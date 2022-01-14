Лавров заявил, что НАТО "искусственно заманивает в свои ряды" Украину, Швецию и Финляндию

НАТО "искусственно заманивает в свои ряды" Украину и скандинавские страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО. От США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после "холодной" войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно все это продлить продолжаются", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.

Лавров также назвал "неприемлемым и ущербным" однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.

Напомним, в четверг генсек НАТО заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам альянса, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.

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