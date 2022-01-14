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энергетика (2468) Столтенберг (1619) МЭА (1)

Говорили о циничном манипулировании Россией рынками энергоносителей, - Столтенберг о разговоре с главой Международного энергетического агентства Биролем

Говорили о циничном манипулировании Россией рынками энергоносителей, - Столтенберг о разговоре с главой Международного энергетического агентства Биролем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу в телефонном разговоре с директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем обсудил поведение России на энергетическом рынке и прошедшую встречу в рамках Совета Россия-НАТО.

"Провел хороший телефонный разговор с директором МЭА Фатихом Биролем. Мы обсудили циничное манипулирование рынками энергоресурсов со стороны России", - написал Столтенберг в твиттере, передает Цензор.НЕТ

"Я проинформировал его о встрече в рамках Совета Россия-НАТО", - добавил генсек НАТО.

Заседание в формате Совета Россия-НАТО состоялось 12 января в Брюсселе.

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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Россия использует энергетику "как инструмент политического влияния".

В конце прошлого года в ЕС активно призывали Россию наращивать поставки газа, чтобы способствовать снижению цен на этот энергоресурс.

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Клятимоскали. Не хотят увеличивать объем поставок газа для снижения его цены на бирже.
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14.01.2022 11:34 Ответить
Так их еще и просят.
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14.01.2022 11:48 Ответить
Геть оборззєлі п аРашинці. Гребуть бабло поки тепле.
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14.01.2022 11:51 Ответить
Газпром Имеют 40% рынка ЕС . Не хотят увеличивать еще.
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14.01.2022 12:08 Ответить
Вы позволяете - они манипулируют!
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14.01.2022 11:51 Ответить
А ви їм глибоке занепокоєння!!!1
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14.01.2022 11:52 Ответить
Если контракты не выполняют, то подайте на них в суд.
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14.01.2022 12:07 Ответить
Надо подождать. Рынок все отрегулирует. По цене 1100 сегодня, в ЕС должен появиться американский газ, если Азия будет не против.
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14.01.2022 12:12 Ответить
хотел узнать за Яценюка. Как он там? В переговорах не учавствует?
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14.01.2022 12:29 Ответить
 
 