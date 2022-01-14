Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой - Боррель

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву после кибератак на правительственные сайты.

Об этом сказал Боррель журналистам на встрече министров иностранных дел во Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что такое может произойти. Затрудняюсь сказать [кто за этим стоит]. Я не могу никого обвинять, потому что у меня нет доказательств, но мы можем себе это представить", – рассказал он.

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Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.