Янукович подал еще один иск в ОАСК в связи с лишением звания президента, - Совгиря
Президент-беглец Виктор Янукович подал еще один иск в Окружной административный суд Киева в связи с лишением его звания президента.
Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.
"Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания Президента Украины способом другим, кроме как путем импичмента", - говорится в сообщении.
По ее словам, ОАСК уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.
"То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - добавила Совгиря.
Верховная Рада лишила Януковича звания Президента Украины путем принятия действующего Закона Украины от 04.02.2015 № 144-VIII.
Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном Суде Украины, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден Суду.
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Даже если его обьявят легитимным на один день он успеет попросить помощи у Рашки на освобождение Украины от незаконной власти.
Вот и повод для вторжения
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Коломойський та Портнов хочуть поновити Януковича, і він як "легітимний президент" дасть запрос Расії на введення військ
А за расстрел НС ему вообще не вспоминают!
Вот, что бывает, если жевать сопли 8 лет и не привлечь к международному суду преступника.
Он наглеет и садится на голову еще.
Кацапы поставив Зе у власти в Украине видать хотели это сравнение.