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МИД (6805) хакер (1171) Швеция (968) атака (350) Линде Анн (51)

МИД Швеции о хакерской атаке на правительственные сайты Украины: Это то, о чем мы предупреждали и чего мы боимся. Надо выяснить, кто за этим стоит

МИД Швеции о хакерской атаке на правительственные сайты Украины: Это то, о чем мы предупреждали и чего мы боимся. Надо выяснить, кто за этим стоит

Глава МИД Швеции Анн Линде в пятницу заявила о солидарности Стокгольма с Киевом в связи с кибератакой против правительственных ведомств Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы полностью солидарны с правительством Украины в отношении того, что произошло этим утром, в отношении этой кибератаки. Мы все еще не знаем, кто стоит за этой атакой, поскольку никто не взял на себя ответственность за нее", - заявила Линде перед встречей на уровне глав МИД ЕС в Бресте (Франция).

"Сегодня утром мы получили новости о гибридной атаке в отношении украинских властей. Это то, о чем мы предупреждали и чего мы боимся - такого рода гибридных или кибератаках. Конечно, нам нужно узнать, кто несет за это ответственность", - добавила она.

При этом, комментируя хакерскую атаку на властные структуры Украины, Линде заявила о необходимости твердой единой позиции в отношении действий России.

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"Это способствует усилению напряженности. Именно поэтому мы должны быть весьма твердыми в наших посланиях России. Если будут происходить атаки против Украины, мы будем очень суровыми и решительны в нашем ответе", - добавила она.

Напомним, на сайтах разместили картинку на украинском, русском и польском языках с текстом: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

В то же время в СБУ сообщили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января, утечки персональных данных, по имеющейся информации, не было. Содержание сайтов также не было изменено.

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Топ комментарии
+13
Харош кацапский п.здёж распространять...
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14.01.2022 11:39
+8
"Подивися 24канал"

с тобой всё понятно.
Может ты ещё шария посоветуешь?
А зачем мелочиться - сразу на паРаша.сру "Красная звизда"?

ты по недоумию или пропагандон?
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14.01.2022 12:23
+7
А чего на польском? Кто-то прокололся, считая что в Украине много полякомовних? Буряты лишнехромосомные.
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14.01.2022 11:41
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Завгородній сміється, і говорить що дєд Джо відкрито здає Україну.
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14.01.2022 11:38 Ответить
Харош кацапский п.здёж распространять...
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14.01.2022 11:39 Ответить
Одарєнний . Подивися 24канал
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14.01.2022 11:49 Ответить
"Подивися 24канал"

с тобой всё понятно.
Может ты ещё шария посоветуешь?
А зачем мелочиться - сразу на паРаша.сру "Красная звизда"?

ты по недоумию или пропагандон?
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14.01.2022 12:23 Ответить
не для тебя - для людей пишу:

амеры сейчас регулярно специально выступают с заявлениями что паРашка распространяет эту фигню - это её подрывная деятельность.

И по тем представителям, которые её распространяют можно принимать решение на кого они работают...
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14.01.2022 12:25 Ответить
Вот вам результат сплошной диджетализации всей страны которую нам организовали новые спецы из Зе-команды ...устроив на все хлебные и денежные стулья своих кумовьев родственников и просто кентов из 95 квартала - укрспецсвязь киберполиция СБУ бакановская - АУ ! А еще нам собирается эта компашка организовать выборы по интернету с нарисованными нужными этими спецами результатами что доить страну еще несколько десятков лет.. Адекватный народ - включите мозги если они у вас еще остались после 2019 года... Довыбирались придурки - пофигисты...
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14.01.2022 12:38 Ответить
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14.01.2022 11:38 Ответить
Хакери завдали сьогодні нищівного удару по мріях про "електронну держав

