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киберпреступление (762) хакер (1171) Евросоюз (16683) кибербезопасность (663) Боррель (784)

Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой - Боррель

Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с кибератакой - Боррель

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву после кибератак на правительственные сайты.

Об этом сказал Боррель журналистам на встрече министров иностранных дел во Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что такое может произойти. Затрудняюсь сказать [кто за этим стоит]. Я не могу никого обвинять, потому что у меня нет доказательств, но мы можем себе это представить", – рассказал он.

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Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

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Топ комментарии
+7
Примите Украину в ЕС и раша заткнется, как заткнулась с Румынией, Хорватией , Словенией. Теперь в те страны лезет только деньгами на бизнес .
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14.01.2022 11:05
+3
Пора уже нанести ответный удар по Рашке
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14.01.2022 11:07
+2
Уволить как несоответсвующего занимаемой должности.
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14.01.2022 11:28
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Дайте бекапи.
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14.01.2022 10:59 Ответить
Примите Украину в ЕС и раша заткнется, как заткнулась с Румынией, Хорватией , Словенией. Теперь в те страны лезет только деньгами на бизнес .
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14.01.2022 11:05 Ответить
Пора уже нанести ответный удар по Рашке
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14.01.2022 11:07 Ответить
Прямо не знаете, сліпі і глухі. Забули виразіть глубокую озабоченность.
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14.01.2022 11:08 Ответить
Недавно мы им помогали, теперь они, шо у нас такого ценного есть, что атакуют?
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14.01.2022 11:11 Ответить
А говорите нет ничего ценного... Ондого. ЦЕННОГО дурака в ступор поставили, а вы грите ничего нет
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14.01.2022 11:21 Ответить
Уволить как несоответсвующего занимаемой должности.
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14.01.2022 11:28 Ответить
Давайте денег побольше, ведь своим государственным програмистам мы платим чуть больше минималки.
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14.01.2022 11:31 Ответить
Читал, что сейчас идут системные учения запоребриком, и к ним относятся не только чисто военные задачи и проверка скорости мобилизации войск на дальнем востоке, но и также все виды информационной атаки. В частности, резко усилившиеся заявления о минировании (что только выглядит безобидно, а на самом деле решает уйму мерзких задач), теперь вот кибератака, то ли еще будет...
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14.01.2022 11:33 Ответить
Долбодятлам типо дубилетам-федоровым помогать бесполезно.
Они хороши именно своей дремучестью и их учить - только портить!
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14.01.2022 11:38 Ответить
Бyла кібератака на yряд та дію якy зробила рашка і Зе хоче vsіх на неї підsадить шоб пyтлер vsе контролюvаv, я цю рysькy дію не vsтаноvлюvаv і не бyдy і vибори які хочyть зробити через дію бyдyть рахyvати y рашці,
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14.01.2022 11:48 Ответить
а Дiю точно зробили на паРашi? звiдки такi чутки?
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14.01.2022 11:56 Ответить
Звідти.
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14.01.2022 12:06 Ответить
Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із цією кібератакою. На жаль, ми знали, що таке може статися. Важко сказати [хто за цим стоїть]. Я не можу нікого звинувачувати, тому що у мене немає доказів, але ми можемо собі це уявити", - розповів він. Джерело:
Дякуємо за допомогу, але є простіше рішення просто повісити дебіла мінцифри.
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14.01.2022 13:03 Ответить
 
 