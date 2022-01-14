РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10899 посетителей онлайн
Новости
1 395 5
минирование (1442) Нацполиция (16189) Харьковщина (5576)

Житель Харьковской области угрожал взорвать райуправление полиции и отделение больницы, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция задержала жителя Харьковской области, который угрожал взорвать Чугуевское управление полиции и центральную районную больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции.

"Полицейские установили личность правонарушителя, которым оказался 40-летний житель Чугуева. Мужчина совершил преступление из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения... Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, вечером 13 января в полицию поступили два анонимных звонка. Сначала, в 18:53, звонивший заявил, что в здании Чугуевского управления полиции произойдет взрыв, а затем в 19:57 - сообщил, что бросит гранату в отделение травматологии Чугуевской центральной районной больницы. Полицейские обследовали оба здания и близлежащую территорию, но никаких взрывных устройств не обнаружили. Установив личность анонима, правоохранители осмотрели его дом – там тоже не было никаких взрывоопасных предметов.

Житель Харьковской области угрожал взорвать райуправление полиции и отделение больницы, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция 01

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове сообщили о массовом "минировании" школ: правоохранители эвакуируют детей и педагогов

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Житель Харьковской области угрожал взорвать райуправление полиции и отделение больницы, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция 02

Житель Харьковской области угрожал взорвать райуправление полиции и отделение больницы, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция 03
Фото: сайт полиции

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блин, интерьер 70-90-ых годов, не отапливается толком , ест из консервной банки , как при сссродна томатная килька... Вот и вскрылась последняя консерва кернеса...
показать весь комментарий
14.01.2022 11:25 Ответить
Погрожував підірвати 8 років,і воював на донбасі проти України теж 8 років,або амністують,яке у нас гарне кривосуддя.
показать весь комментарий
14.01.2022 11:35 Ответить
підтримую
а уяви що хтось робе так.
сідає в машину і влітає в людей, як зайцева. 5 чи 6 загиблих
дали 10. затягнули слідство. 5 в сізо і знову воля.
то ту суку можна порівняти з пацаном який воював ні за що.
тому що повернувся додому а він нікому нах...й не потрібен.
справедливе правосуддя, де???????????
показать весь комментарий
14.01.2022 12:02 Ответить
А на футболку никто внимания не обратил?
показать весь комментарий
14.01.2022 11:45 Ответить
То он с перепугу решил подмазаться.
показать весь комментарий
14.01.2022 12:32 Ответить
 
 