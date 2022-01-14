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киберпреступление (762) МИД (6805) россия (93003) хакер (1171) кибербезопасность (663) Николенко Олег (301)

МИД о хакерской атаке на правительственные сайты: "Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины"

МИД о хакерской атаке на правительственные сайты:

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что сегодняшняя кибератака на правительственные сайты Украины могла быть делом рук российских хакеров.

Об этом американскому журналисту Кристоферу Миллеру сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", - заявил Николенко.

Читайте также: Взломавшие сайт МИД хакеры написали "послание" на ломаном польском языке, - СМИ Польши

Специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем, добавил Николенко.

МИД о хакерской атаке на правительственные сайты: Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины 01

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

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Топ комментарии
+4
Прекратили работу и сайты https://www.treasury.gov.ua/ Государственной казначейской службы , https://www.dsns.gov.ua/ ГСЧС , https://mepr.gov.ua/ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов , https://mva.gov.ua/ua Министерства по делам ветеранов и https://court.gov.ua/ Судебной власти Украины

Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд в https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355230144925340 Facebook подчеркнул, что подобная хакерская атака стала ожидаемой. Он отметил, что по содержанию и форме это "похоже на взломщиков из неизвестной Федерации или усатой республики".
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14.01.2022 13:01
+3
Да, факт... и Васька не чешись - кацапский пятак торчит.
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14.01.2022 12:42
+3
разом з керівниками усіх зєбланських установ(((
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14.01.2022 12:43
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Да, факт... и Васька не чешись - кацапский пятак торчит.
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14.01.2022 12:42 Ответить
Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд в https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355230144925340 Facebook подчеркнул, что подобная хакерская атака стала ожидаемой. Он отметил, что по содержанию и форме это "похоже на взломщиков из неизвестной Федерации или усатой республики".
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14.01.2022 13:15 Ответить
разом з керівниками усіх зєбланських установ(((
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14.01.2022 12:43 Ответить
може Штати органiзували?

воно ще подумає, воно не зрозумiло...

цей Ніколенко не на машквє МГIмнМО, випадково, закiнчував?
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14.01.2022 12:48 Ответить
Представник Українського Кіберальянсу Шон Таунсенд https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355365411578480 зазначив , що українська влада використовувала завідомо вразливий CMS October і не могла його оновити з травня.

«Тобто двадцять різних міністерств та відомств не змогли оновити свій свідомо дірявий OctoberCMS із травня місяця. І настроїти його правильно теж не змогли. Це все, що вам потрібно знати про потужну систему кібербезпеки та інші кібервійська. І це не райради та не поліклініки, а центральні органи влади»
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14.01.2022 12:51 Ответить
Иерихонский Кот


@ierikhonsky_kot

·
https://twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1481886069603852289 3 ч



Фахівці фсб хакнули "Дію" та набрали кредитів на неймовірно довірливих адептів "Жіжіталізації ВаЗЄлєнського". Це було питанням часу. Тому що розробник "Дії" - мацквачі. Тому що трафік половини провайдерів йде через сервера фсб. Ще дивуєтесь?

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14.01.2022 12:54 Ответить
Вот поэтому мои родители обошлись без Зелиной тысячи.
Я им парашную сраную "Дiю" даже не дал поставить.
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14.01.2022 13:08 Ответить
Mikhail Golub


@golub

·
https://twitter.com/golub/status/1481880979069448192 4 ч



Вчера министр Михаил Федоров говорит, что «кибер-безопасность переоценена». Сегодня его и другие государственные сайты показательно взламывают.
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14.01.2022 13:23 Ответить
гнати таких кацапо-мiнiстрiв. можливо це засланий личаковий кiзячок? зайда?
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14.01.2022 15:58 Ответить
Вибори онлайн?
Просто забудьте про них.
Захищені та чесні онлайн вибори неможливі навіть у країнах, де рівень кіберзахисту і відповідальність чиновників за зловмисні або непрофесійні дії в десятки разів вище ніж у нас.
Цей випадок ще раз підтвердив: просувати онлайн-вибори в наших умовах - це дуже, дуже небезпечна маячня. Або свідома диверсія.
І ще: хочемо протистояти Росії в кіберсфері - потрібно мати стратегію і бюджет. - https://texty.org.ua/fragments/105353/hakery-nanesly-sohodni-nyshivnyj-udar-po-mriyam-pro-elektronnu-derzhavu/ https://texty.org.ua/fragments/105353/hakery-nanesly-sohodni-nyshivnyj-udar-po-mriyam-pro-elektronnu-derzhavu/

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14.01.2022 12:58 Ответить
Прекратили работу и сайты https://www.treasury.gov.ua/ Государственной казначейской службы , https://www.dsns.gov.ua/ ГСЧС , https://mepr.gov.ua/ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов , https://mva.gov.ua/ua Министерства по делам ветеранов и https://court.gov.ua/ Судебной власти Украины

Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд в https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355230144925340 Facebook подчеркнул, что подобная хакерская атака стала ожидаемой. Он отметил, что по содержанию и форме это "похоже на взломщиков из неизвестной Федерации или усатой республики".
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14.01.2022 13:01 Ответить
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14.01.2022 13:08 Ответить
Та да, для зеленого МЗС висновки треба робити зранку, бо звечора не виходить? 😲 А може їх ще з бодуна робити? Вони теж війну з кацапією закінчили, чи обкурилися настільки, що повірили у польський слід? 😲🤢🤮
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14.01.2022 13:08 Ответить
министра цифровой профанации в отставку. и проверить не собирает ли он все данные в одну корзину, чтобы потом разом уничтожить
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14.01.2022 13:13 Ответить
Фьодарав???

