МИД о хакерской атаке на правительственные сайты: "Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины"
Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко намекнул, что сегодняшняя кибератака на правительственные сайты Украины могла быть делом рук российских хакеров.
Об этом американскому журналисту Кристоферу Миллеру сообщили в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины в прошлом", - заявил Николенко.
Специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем, добавил Николенко.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
Пожалуйста, подождите...
воно ще подумає, воно не зрозумiло...
цей Ніколенко не на машквє МГIмнМО, випадково, закiнчував?
«Тобто двадцять різних міністерств та відомств не змогли оновити свій свідомо дірявий OctoberCMS із травня місяця. І настроїти його правильно теж не змогли. Це все, що вам потрібно знати про потужну систему кібербезпеки та інші кібервійська. І це не райради та не поліклініки, а центральні органи влади»
@ierikhonsky_kot
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https://twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1481886069603852289 3 ч
Фахівці фсб хакнули "Дію" та набрали кредитів на неймовірно довірливих адептів "Жіжіталізації ВаЗЄлєнського". Це було питанням часу. Тому що розробник "Дії" - мацквачі. Тому що трафік половини провайдерів йде через сервера фсб. Ще дивуєтесь?
Я им парашную сраную "Дiю" даже не дал поставить.
@golub
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https://twitter.com/golub/status/1481880979069448192 4 ч
Вчера министр Михаил Федоров говорит, что «кибер-безопасность переоценена». Сегодня его и другие государственные сайты показательно взламывают.
Просто забудьте про них.
Захищені та чесні онлайн вибори неможливі навіть у країнах, де рівень кіберзахисту і відповідальність чиновників за зловмисні або непрофесійні дії в десятки разів вище ніж у нас.
Цей випадок ще раз підтвердив: просувати онлайн-вибори в наших умовах - це дуже, дуже небезпечна маячня. Або свідома диверсія.
І ще: хочемо протистояти Росії в кіберсфері - потрібно мати стратегію і бюджет. - https://texty.org.ua/fragments/105353/hakery-nanesly-sohodni-nyshivnyj-udar-po-mriyam-pro-elektronnu-derzhavu/ https://texty.org.ua/fragments/105353/hakery-nanesly-sohodni-nyshivnyj-udar-po-mriyam-pro-elektronnu-derzhavu/
Представитель Украинского киберальянса Шон Таунсенд в https://www.facebook.com/ruheight/posts/1355230144925340 Facebook подчеркнул, что подобная хакерская атака стала ожидаемой. Он отметил, что по содержанию и форме это "похоже на взломщиков из неизвестной Федерации или усатой республики".
гнати таких кацапо-мiнiстрiв. можливо це засланий личаковий кiзячок? зайда?
https://gazeta.ua/articles/politics/_za-hakerskimi-atakami-stoyit-kreml-general-sbu-nazvav-metu-voroga/1066798#comments https://gazeta.ua/articles/politics/_za-hakerskimi-atakami-stoyit-kreml-general-sbu-nazvav-metu-voroga/1066798#comments Коментувати Роздрукувати
Хакерські атаки - одна з фаз гібридної війни. Фото: "Апостроф"
За хакерськими атаками на низку урядових сайтів України стоїть Російська Федерація.
Про це у коментарі https://gazeta.ua/ Gazeta.ua сказав генерал-майор СБУ, військовий оглядач Віктор Ягун.
"Вони в черговий раз використали фейк на рахунок існування якоїсь "колективної думки" у Польщі щодо України. При чому піднімають наративи, які вже давно перейшли в дискусії маргіналів. Написали текст російською мовою. Грамотно написали українською - це говорить про те, що готувалися, взяли перекладачів чи носіїв мови. Тому - однозначно за цим стоїть Росія.
У західного сусіда немає ні таких хакерських груп, ні угрупувань, які б могли здійснити подібну атаку", - каже експерт.
Кремль хоче посіяти розбрат у стосунках України і Польщі, говорить генерал.
"Польща - найближчий наш союзник по НАТО. Наш адвокат, має потужний голос в Європі", - пояснив Ягун.
На сайтах, які зазнали атак, жодних даних громадян не має, зауважив експерт.
"Дія" не зберігає дані громадян. Вона має алгоритм підтягування реєстрів. Навіть сайт підтримки "Дії" нічого не дає.
Всі державні сайти мають "дзеркала". Навіть якщо хакери зламають це "дзеркало", то не матимуть доступ до серверів. На сайтах міністерств, як правило, зберігаються, виключно новини про події, а не інформація службового характеру", - пояснив.
"Ситуація неприємна. Державні сайти США теж зазнавали атаки. Кіберпростір настільки складний, що сказати, що ми щось могли передбачити, недопрацювали - складно. Впораємося і вийдемо з цієї ситуації ще міцнішими", - каже генерал.
"Йде гібридна війна. А вона передбачає не тільки якусь гарячу фазу з танками, але зокрема і хакерські атаки, щоб позбавити нас можливості користуватися критичною інфраструктурою і дестабілізувати ситуацію в країні. Треба розуміти - це одна із фаз гібридної війни", - зазначив Віктор Ягун.
@Bykvu
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https://twitter.com/Bykvu/status/1481925509730775040 2 ч
Дивлячись на повідомлення від хакерів на сайтах міністерств і сайт "Дії", який не працює (деталі тут:не можемо не пригадати слів одного міністра…
гнати таких кацапо-мiнiстрiв. можливо це засланий личаковий кiзячок? зайда?