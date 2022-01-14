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Лавров (2234) НАТО (8634) россия (93003) Донбасс (26950)

Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет означать "прямое столкновение русских граждан Украины и военных НАТО", - Лавров

Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет означать

Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет переходом "красных линий" и будет означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии - и белые, и афроамериканцы - инструктировали практически как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось в Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных", - отметил он.

По словам Лаврова, на Донбассе "несколько сотен американцев, британцев и других".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров заявил, что Запад "зарвался" и пошел на обострение

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Топ комментарии
+56
«російських громадян України»
Это он про чеченцев и бурятов в Украине уже волнуется ?
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14.01.2022 12:14
+48
російські громадяни України, це що за мутанти ..???
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14.01.2022 12:15
+44
Красная линия - это когда Лярвову разбили носопырку и он накапал юшки на дорогу колумбийской муки.

Русосвиньи совсем забрехались.
Расиянские граждане Украины - это шо за оксюморон?
Ты либо украинец, лио русосвин. Третьего не дано.
А если поднял оружие против Украины - тебя будут убивать все чем посчитают нужным.
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14.01.2022 12:14
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Правила форума Совет форумчан
Навчати українськихвійськових як заряджати зброю? Кобилла Путлєра охрєннєла.
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14.01.2022 12:13 Ответить
вівса свіжого тяпни, лашадка армянская
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14.01.2022 12:13 Ответить
Потрібно кобилу-дочку цього коняги з позбавити громадянства США і вислати в *****, то вона сама перегризе горлянку папаші
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14.01.2022 13:26 Ответить
«російських громадян України»
Это он про чеченцев и бурятов в Украине уже волнуется ?
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14.01.2022 12:14 Ответить
Лаврова давно пора в психушку
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14.01.2022 12:15 Ответить
да уж и не знаешь плакать или крутить у виска ...тезис украинцы- россияне.. это что то новенькое в мошкании наступило....геть дурнуватые там в Кремлядске стали... на всю голову...
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14.01.2022 12:31 Ответить
Одна фраза а "ошипки" в каждом слове!! «російських громадян України» - так можно под любую страну куда уже добрались москали подвести!!!
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14.01.2022 14:17 Ответить
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14.01.2022 12:14 Ответить
Красная линия - это когда Лярвову разбили носопырку и он накапал юшки на дорогу колумбийской муки.

Русосвиньи совсем забрехались.
Расиянские граждане Украины - это шо за оксюморон?
Ты либо украинец, лио русосвин. Третьего не дано.
А если поднял оружие против Украины - тебя будут убивать все чем посчитают нужным.
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14.01.2022 12:14 Ответить
Персонаж лаптестановых комиксов - Большая Ноздря .
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14.01.2022 13:24 Ответить
російські громадяни України, це що за мутанти ..???
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14.01.2022 12:15 Ответить
Донбасяне, вероятно. С узкими глазками.
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14.01.2022 13:15 Ответить
От і я не можу зрозуміти.
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14.01.2022 13:16 Ответить
Це буде пряме зіткнення російських громадян України
О, майн Готт... Дебил, блд...
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14.01.2022 12:16 Ответить
Вже декілька разів помічаю,як мокшанська кобилла використовує вираз "Російські громадяни України". Не даремно ж роздавали паРашинські паспорти на Даунбассі.
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14.01.2022 12:17 Ответить
для того и раздавали....
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14.01.2022 20:00 Ответить
"
російських громадян України

" - це шо?

