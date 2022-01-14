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Взломавшие сайт МИД хакеры написали "послание" на ломаном польском языке, - СМИ Польши

Взломавшие сайт МИД хакеры написали

В "послании" украинцам, которое хакеры оставили на сайте Министерства иностранных дел, версия на польском языке выдает, что те, кто его писал, не являются носителями языка - несмотря на то, что содержание сообщения намекает на "польский след".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Так, на это обратили внимание журналисты польского издания Wprost, конкретные примеры в комментарии ЕвроПравде привели носители польского языка.

Wprost отмечает, что сообщение на польском языке написано таким образом, что позволяет предположить использование плохого переводчика - но не приводит конкретных примеров, указывающих на это.

Журналисты Wiadomosci в материале о кибератаке не указали на недостатки в польском тексте, но поставили примечание, что польскую версию приводят полностью согласно оригинальному сообщению.

Также читайте: "Бойтесь и ждите худшего": ночью хакеры атаковали правительственные сайты

Носители языка, с которыми пообщалась ЕвроПравда, в первую очередь обратили внимание, что в обращении "Українець!/Ukrainiec!" (кстати, это можно видеть и в украинской версии) не употреблен звательный падеж.

Если в повседневном употреблении в украинском языке люди нередко используют вместо него именительный, то в польском употребление звательного падежа общепринято и обращение должно было звучать как "Ukraińcu".

Другие недостатки в тексте не столь очевидны, но носители языка указали на некоторые "ломаные" фразы, которые человек, хорошо владеющий языком, сформулировал бы иначе.

Так, искусственно выглядит фраза "wszystkie informacje o Tobie stały się publiczne" - поляки написали бы скорее как "są publiczne", а "zostały przesłane do wspólnej sieci" - ‘zostały opublikowane w sieci", ‘wspolnej sieci’ фактически не употребляется.

Вместо "Dane (na komputerze) są niszczone" должны были бы написать "dane zostały zniszczone/usunięte".

Взломавшие сайт МИД хакеры написали послание на ломаном польском языке, - СМИ Польши 01

Напомним, на сайтах разместили картинку на украинском, русском и польском языках с текстом: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

В то же время в СБУ сообщили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января, утечки персональных данных, по имеющейся информации, не было. Содержание сайтов также не было изменено.

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Топ комментарии
+40
я б подякувала. Нарешті і поляки побачили, що аналогічні образливі тексти проти поляків ніби від українців пишуться там же, де й оце
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14.01.2022 12:18
+22
Як і все, що робиться лаптями. Через опу
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14.01.2022 12:20
+16
а никто и не сомневался
Лаптеногие из Fancy Bear какого нибудь
на довольствии у ФСБ
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14.01.2022 12:19
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Правила форума Совет форумчан
я б подякувала. Нарешті і поляки побачили, що аналогічні образливі тексти проти поляків ніби від українців пишуться там же, де й оце
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14.01.2022 12:18 Ответить
Так , з під тих текстів стирчать пейсики єрусалимських козюків!
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14.01.2022 12:23 Ответить
Російськомовних єрусалимських козюків!
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14.01.2022 12:31 Ответить
Так зачєм ім ісчьо какойта івріт учіть?
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14.01.2022 12:33 Ответить
ты йолоп! там торчат уши твоего любимого *****
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14.01.2022 12:41 Ответить
Характерна ознака кретина- ображає всіх наліво і направо і нездатний освоїти нічого крім язига!
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14.01.2022 14:58 Ответить
а мы тебя кацапсину пендалями в будку!
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14.01.2022 21:32 Ответить
От і підтвердження, схильність до насилля, дратівливість, агресія.
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15.01.2022 07:57 Ответить
та ну. Мацковські
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14.01.2022 12:41 Ответить
Це https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI вони тобі сказали?
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14.01.2022 15:07 Ответить
ти больненький
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14.01.2022 19:06 Ответить
Ні це у тебе ефект Данінгена-Крюгера.
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15.01.2022 07:55 Ответить
по твоему все вокруг больные,один ты здоровый?
ето явный симптом шизофрении!
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15.01.2022 14:41 Ответить
Нє, це тільки в баранів проявляється "стадний інтєлєхт"!
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15.01.2022 15:00 Ответить
Dokładnie tak jest!
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14.01.2022 13:13 Ответить
Ці "польські" хакери чомусь використали Яндекс-перекладач)) Кремлядь знову палиться
https://twitter.com/m170261m/status/1481977027498496001
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14.01.2022 15:40 Ответить
а никто и не сомневался
Лаптеногие из Fancy Bear какого нибудь
на довольствии у ФСБ
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14.01.2022 12:19 Ответить
Як і все, що робиться лаптями. Через опу
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14.01.2022 12:20 Ответить
Як і вони самі
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14.01.2022 12:23 Ответить
Через Офис президента Украины?
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14.01.2022 13:46 Ответить
Думаю фдрв причетний, якщо не співорганізатор, атак.
Після вагнергейту команда каломоя пнх!
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14.01.2022 12:21 Ответить
маємо #кібергляйвіц
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14.01.2022 12:23 Ответить
Переважно хакери не специ в фільольоґії
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14.01.2022 12:25 Ответить
кацапа ты пока тренируйся:
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15.01.2022 14:45 Ответить
на ******** скрепный вид спорта
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15.01.2022 14:46 Ответить
Бачу це твій улюблений вид розваг?
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15.01.2022 14:49 Ответить
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16.01.2022 11:21 Ответить
Да че тут гадать, сразу видно что дело рук немытой кацарни из болот!!
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14.01.2022 12:28 Ответить
Так вот почему орда периодически наезжает на google: гугл-переводчик...животворящий...
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14.01.2022 12:52 Ответить
однако безграмотные лапти, но Крым на карте правильно указан....
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14.01.2022 12:28 Ответить
Ну куди ж без кацапів.
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14.01.2022 12:29 Ответить
Все стандартно, як завжди :