гнати таких кацапо-мiнiстрiв. можливо це засланий личаковий кiзячок? зайда?
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14.01.2022 15:59 Ответить
и эти люди хотят делать электронные выборы и референдумы по глобальным гос вопросам через дырявую дуйу
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14.01.2022 13:16 Ответить
Чи у нас хакерів не висточає? Чому не діють у вдповідь?
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14.01.2022 13:29 Ответить
наши хакери он, сайти нормальні зробити не можуть без потойбічної cms з відкритим вихідним кодом. Не можу згадати жолдного разу, коли заходив хоча-б на один з тих сайтів міністерств, що зараз лежать та яку там корисну информацію знайшов - взагалі - одна вода!
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14.01.2022 14:31 Ответить
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14.01.2022 13:29 Ответить
За хакерськими атаками стоїть Кремль - генерал СБУ назвав мету ворога



https://gazeta.ua/articles/politics/_za-hakerskimi-atakami-stoyit-kreml-general-sbu-nazvav-metu-voroga/1066798#comments https://gazeta.ua/articles/politics/_za-hakerskimi-atakami-stoyit-kreml-general-sbu-nazvav-metu-voroga/1066798#comments Коментувати Роздрукувати


Хакерські атаки - одна з фаз гібридної війни. Фото: "Апостроф"

За хакерськими атаками на низку урядових сайтів України стоїть Російська Федерація.

Про це у коментарі https://gazeta.ua/ Gazeta.ua сказав генерал-майор СБУ, військовий оглядач Віктор Ягун.

"Вони в черговий раз використали фейк на рахунок існування якоїсь "колективної думки" у Польщі щодо України. При чому піднімають наративи, які вже давно перейшли в дискусії маргіналів. Написали текст російською мовою. Грамотно написали українською - це говорить про те, що готувалися, взяли перекладачів чи носіїв мови. Тому - однозначно за цим стоїть Росія.

У західного сусіда немає ні таких хакерських груп, ні угрупувань, які б могли здійснити подібну атаку", - каже експерт.

Кремль хоче посіяти розбрат у стосунках України і Польщі, говорить генерал.

"Польща - найближчий наш союзник по НАТО. Наш адвокат, має потужний голос в Європі", - пояснив Ягун.

На сайтах, які зазнали атак, жодних даних громадян не має, зауважив експерт.

"Дія" не зберігає дані громадян. Вона має алгоритм підтягування реєстрів. Навіть сайт підтримки "Дії" нічого не дає.

Всі державні сайти мають "дзеркала". Навіть якщо хакери зламають це "дзеркало", то не матимуть доступ до серверів. На сайтах міністерств, як правило, зберігаються, виключно новини про події, а не інформація службового характеру", - пояснив.

"Ситуація неприємна. Державні сайти США теж зазнавали атаки. Кіберпростір настільки складний, що сказати, що ми щось могли передбачити, недопрацювали - складно. Впораємося і вийдемо з цієї ситуації ще міцнішими", - каже генерал.

"Йде гібридна війна. А вона передбачає не тільки якусь гарячу фазу з танками, але зокрема і хакерські атаки, щоб позбавити нас можливості користуватися критичною інфраструктурою і дестабілізувати ситуацію в країні. Треба розуміти - це одна із фаз гібридної війни", - зазначив Віктор Ягун.
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14.01.2022 13:35 Ответить
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14.01.2022 13:38 Ответить
Букви


@Bykvu

·
https://twitter.com/Bykvu/status/1481925509730775040 2 ч



Дивлячись на повідомлення від хакерів на сайтах міністерств і сайт "Дії", який не працює (деталі тут:не можемо не пригадати слів одного міністра…

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14.01.2022 13:52 Ответить
Фьодарав??? воно звiдки?

гнати таких кацапо-мiнiстрiв. можливо це засланий личаковий кiзячок? зайда?
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14.01.2022 16:04 Ответить
jcd

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14.01.2022 14:23 Ответить
вот так однажды просыпаешься известной на весь мир компанией с мега крутыми тестировщиками, девелоперами .... используя CMS c открытым исходным кодом
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14.01.2022 14:26 Ответить
Якось дуже легко касапи отримають службову інформацію з урядових джерел ...
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14.01.2022 14:53 Ответить
так в жОПi у ЗеЧма однi кроти на чолi з дЕрьмаком...
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14.01.2022 16:02 Ответить
а Дiю точно зробили на паРашi? звiдки такi чутки?
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14.01.2022 16:03 Ответить
 
 