Не виключено, що сьогодні Росія почала активну кібервійну в рамках можливого нового нападу. Хакери змінили перші сторінки 16 провідних урядових сайтів і зробили написи в тому числі польською мовою. Останнє може бути прикриттям, щоб заплутати сліди.
https://texty.org.ua/fragments/105353/hakery-nanesly-sohodni-nyshivnyj-udar-po-mriyam-pro-elektronnu-derzhavu/
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14.01.2022 12:00 Ответить
Да да да, каким образом сайт к бд дии охлоса не интересует. Каким образом на компе пользователя сотрут всю информацию с помощью сообщения на сайте так же. Все пропало, все упало.
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14.01.2022 12:07 Ответить
А чего на польском? Кто-то прокололся, считая что в Украине много полякомовних? Буряты лишнехромосомные.
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14.01.2022 11:41 Ответить
пктин потеряет большую часть своей армии, чем могут воспользоваться Грузия, молдова и остальные республики входящие в одкб)
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14.01.2022 11:50 Ответить
Гігант мислі,думай про наших героїв,і про Україну!
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14.01.2022 11:57 Ответить
чувак, это повод согласовать действия со всех сторон фронта. рф тупо не вытянет логистку, они все бросили только на украину.
Это как раз мысли о наших героях и Украине. чем больше бить рф с разных сторон тем еньше потери украине. и больше рф.
или ты предлагаеш скавчать?
Хватит умирать за Украину, за Украину надо убивать.
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14.01.2022 12:04 Ответить
Чувак в квадраті: щось я не помічав бажання Грузіїта Молдови воювати з Мокшами.
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14.01.2022 12:08 Ответить
Ну уж точно не " трактористы и шахтеры".Все прекрасно понимают и знают, от куда все это исходит, но при этом придерживаясь "гибридной тактики" прикидываются непонимающими.
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14.01.2022 11:51 Ответить
И кто же за етим может стоять, давайте подумаем? А что вам надо еще думать кто за етим стоит? Кто террорист № 1 в мире?
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14.01.2022 11:59 Ответить
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14.01.2022 12:04 Ответить
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14.01.2022 12:11 Ответить
https://www.facebook.com/ruheight?__cft__[0]=AZWg-H90dUiH5Mx7nrsT3n7NuaVt-gkOmjoxV-********-eTLtHHj_oCw3BRErdUOrqN7FujfCPJwMy39tG4uHERp4qNljMLMfTRd6eAKQOUiwNDpVg7U5OFmhI8fmJItM&__tn__=-UC%2CP-R Шон Таунсенд



Собственно, чего-то подобного и следовало ожидать.
Около часа ночи пользователи в твиттере обратили внимание на дефейс сайта министерства образования mon[.]gov.ua.
То же самое произошло с сайтами кабинета министров, министерства аграрной политики и минрегионом.
На сайтах появилось сообщение на украинском, русском и польском. И на всех трех языках оно звучит одинаково безобразно, как по содержанию, так и по форме, что как бы намекает на взломщиков из Неизвестной Федерации или усатой республики.
РИАН поставил новость уже через два часа после взлома. В EXIF картинки координаты указывают на парковку около школы экономики в Варшаве, но я полагаю, что все это сделано нарочно, чтобы поссорить Украину и Польшу.
МОН и МинАгро пока показывают дейфейснутую страницу, КМУ, Дия и Минрегион лежат.

Может им прочитать вслух доктрину кибербезопасности или сбросить на них кибервойска с парашютом?
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14.01.2022 12:04 Ответить
Update.
Как мне подсказывают, казначейство тоже взломано, ДСНС и Міністерство захисту довкілля лежат (то ли за компанию, то ли после взлома)

МИД, ДСНС и Минвет тоже взломаны, Судова влада лежит. Побоище.