"Вы мне, гады, ещё за Севастополь ответите!"

"..Отдавай-ка землицу Алясочку,

Отдавай-ка родимую взад.

Баня, водка, гармонь и лосось. Баня, водка, гармонь и лосось."
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14.01.2022 12:30 Ответить
Видали себе на першому ж слові.
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14.01.2022 12:35 Ответить
😁 Кацапи ж не слов'яни, і якою мовою не пробували б писати, ізиг їх видає з головою. 🤣
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14.01.2022 12:49 Ответить
Ко мне в компьютер тоже лез хакер. Но у меня защита стоит.
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14.01.2022 12:51 Ответить
Я не маю ні меньшого сумніву, що це брудна провокація кацапів. Іх почерк настільки явний, що ніяких сумнівів нема. Кілька років назад по Галичині прокотилась хвиля антипольських провокацій -написи на автобусних зупинках, паплюження пам"ятників. Біля міста Почаєва -такоі собі Мекки віруючих Московськоі кривоправославнутоі секти Гундяєва появився такий напис :" німецька свастика, СС,смерть полякам ! Слава УкраИнЕ !" "УкраИнЕ" міг написати саме тупий кацапура з Мухосранська, який не знає украінського правопису.
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14.01.2022 12:54 Ответить
Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд в https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355230144925340 Facebook подчеркнул, что подобная хакерская атака стала ожидаемой. Он отметил, что по содержанию и форме это "похоже на взломщиков из неизвестной Федерации или усатой республики".
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14.01.2022 13:09 Ответить
Ось для чого нам конче потрібний кличний відмінок. І взагалі, слід повернути українській мові своє національне обличчя щоб в будь-якій ситуації можна було вирахувати ворога який маскується.
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14.01.2022 13:09 Ответить
Це легко зробити. Ворог або дурень не ставить ком після слів "обличчя" і "ворога".
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14.01.2022 13:28 Ответить
Тупиш трохи. Не розрізняєш що таке колорит мови, а що пунктуація.
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14.01.2022 13:37 Ответить
А ще в даному випадку він не ставить тире після "що", і видумує дурню про "колорит мови".
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14.01.2022 13:40 Ответить
Отак в житті буває. Вчепиться до тебе якийсь ідіот і нема на то ради.
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14.01.2022 13:43 Ответить
Таке у малописьменних (а інших не існує) націоналістів трапляється.
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14.01.2022 13:49 Ответить
Та ви "обоє рябоє"
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14.01.2022 14:07 Ответить
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14.01.2022 13:11 Ответить
Кацапы пытаются писать и говорить на польском:
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14.01.2022 13:15 Ответить
Цілком можливо, що для підготовки цих примітивних текстів використано Google Translate. Думаю, американські друзі допоможуть віднайти тих, хто робив переклад цих фраз і т.д. В таких справах завжди є сліди.
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14.01.2022 13:25 Ответить
та понятно что это коцапы, чего там мид расследует непонятно
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14.01.2022 13:29 Ответить
Вообщем как всегда: "Украинец сдавайся! Иначе....". Ну что сказать - накося - выкуси!
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14.01.2022 13:29 Ответить
Текст явно изначально писался на русском, потом переводился автоматически на украинский и польский.
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14.01.2022 13:42 Ответить
З цієї історії стирчить кацапське ї*ало 💯
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14.01.2022 15:10 Ответить
кацапам стоит подучить польский или поменять в фсб учителя))
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14.01.2022 15:11 Ответить
Текст переклали на польську через Яндекс-перекладач https://twitter.com/m170261m/status/1481979835882823682 https://twitter.com/m170261m/status/1481979835882823682

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14.01.2022 15:29 Ответить
ничто так не выдавало штирлица....
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14.01.2022 19:58 Ответить
Для мене невживання українцем кличного відмінка завжди викликає підозру.
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14.01.2022 15:48 Ответить
Все знаем от куда уши торчат
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14.01.2022 22:19 Ответить
 
 