Дайте йому нормальний кокс!
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14.01.2022 12:19 Ответить
пусть зеля делится
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14.01.2022 14:56 Ответить
Мордор должен сдохнуть.
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14.01.2022 12:19 Ответить
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14.01.2022 12:20 Ответить
А що таке "російські громадяни України"?! Він дебіл?!
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14.01.2022 12:21 Ответить
Російські громадяни Украиїни збирають валізи і пряміхінько до росії
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14.01.2022 12:21 Ответить
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14.01.2022 12:22 Ответить
Кізяки дрібні в асортименті.
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14.01.2022 12:26 Ответить
Кизяки на мостовой! Лаврошадь погуляла...
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14.01.2022 12:41 Ответить
шо за лилипуты в погонах?
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14.01.2022 13:48 Ответить
УХ какие ОНИ ******
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14.01.2022 14:33 Ответить
Що таке "російські громадяни України"?????????????
Якщо вони російські громадяни то що вони роблять в Україні. І чому вони мають на території сувереної держави зіткатись з НАТО. Це вирішувати тільки Україні.
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14.01.2022 12:22 Ответить
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14.01.2022 12:24 Ответить
Российских граждан? Что делают российские граждане в Украине на Донбассе? Плохая оговорка у лаврова.
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14.01.2022 12:24 Ответить
В Украине единое гражданство. Российских граждан Украины не существует. Нужно заявление МИДа. Уже понятно что мокшандия готовит.
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14.01.2022 12:26 Ответить
це лошак про манкуртів, що отримали "пашпорти" з двоголовою куркою-мутантом
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14.01.2022 12:26 Ответить
Так это не украинцы.
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14.01.2022 12:28 Ответить
Круїз на гній.Консерви
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14.01.2022 12:57 Ответить
какие такие западные инструкторы..., их там нет...
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14.01.2022 12:24 Ответить
А що це за "російських громадян України"? В нього вже дах їде?
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14.01.2022 12:25 Ответить
тобто коли у 14-му нас атакував російський спецназ "Вимпєл", то це не вважалось "прямим зіткненням" ************ війська з ВСУ та добробатами?
Логіка у цієї потвори ніяка
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14.01.2022 12:25 Ответить
Якщо "російські люди" сидітимуть тихенько, то ніякого зіткнення з військами НАТО не буде. А якщо ні, то "чемодан-вокзал-кацапія". Кацапи з громадянством США і ЄС живуть же якось і не стикаються з військами НАТО.
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14.01.2022 12:27 Ответить
А московитські військові на території Криму та Донбасу означають окупаційну владу?
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14.01.2022 12:28 Ответить
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14.01.2022 12:29 Ответить
Лавруша после детокса осатанел
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14.01.2022 12:32 Ответить
Це буде пряме зіткнення російських громадян України та натовських військових

Яких? Шо?
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14.01.2022 12:32 Ответить
Росіяни переймаються своїм окупаційним мотлохом... Пряме зіткнення з інструкторами
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14.01.2022 12:53 Ответить
Лавров ти московський козел і тобі дозволено злягатися із вонючими козами.Це я тобі харя пишу із Донеччини!
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14.01.2022 12:34 Ответить
Лавров вже вважає себе російським громадянином України...
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14.01.2022 12:35 Ответить
Для того,чтоб этого не случилось нужно просто ввести паспорт НЕ ГРАЖДАНИНА и лишать гражданства "расеян с гражданством Украины".
А не вводить двойное гражданство по янелоху!
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14.01.2022 12:35 Ответить
Громадяни з різних ****** рашки вже з 2014 року добре "навчили" нас користуватися зброєю і багато з них вже повернулися назад як "грузом 200" так і з "вкороченими" кінцівками.
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14.01.2022 12:36 Ответить
Не существует никаких "российских граждан Украины". Есть граждане Украины и нет. Люди, находящиеся на территории Украины с оружием в руках без разрешения правительства Украины , если они являются гражданами Украины - преступники. Они или бандиты или сепаратисты. Не граждане Украины, находящиеся на ее территории с оружием в руках, без разрешения правительства Украины являются оккупантами и подлежат уничтожению.
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14.01.2022 12:36 Ответить
" Российских громадян Украины" не существует, это получившие "асвайсы оккупантов". У нас есть только громадяни Украины. ( Но в подобных заявлениях есть и наша вина, потому что при наличии как бы закона о том что получающий другое гражданство, автоматически теряет украинское ,наши власти все время "гибридно" уходили 30 лет от решения этого вопроса кардинально , и в законе прописали это двояко. ( недаром Беня смеялся что запрещено "два" а у него " три") Наверное так было " удобнее" и в основном именно "элите". Сейчас же с вообще отмашкой на двойное гражданство, маемо що маемо. А надо было бы в нашей ситуации действовать совершенно наоборот и ужесточать законодательство именно с упором на только одно гражданство. Но как говорится поезд ушел.. Закон обратной силы не имеет. И теперь лишение украинского гражданства всех этих сотен тысяч ( если уже не миллионов) обладателей "других паспортов" только даст повод Раше сказать, что и Крым и ОРДЛО это не Украина , просто потому что там нет украинских граждан. И винить в этом не кого, на 80% это заслуга наших руководителей от Кравчука до Зеленского и политических "элит". Которые мечтали иметь гражданства Израиля, США, Канады, Швейцарии, Германии, Великобритании и т.д. а в итоге получили несколько миллионов россиян внутри Украины.)
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14.01.2022 12:38 Ответить
Нет закона про двойное гражданство, украинцы имеют единое.
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14.01.2022 12:45 Ответить
"Я чудово пам'ятаю телевізійну картинку під час війни в Грузії у серпні 2008 року, коли інструктори у формі офіцерів американської армії - і білі, і афроамериканці - інструктували практично як заряджати протитанкові та інші озброєння. Джерело:

