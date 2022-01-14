Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет означать "прямое столкновение русских граждан Украины и военных НАТО", - Лавров
Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет переходом "красных линий" и будет означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии - и белые, и афроамериканцы - инструктировали практически как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось в Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных", - отметил он.
По словам Лаврова, на Донбассе "несколько сотен американцев, британцев и других".
Пожалуйста, подождите...
Это он про чеченцев и бурятов в Украине уже волнуется ?
Русосвиньи совсем забрехались.
Расиянские граждане Украины - это шо за оксюморон?
Ты либо украинец, лио русосвин. Третьего не дано.
А если поднял оружие против Украины - тебя будут убивать все чем посчитают нужным.
О, майн Готт... Дебил, блд...
російських громадян України
" - це шо?
Дайте йому нормальний кокс!
Якщо вони російські громадяни то що вони роблять в Україні. І чому вони мають на території сувереної держави зіткатись з НАТО. Це вирішувати тільки Україні.
Логіка у цієї потвори ніяка
Яких? Шо?
А не вводить двойное гражданство по янелоху!
стоит и помнить и просматривать перед сном каждый день
и пусть присниться, что снаряды подают российские граждане и Украины, и Грузии, и Молдовы и Польши и московской федерации.
Хтось підредаговує тексти. ******** загарбникам
Якщо вони російські, то вже не громадяни України.
Це все одно, що Молотов би у 1942 році казав про совєцьких фашистів. Або совєцькі, або фашисти, а разом ніяк.
Украина на сегодня не в НАТО и не известно когда вступит. Причина одна - совковая ментальность власти. Как нынешней, так и прошлых.
При этом украинское общество значительно обогнало в развитии украинские быдлиты, которые вынуждены считаться с доказанным майданами фактом.
Самоорганизация украинцев может спутать любые планы оккупации и предательства. При чем сила эта огромна и насчитывает миллионы, которые не будут мирно стоять в стойле пока их будут расстреливать карательные отряды.
Запад понимает эту силу. И понимает, что российский неосовок надолго увязнет в Украине. Добавьте санкции, падение уровня жизни в самой России.
По факту неосовок ослабнет на столько, что до самого запада не доберётся.
Неадекватность кремля прлявляется в его же слабоумии. Украина не в НАТО. А вот Прибалтика... в НАТО. Подлётное время, которым бредит Путлер, такое же как из харьковской области.
Что говорит по этому поводу Путлер? Ничего.
Размещает ли он там ударные группировки, которым для оккупации Прибалтики хватит и одного дня? Нет, не размещает. Хотя это бы была прямая угроза НАТО и всему западу. Без риска увязнуть на годы в Украине, за которые потерять экономику и лучшие войскоые части.
Намного логичнее было бы угрожать Прибалтике. Ведь это вызвало бы немедленное принятие факта того же немедленного вступления в войну с Россией.
Здесь другие ставки, поднятые до небес. Если бы это был блеф, то по максимуму из возможных.
Если кремль избегает этого очевидного плана, то то что имеем - это игра. Кровавая, но игра. Дорогая игра, но бессмысленная...
А если все же решитесь напасть на Украину открыто, то начнется планомерное уничтожение "российских граждан" по всей территории Украины (опять же включая восток и Крым) силами ВСУ. Да и граждане Украины в стороне не останутся, помогут своим военным в утилизации этого дерьма.
Це іхтамнєти ?
так шта, это только для вас, убогой кремляди, они какие-то граждане паРашии, для Украины и всех остальных они таки граждане Украины.
А Верховна Рада України повинна прийняти закон, який автоматично позбавляє українського громадянства усіх хто отримав паспорт параші.
бурятов калми чеченцівков
та військових НАТО
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А ничего, что у меня в подразделении три четверти русские граждане Украины все участники боевых действий? Как оно тебе, Сирожа Лавров?