывает их к себе..... совсем больной на голову идиот....вы же сами всех туда толкнули насильно напугав своим беспределом с соседями .войнами и милитаризацией рассеи .всем угрожаете ядерным оружием .все здохнут а вы умрёте УКРАИНА НАША, анексируют чужие территории, не соблюдаете международные права ....фины и шведы решили от шизиков как то обезопасить себя, вы себе там расширяетесь с собой подобными старпёрами совками никто не указывает... а НАТО это оборонная организация цивилизованных так сказать стран и не только уже .заявляют что натравят северную корею на сша... подлый народ ,власть и президент.... воевать да грабить да угрожать да ссорить народы только и могут чортовы сатанисты((
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14.01.2022 11:22 Ответить
Не обижайте лошадей , называя упыря лошадью !!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.01.2022 11:23 Ответить
Лавруха, просто положи писюн за ухо. Пройдет каких то два года и ты, собрав все свои манатки .....легко и вальяжно поедеш ,....к своей дочери.....это единственное место для твой старости. И это место .....не в России.
Ты это знаешь???
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14.01.2022 11:24 Ответить
ФСБ держит других членов семьи Лаврова за яйца, а если Лавров соскочит, то их расстреляют, у московской Орды всегда так было.
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14.01.2022 11:41 Ответить
А что старого тупого вонючего ишака реанимировали
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14.01.2022 11:25 Ответить
Мы Машку заманиваем для поглумиться, а Сивый Мерин нам ни к чему.
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14.01.2022 11:34 Ответить
Со слов этого руцкого ******, становится понятно, что это НАТО уговорило *****, в тайне от унылой лошади, напасть на Украину, с целью вовлечения ее в плен агрессивного альянса.
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14.01.2022 11:34 Ответить
Овёс нынче подали вкусный,
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14.01.2022 11:38 Ответить
вой из паРаши воспринимают уже не иначе, чем крики и бред, доносящиеся из дурки.

лавруша, придурь лапотная, ползи в радные *****, прекрещай вонять и плеваться говном.

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14.01.2022 11:55 Ответить
полная версия https://www.youtube.com/watch?v=XrPXL8OGXgY https://www.youtube.com/watch?v=XrPXL8OGXgY


это НАТО "искусственно заманивает" бабушку ползти по доскам.
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14.01.2022 14:37 Ответить
Неверно! Не искусственное заманивание, а искусственное подталкивание Россией Украины, Швеции и Финляндии в НАТО.
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14.01.2022 11:57 Ответить
Феерический долобёб, ***.....
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14.01.2022 12:07 Ответить
Лаврошадь, сколько тебе, старому ********* и наркоману, лет? Ну постыдился бы такую фуйню пороть! Неужели лишняя хромосома в твоей безтолковке не протестует? Иногда честь, дороже чем жизнь!
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14.01.2022 12:12 Ответить
Опять коняка перепутала овсяное и конопляное поле.
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14.01.2022 12:18 Ответить
вой на болотах! хорошо)
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14.01.2022 12:19 Ответить
Чому штучно? Україна хоче в НАТО більш, ніж саме НАТО хоче прийняти Україну в свій союз.
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14.01.2022 12:59 Ответить
Лошадь сообразила, что пока будет держать зубами Украину,
Финляндия может сочно укусить за зад.
НАТО над Калининградом и *********** - это будет весело.
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14.01.2022 13:04 Ответить
Если бы кремль не дёргался, ни Украине, ни Финляндии
НАТО было бы не нужно.
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14.01.2022 13:06 Ответить
Главная кляча копростана, не боишься что моржовая звизда обидится и чайком напоит? *****, ты имбицил, "НАТО" обозвал!!!
PS: Лаврошадь, когда стеной то НАТО будете отгораживаться, не стоит отгораживать оккупированные земли Украины, это касается севера и востока, Кубань и т. д.!
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14.01.2022 13:11 Ответить
Никто не заманивает , просто в свете последних событий в Казахстане , все понимают , что снова могут вернуться белофины , Шпицберген на референдуме, объявит о своем суверенитете и тут же присоединится к русне . А возле границ Украины стоят миротворцы , готовые наступать , в сугубо мирных целях , вежливо
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14.01.2022 13:24 Ответить
Заяви цього "дупломати" вже підлягають коментуванню спеціалістами в області певних наук.
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14.01.2022 13:42 Ответить
А Россия и штучно и огнём и мечом и сегодня загоняет эти дебильные отсталые дикие станы АЗИИ (казахстан. таджикистан. туркменистан . киргистан, а также голожопых Армян и Беларусь в СВОЮ ОДКБ!!
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14.01.2022 14:14 Ответить
Куди бажаємо-туда і йдемо. Ще тільки вбивць і терорстів не запитували куди нам йти. Це нге ваша шакалья справа.
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14.01.2022 15:50 Ответить
 
 