стоит и помнить и просматривать перед сном каждый день

и пусть присниться, что снаряды подают российские граждане и Украины, и Грузии, и Молдовы и Польши и московской федерации.
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14.01.2022 12:42 Ответить
Тварина пережерла вівса з паршею.
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14.01.2022 12:43 Ответить
Дєбіл, ***...
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14.01.2022 12:45 Ответить
В оригіналі:- русскііх людєй і воєнних НАТО.
Хтось підредаговує тексти. ******** загарбникам
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14.01.2022 12:46 Ответить
так начинайте воевать против НАТО,если вас что то не устраивает...
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14.01.2022 12:47 Ответить
Шо таке "російські громадяни України"?

Якщо вони російські, то вже не громадяни України.

Це все одно, що Молотов би у 1942 році казав про совєцьких фашистів. Або совєцькі, або фашисти, а разом ніяк.
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14.01.2022 12:48 Ответить
ЛОШАДЬ ИДИ НАХ У!Й!
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14.01.2022 12:51 Ответить
Вот опять двадцать пять, чешут как под копирку.
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14.01.2022 12:53 Ответить
"російські громадяни України" - це нова порода свиней.
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14.01.2022 12:54 Ответить
Позабирайте своих русских, чтобы не воняло !
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14.01.2022 12:55 Ответить
Наивный... "Русскими" эта категория лохов является пока они находятся на нашей территории. Попав же в московию мгновенно превращаются даже не в "хохлов", а в использованные презервативы...
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14.01.2022 15:15 Ответить
Вот кусок дерьма размечтался я первым пойду на референдум и проголосую за вступление Украины в НАТО и за размещение военных баз США и Великобритании Как же вы вылупки достали
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14.01.2022 12:55 Ответить
вот ****** путлеровская, то они заявляют, что их тут нет, и вдруг оказывается что их однозначно опознает патологоанатом, заврались кацапы !
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14.01.2022 12:56 Ответить
Що роблять кацапи на Донбасі? Вастамнєт і бути не повинно.ПТН-ПНХ
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14.01.2022 12:58 Ответить
У нас нет "русских граждан Украины", у нас все украинцы, все граждане Украины!
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14.01.2022 12:58 Ответить
Интересно, как кремль может убедить запад в серьёзности своих намерений, если фонтанирует исключительно бредом?
Украина на сегодня не в НАТО и не известно когда вступит. Причина одна - совковая ментальность власти. Как нынешней, так и прошлых.
При этом украинское общество значительно обогнало в развитии украинские быдлиты, которые вынуждены считаться с доказанным майданами фактом.
Самоорганизация украинцев может спутать любые планы оккупации и предательства. При чем сила эта огромна и насчитывает миллионы, которые не будут мирно стоять в стойле пока их будут расстреливать карательные отряды.
Запад понимает эту силу. И понимает, что российский неосовок надолго увязнет в Украине. Добавьте санкции, падение уровня жизни в самой России.
По факту неосовок ослабнет на столько, что до самого запада не доберётся.
Неадекватность кремля прлявляется в его же слабоумии. Украина не в НАТО. А вот Прибалтика... в НАТО. Подлётное время, которым бредит Путлер, такое же как из харьковской области.
Что говорит по этому поводу Путлер? Ничего.
Размещает ли он там ударные группировки, которым для оккупации Прибалтики хватит и одного дня? Нет, не размещает. Хотя это бы была прямая угроза НАТО и всему западу. Без риска увязнуть на годы в Украине, за которые потерять экономику и лучшие войскоые части.
Намного логичнее было бы угрожать Прибалтике. Ведь это вызвало бы немедленное принятие факта того же немедленного вступления в войну с Россией.
Здесь другие ставки, поднятые до небес. Если бы это был блеф, то по максимуму из возможных.
Если кремль избегает этого очевидного плана, то то что имеем - это игра. Кровавая, но игра. Дорогая игра, но бессмысленная...
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14.01.2022 12:58 Ответить
ты б определился, коняка, кто они: "руssкие" или "граждане Украины". И какого х.ра ты лезешь в чужую страну? - московией занимайтесь, "дебилы бл.."(с)
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14.01.2022 13:02 Ответить
Це буде пряме зіткнення російських громадян України та натовських військових" - усі громадяни рашистської ********* , які знаходяться на території суверенної України, без дозволу офіційної влади в Києві , в тому числі і в окупованому рашистом Криму і в ордло з паспортами,котрі видав рашист , вважати окупантами,терористами,або їх посібниками.Зіткнення російських окупаційно терористичних угрупувань розпочалося у 2014 році ні із однією країною НАТО,а з суверенною Україною,котра не була на той час і не є на сьогодні,членом НАТО.Зважаючи на події в Казахстані,можна твердити,що рашисти разом із своїми васалами ,переступили "червону лінію" ,про яку твердить "лаврушка"
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14.01.2022 13:06 Ответить
"Я не хочу, щоб це повторилося в Україні" - ну так пусть все "российские граждане" свалят из Украины в "родную говень", тогда это гарантировано не повторится. Причем со всей территории Украины, включая восток и Крым.
А если все же решитесь напасть на Украину открыто, то начнется планомерное уничтожение "российских граждан" по всей территории Украины (опять же включая восток и Крым) силами ВСУ. Да и граждане Украины в стороне не останутся, помогут своим военным в утилизации этого дерьма.
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14.01.2022 13:07 Ответить
А що це за нова обзивалка "російські громадяни України" ?

