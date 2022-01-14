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Высший антикорсуд приговорил экс-прокурора Чеботарева к пяти годам лишения свободы

Высший антикорсуд приговорил экс-прокурора Чеботарева к пяти годам лишения свободы

14 января Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего прокурора Киевской областной прокуратуры Владимира Чеботарева к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Экс-прокурора обвиняли в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию суда.

"Суд приходит к выводу, что обвиняемому необходимо назначить основное наказание по ч.1 ст.190 уголовного кодекса в виде ограничения свободы на уровне нижнего предела для соответствующего наказания. А по ч.3 ст.369, с учетом ч.3 ст.68 уголовного кодекса, в виде лишения свободы сроком на пять лет", - говорится в зачитанном судьей ВАКС Лесей Федорак приговоре.

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Оперативненько, и 6 лет не прошло, но у него есть шанс на реванш и компенсацию из нашего кармана.
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14.01.2022 12:53 Ответить
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14.01.2022 13:03 Ответить
Если его уже засуджено то о каких пооцессульных обовязках типа :

прибувати до суду за кожною вимогою, не відлучатися з м. Києва без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місце проживання, здати на зберігання до Державної міграційної служби України паспорти для виїзду за кордон.....

идёт речь?
Так бы сразу и писали шо умовно, т е никак.
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14.01.2022 13:09 Ответить
чомусь зовсім не видно затриманих на міьйонних хабарях та відкатах.
це означає що "МАЛО" брати не можна, бо посадять.
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14.01.2022 13:20 Ответить
Антикорсуд.
Анти-суд или антиррозионный суд?
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14.01.2022 13:46 Ответить
главное конфискация. Это вся жизнь на смарку. Вот , главное - уничтожить цель всей жизни. Парашенко и ЗЕку - конфискацию и срок. Забрать все, что выведено из Украины в офшоры.
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14.01.2022 14:18 Ответить
А Аваков там звісно ж не до чого...
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14.01.2022 18:20 Ответить
 
 