Говорили о циничном манипулировании Россией рынками энергоносителей, - Столтенберг о разговоре с главой Международного энергетического агентства Биролем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу в телефонном разговоре с директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем обсудил поведение России на энергетическом рынке и прошедшую встречу в рамках Совета Россия-НАТО.

"Провел хороший телефонный разговор с директором МЭА Фатихом Биролем. Мы обсудили циничное манипулирование рынками энергоресурсов со стороны России", - написал Столтенберг в твиттере, передает Цензор.НЕТ

"Я проинформировал его о встрече в рамках Совета Россия-НАТО", - добавил генсек НАТО.

Заседание в формате Совета Россия-НАТО состоялось 12 января в Брюсселе.

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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Россия использует энергетику "как инструмент политического влияния".

В конце прошлого года в ЕС активно призывали Россию наращивать поставки газа, чтобы способствовать снижению цен на этот энергоресурс.