Це іхтамнєти ?
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14.01.2022 13:08 Ответить
лавруша, что за рассеянские граждане Украины? своими ксивами, выданными после 2013 года гражданам Украины, можешь подтереться. они не признаются нигде и никем.

так шта, это только для вас, убогой кремляди, они какие-то граждане паРашии, для Украины и всех остальных они таки граждане Украины.
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14.01.2022 13:10 Ответить
да уж лавров - попробуй убить хоть одного инструктора!!! Означ!!! Черти с..ка!!
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14.01.2022 13:10 Ответить
Купила мама коника, а коник без мозгів...
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14.01.2022 13:13 Ответить
завралась лошадь ведь "ихтамнет"
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14.01.2022 13:16 Ответить
Для "русских людей" это столкновение может изменить их генетический код:
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14.01.2022 13:23 Ответить
Не має російських громадян України. Є громадяни України, і є громадяни інших держав. Громадяни РФ що перебувають на території України - є іноземними громадянами і якщо МЗС параші вбачає їм загрозу, то повинно якнайшвидше вивезти їх в скрепостан.
А Верховна Рада України повинна прийняти закон, який автоматично позбавляє українського громадянства усіх хто отримав паспорт параші.
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14.01.2022 13:24 Ответить
чтоб ты,падло,сдохло!
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14.01.2022 13:27 Ответить
Шота шибко захромал Россинант
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14.01.2022 13:34 Ответить
лавров выпрашивает персональные санкции
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14.01.2022 13:42 Ответить
то то же эти ляди так резво паспорта с курицей-мутантом в мАлАдых рЭспубликах выдавали
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14.01.2022 13:52 Ответить
вралов - пнх за поребрик
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14.01.2022 14:00 Ответить
Участь західних інструкторів у конфлікті на Донбасі буде переходом "червоних ліній" і означатиме пряме зіткнення
бурятов калми чеченцівков
та військових НАТО
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14.01.2022 14:03 Ответить
Участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе будет означать "прямое столкновение русских граждан Украины и военных НАТО", - Лавров Источник:
===========
А ничего, что у меня в подразделении три четверти русские граждане Украины все участники боевых действий? Как оно тебе, Сирожа Лавров?
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14.01.2022 14:06 Ответить
Лавров!! Ну ты и тупой....!Нет , в Украине, таких граждан, как русские граждане в Украине!!! Что-то тв татарин хренов вообще завралсяЁЁЁ
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14.01.2022 14:25 Ответить
Хлопці, не вбивайте, оставте цю коняку мені...
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14.01.2022 14:29 Ответить
викиньте його доньку з США. одразу завалить своє хлєбало
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14.01.2022 14:52 Ответить
А как же пьяные негры на бтрах в 2014? Это было не прямое столкновение?
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14.01.2022 15:44 Ответить
Коняка, пшов на йух, у нас немає червоних ліній, бо прийшов щирий укгаїнець і всі лінії захерачив у зелений колір. А кацапи мають турбуватися за московію, хто в них там кого інструктує. В Україні ми самі за себе розберемся. Не було б у нас сусіда кацапа, то і інструкторів не було.
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14.01.2022 15:44 Ответить
какое отношение имеет лошадь к русским гражданам украины, и кто учит постоянно дыныры как стрелять и оружие в руки дает
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14.01.2022 15:58 Ответить
Дайте мені його хоть трохи за кадик подержать
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14.01.2022 22:18 Ответить
 
 