МИД Швеции о хакерской атаке на правительственные сайты Украины: Это то, о чем мы предупреждали и чего мы боимся. Надо выяснить, кто за этим стоит
Глава МИД Швеции Анн Линде в пятницу заявила о солидарности Стокгольма с Киевом в связи с кибератакой против правительственных ведомств Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы полностью солидарны с правительством Украины в отношении того, что произошло этим утром, в отношении этой кибератаки. Мы все еще не знаем, кто стоит за этой атакой, поскольку никто не взял на себя ответственность за нее", - заявила Линде перед встречей на уровне глав МИД ЕС в Бресте (Франция).
"Сегодня утром мы получили новости о гибридной атаке в отношении украинских властей. Это то, о чем мы предупреждали и чего мы боимся - такого рода гибридных или кибератаках. Конечно, нам нужно узнать, кто несет за это ответственность", - добавила она.
При этом, комментируя хакерскую атаку на властные структуры Украины, Линде заявила о необходимости твердой единой позиции в отношении действий России.
"Это способствует усилению напряженности. Именно поэтому мы должны быть весьма твердыми в наших посланиях России. Если будут происходить атаки против Украины, мы будем очень суровыми и решительны в нашем ответе", - добавила она.
Напомним, на сайтах разместили картинку на украинском, русском и польском языках с текстом: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".
В то же время в СБУ сообщили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января, утечки персональных данных, по имеющейся информации, не было. Содержание сайтов также не было изменено.
Пожалуйста, подождите...
с тобой всё понятно.
Может ты ещё шария посоветуешь?
А зачем мелочиться - сразу на паРаша.сру "Красная звизда"?
ты по недоумию или пропагандон?
амеры сейчас регулярно специально выступают с заявлениями что паРашка распространяет эту фигню - это её подрывная деятельность.
И по тем представителям, которые её распространяют можно принимать решение на кого они работают...
Не виключено, що сьогодні Росія почала активну кібервійну в рамках можливого нового нападу. Хакери змінили перші сторінки 16 провідних урядових сайтів і зробили написи в тому числі польською мовою. Останнє може бути прикриттям, щоб заплутати сліди.
https://texty.org.ua/fragments/105353/hakery-nanesly-sohodni-nyshivnyj-udar-po-mriyam-pro-elektronnu-derzhavu/
Это как раз мысли о наших героях и Украине. чем больше бить рф с разных сторон тем еньше потери украине. и больше рф.
или ты предлагаеш скавчать?
Хватит умирать за Украину, за Украину надо убивать.
Собственно, чего-то подобного и следовало ожидать.
Около часа ночи пользователи в твиттере обратили внимание на дефейс сайта министерства образования mon[.]gov.ua.
То же самое произошло с сайтами кабинета министров, министерства аграрной политики и минрегионом.
На сайтах появилось сообщение на украинском, русском и польском. И на всех трех языках оно звучит одинаково безобразно, как по содержанию, так и по форме, что как бы намекает на взломщиков из Неизвестной Федерации или усатой республики.
РИАН поставил новость уже через два часа после взлома. В EXIF картинки координаты указывают на парковку около школы экономики в Варшаве, но я полагаю, что все это сделано нарочно, чтобы поссорить Украину и Польшу.
МОН и МинАгро пока показывают дейфейснутую страницу, КМУ, Дия и Минрегион лежат.
Может им прочитать вслух доктрину кибербезопасности или сбросить на них кибервойска с парашютом?
Как мне подсказывают, казначейство тоже взломано, ДСНС и Міністерство захисту довкілля лежат (то ли за компанию, то ли после взлома)
МИД, ДСНС и Минвет тоже взломаны, Судова влада лежит. Побоище.
P.S. Какой стыд. Технические подробности
https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355365411578480?__cft__[0]=AZWg-H90dUiH5Mx7nrsT3n7NuaVt-gkOmjoxV-********-eTLtHHj_oCw3BRErdUOrqN7FujfCPJwMy39tG4uHERp4qNljMLMfTRd6eAKQOUiwNDpVg7U5OFmhI8fmJItM&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355365411578480
А пока враг пользуется нашими многочисленными дебилами. И планирует, а может уже и осуществляет совершенно очевидные вещи - очередные кровавые злодейства...
Потому я десять лет пишу, что любой национализм - это прокремлёвская идеология.