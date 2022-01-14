Житель Харьковской области угрожал взорвать райуправление полиции и отделение больницы, ему грозит до 8 лет лишения свободы, - полиция. ФОТОрепортаж
Полиция задержала жителя Харьковской области, который угрожал взорвать Чугуевское управление полиции и центральную районную больницу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции.
"Полицейские установили личность правонарушителя, которым оказался 40-летний житель Чугуева. Мужчина совершил преступление из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения... Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, вечером 13 января в полицию поступили два анонимных звонка. Сначала, в 18:53, звонивший заявил, что в здании Чугуевского управления полиции произойдет взрыв, а затем в 19:57 - сообщил, что бросит гранату в отделение травматологии Чугуевской центральной районной больницы. Полицейские обследовали оба здания и близлежащую территорию, но никаких взрывных устройств не обнаружили. Установив личность анонима, правоохранители осмотрели его дом – там тоже не было никаких взрывоопасных предметов.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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а уяви що хтось робе так.
сідає в машину і влітає в людей, як зайцева. 5 чи 6 загиблих
дали 10. затягнули слідство. 5 в сізо і знову воля.
то ту суку можна порівняти з пацаном який воював ні за що.
тому що повернувся додому а він нікому нах...й не потрібен.
справедливе правосуддя, де???????????