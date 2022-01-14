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Янукович (29984) Окружной админсуд Киева (396) Совгиря (51)

Янукович подал еще один иск в ОАСК в связи с лишением звания президента, - Совгиря

Янукович подал еще один иск в ОАСК в связи с лишением звания президента, - Совгиря

Президент-беглец Виктор Янукович подал еще один иск в Окружной административный суд Киева в связи с лишением его звания президента.

Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.

"Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания Президента Украины способом другим, кроме как путем импичмента", - говорится в сообщении.

По ее словам, ОАСК уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

"То есть решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент", - добавила Совгиря.

Верховная Рада лишила Януковича звания Президента Украины путем принятия действующего Закона Украины от 04.02.2015 № 144-VIII.

Конституционность этого закона обжаловалась в Конституционном Суде Украины, однако КСУ в декабре 2019 года закрыл производство, отметив, что этот спор не правовой, носит политический характер, а потому не подсуден Суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жалоба Януковича и дело о госизмене возвращены в суд первой инстанции

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Топ комментарии
+13
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14.01.2022 12:36
+9
Я от не здивуюся, що кацапідари можуть цього престарєлого недоумка витягти з нафталіну, він напише ще одне звернення, ніби він досі президент і попросить ввести війська в Україну для наведення порядку, як це зробив Токаєв нещодавно.
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14.01.2022 12:34
+7
Вовки могут недурно прибарахлиться. Удвоить , а то и утроить количество шкур.
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14.01.2022 12:32
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Правила форума Совет форумчан
Вовки могут недурно прибарахлиться. Удвоить , а то и утроить количество шкур.
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14.01.2022 12:32 Ответить
Єрмаку трохи бабла відвалити і ОАСК визнає біглого Зєка чинним президентом України. Гроші не пахнуть.
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14.01.2022 12:41 Ответить
Вот и затравочка пошла на грядущие события.
Даже если его обьявят легитимным на один день он успеет попросить помощи у Рашки на освобождение Украины от незаконной власти.
Вот и повод для вторжения
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14.01.2022 14:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N33gCVIfdsk "Остановитесь"
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14.01.2022 12:33 Ответить

Пусть безумная идея -
Вы не рубайте сгоряча.
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем... Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
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14.01.2022 12:34 Ответить
Я от не здивуюся, що кацапідари можуть цього престарєлого недоумка витягти з нафталіну, він напише ще одне звернення, ніби він досі президент і попросить ввести війська в Україну для наведення порядку, як це зробив Токаєв нещодавно.
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14.01.2022 12:34 Ответить
при владі зебіла має шанс.
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14.01.2022 12:34 Ответить
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14.01.2022 12:36 Ответить
та нічого не зміниться, просто зЕ повернеться до кварталу вже на законних підставах
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14.01.2022 12:37 Ответить
Лягетивный вернулся, видит вовка совсем дурачок, нужно пока в судах все порешать
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14.01.2022 12:40 Ответить
Та дайте вже йому звання президента палати №6, нехай порадіє.
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14.01.2022 12:40 Ответить
Існує наче намір розформувати ОАСК, то що заважає цьому? Вовки, чи потрібність владі?
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14.01.2022 12:40 Ответить
Десятий місяць намір існує. Та дуже вигідний владі пан Вовк.
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14.01.2022 12:43 Ответить
ага. і той намір, нібито, невідкладний. тобто - ще вчора мав бути виконаний на час подання.
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14.01.2022 13:20 Ответить
Вже дев´ять місяців минуло, як бєнінв макака подала у ВР «невідкладний» закон, з ликвідації ОАСК…
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14.01.2022 12:51 Ответить
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14.01.2022 13:01 Ответить
Завжди було цікаво, як з юридичної точки зору суд би поянював термін "самоусунення" Януковича.
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14.01.2022 13:04 Ответить
Віктора Федоровичу,А слабо сісти на літак і прилетіти в Україну,як це зробив Саакашвілі?🤔🤓
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14.01.2022 13:04 Ответить
Міхо на даху вантажівки до Грузії повертався. у цього, мабуть, фантазії не вистачає щось подібне вигадати.
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14.01.2022 13:25 Ответить
И думаешь Яныка сразу спеленают и в тюрьму как Саакашвили? Я не удивлюсь если Овоща с помощью самого честного и незаангажированного и рехвормированного суда в мире восстановят в должности. Вот тогда ржака будет. )Или у вас еще есть сомнения после того как *наши* суды отпустили сотни росийских террористов и предателей) У Х***ла будет 100% козырь ввести войска чтобы помочь Овощу вернуть престол.
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14.01.2022 13:27 Ответить
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14.01.2022 13:04 Ответить















Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1481947314998718466 11 мин



В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris

Коломойський та Портнов хочуть поновити Януковича, і він як "легітимний президент" дасть запрос Расії на введення військ
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14.01.2022 13:24 Ответить
Біс його знає,що можна чекати від вовчого суду. Бо,як вдомо,гроші ж не пахнуть...
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14.01.2022 13:38 Ответить
Какой в манду импичмент? Это тело несознательный народ Украины нанял на работу Президентом. Когда оно без уважительной причины не являлось на работу в течении многих дней, сознательный народ Украины его уволил. Совершенно справедливо уволил за прогулы.
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14.01.2022 14:02 Ответить
Фёдорыч вернись!!!
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14.01.2022 14:16 Ответить
Чего-то я недоумеваю - разве «президент Украины» это звание? Это же выборная должность. Снова Янык обосрался будучи «проффесором»
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14.01.2022 14:20 Ответить
Сбежал, оставив рабочее место, прихватив казну государственную и еще права тут качает.
А за расстрел НС ему вообще не вспоминают!
Вот, что бывает, если жевать сопли 8 лет и не привлечь к международному суду преступника.
Он наглеет и садится на голову еще.
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14.01.2022 14:22 Ответить
Овощ решил что если уже выбрали клоуна наркомана,то на его фоне, он не так уж плохо выглядит.
Кацапы поставив Зе у власти в Украине видать хотели это сравнение.
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14.01.2022 14:23 Ответить
Хвьодорович жги исчьо
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14.01.2022 22:21 Ответить
Что мы за народ? За 8 лет даже с рогатки в шапкокрада никто не не набрался смелости! А ведь не было большей твари в нашей истории за все века. Так не бывает ведь.
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04.07.2022 16:58 Ответить
 
 