Европейцы увеличили вывоз газа из Украины в три раза на фоне госрегулирования цен, - "Оператор ГТС"

Объем реэкспорта газа из Украины 12 января увеличился почти втрое до 9,6 млн м3/сутки, по сравнению с 3,5 млн м3/сутки 11 января. Снабжение за пределы страны растет на фоне принятия правительством постановления о государственном регулировании цены газа для аграрных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Оператора ГТС".

За 1-12 января, по данным "Оператора ГТС", реэкспорт газа из Украины составил 31 млн м3. В декабре объем выкачанного из Украины газа составил 329 млн м3 газа. Это газ, который европейские компании хранят в украинских ПХГ.

По данным "Укртрансгаза" - оператора подземных хранилищ - компании-нерезиденты хранят в Украине 460 млн м3 газа.

Общие запасы составляют 12,6 млрд м3 из которых 4,7 млрд м3 - технологический газ, который нужен для функционирования ПХГ.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.