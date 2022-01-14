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Высший антикорсуд приговорил экс-прокурора Чеботарева к пяти годам лишения свободы
14 января Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего прокурора Киевской областной прокуратуры Владимира Чеботарева к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Экс-прокурора обвиняли в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию суда.
"Суд приходит к выводу, что обвиняемому необходимо назначить основное наказание по ч.1 ст.190 уголовного кодекса в виде ограничения свободы на уровне нижнего предела для соответствующего наказания. А по ч.3 ст.369, с учетом ч.3 ст.68 уголовного кодекса, в виде лишения свободы сроком на пять лет", - говорится в зачитанном судьей ВАКС Лесей Федорак приговоре.
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прибувати до суду за кожною вимогою, не відлучатися з м. Києва без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місце проживання, здати на зберігання до Державної міграційної служби України паспорти для виїзду за кордон.....
идёт речь?
Так бы сразу и писали шо умовно, т е никак.
це означає що "МАЛО" брати не можна, бо посадять.
Анти-суд или антиррозионный суд?