P.S. Какой стыд. Технические подробности

https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355365411578480?__cft__[0]=AZWg-H90dUiH5Mx7nrsT3n7NuaVt-gkOmjoxV-********-eTLtHHj_oCw3BRErdUOrqN7FujfCPJwMy39tG4uHERp4qNljMLMfTRd6eAKQOUiwNDpVg7U5OFmhI8fmJItM&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355365411578480
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14.01.2022 12:05 Ответить
Шведы в безопасности и далеко от угроз. Но бъют тревогу. Шо тогда нам говорить..
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14.01.2022 12:12 Ответить
П'яний строж Никодим з Митищинської податкової. Це він стоїть за атакою. 😊
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14.01.2022 12:13 Ответить
Сайты!= реестры. Если сравнивать всю инфраструктуру с автомобилем, то сайты это краска на капоте. От того что злоумышленник нарисовал на капоте хер машина не сломается, и ездить хуже не будет. Восстановят из бекапов и вперёд. Ну надо разбираться каким образом да. Ещё раз повторю что сайт это просто картинка и сломать его есть много способов, от банальных брутафорсов до тонких уязвимостей, даже через тот же log джавы(недавняя уязвимость). Но по сути это просто задаёт лишней работы сисадмину и безопаснику и на этом все заканчивается.
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14.01.2022 12:13 Ответить
Это похоже на начало войны.
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14.01.2022 12:13 Ответить
Это похоже на волну от кацапского пердежа в лужу. И не более.
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14.01.2022 12:21 Ответить
Как иногда устаёшь от дебилов, вот прямо с утра устаёшь. От дебилов, которые всё никак не поймут, что врага недооценивать нельзя. Что дебилизм, анархия, тупость, невыполнение приказов приводят к многочисленным жертвам, как было в котлах... Что среди коикливых патриотов нет и доли понимания, что врага надо знать, надо читать его ходы, чтобы найти его слабые места и бить по ним самыми разными способами...
А пока враг пользуется нашими многочисленными дебилами. И планирует, а может уже и осуществляет совершенно очевидные вещи - очередные кровавые злодейства...
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14.01.2022 13:18 Ответить
А кто от тебя устал?
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14.01.2022 15:10 Ответить
В каких котлах, Скабеевой наслушался? Котлы были в 1941.
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14.01.2022 15:26 Ответить
Что тут удивляться. Ты и гранату, брошенную в наших ребят возле Верховной Рады, называешь "патріотичною акцією", а тех, кто назвал это преступление кровавой прокремлёвской провокацией, сразу клеишь к скабеевым и киселёвым.
Потому я десять лет пишу, что любой национализм - это прокремлёвская идеология.
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14.01.2022 22:03 Ответить
Национализм в стране где печатные издания обязали выходить и в Украинской версии на 30 год независимости, и где президент еврей, как и все его окружение?
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17.01.2022 10:20 Ответить
Я пишу про ідеологію націоналізму, яка є ворожою демократичній цивілізації, люба авторитарним режимам та у якої в Україні є лише купка адептів, які ніколи не знаходили і не знайдуть підтримки в народу.
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17.01.2022 10:36 Ответить
Как там в Польше, польский выучил, или ты из Пензы строчишь? Демократичный ты наш. Скажи еще что 30 лет у власти в Украине "махровые националисты", а не дерьмо коммуно совковое, ворватые интернационалисты, которым только стибрить и из страны свалить. И откуда тут бедность то такая беспросветная, демократии не хватает, Коломойским да Ахметовым?
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17.01.2022 10:48 Ответить
Ты попутал национализм с нацизмом. Есть Бельгийский и Французский национализм. Польский национализм тыж поляк? Чё не знал про польский национализм, и даже империализм? А в росисрашке нет национализма? Ах да там только шовинизм и имперский нацизм- "Россия для русских" и.т.д.
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17.01.2022 11:35 Ответить
Я не собираюсь сортировать говно на сорта - нацизм, национализм... Деление людей, получение ими преференций не по порядочности, уму, знаниям, доброте,человечности - а по национальности - это преступная, пещерная психопатология, какие бы формы она не принимала. Жизнь цивилизации доказала это стократно.
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18.01.2022 13:59 Ответить
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14.01.2022 12:38 Ответить
А здесь и думать много не нужно,кто за этим стоит?Волчьи уши засРаши видны за версту.
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14.01.2022 12:15 Ответить
Боширов и Петров. Они ?
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14.01.2022 12:32 Ответить
Не, те совсем тупппые, могут только дверные ручки дерьмом мазать...
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14.01.2022 12:39 Ответить
А вот и расеянское вторжение. Со стула в Лахте условно говоря. Вот и всё,на что способна кацапня. Раздувать щеки и гадить в интернете. В то время когда ракеты с ядерными боеголовками приходят в негодность.
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14.01.2022 12:20 Ответить
 
 