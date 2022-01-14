Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет означать "прямое столкновение русских граждан Украины и военных НАТО", - Лавров

Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет переходом "красных линий" и будет означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии - и белые, и афроамериканцы - инструктировали практически как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось в Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных", - отметил он.

По словам Лаврова, на Донбассе "несколько сотен американцев, британцев и других".

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