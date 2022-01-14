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Газ (9402) Оператор ГТС (85)

Европейцы увеличили вывоз газа из Украины в три раза на фоне госрегулирования цен, - "Оператор ГТС"

Европейцы увеличили вывоз газа из Украины в три раза на фоне госрегулирования цен, -

Объем реэкспорта газа из Украины 12 января увеличился почти втрое до 9,6 млн м3/сутки, по сравнению с 3,5 млн м3/сутки 11 января. Снабжение за пределы страны растет на фоне принятия правительством постановления о государственном регулировании цены газа для аграрных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Оператора ГТС".

За 1-12 января, по данным "Оператора ГТС", реэкспорт газа из Украины составил 31 млн м3. В декабре объем выкачанного из Украины газа составил 329 млн м3 газа. Это газ, который европейские компании хранят в украинских ПХГ.

По данным "Укртрансгаза" - оператора подземных хранилищ - компании-нерезиденты хранят в Украине 460 млн м3 газа.

Общие запасы составляют 12,6 млрд м3 из которых 4,7 млрд м3 - технологический газ, который нужен для функционирования ПХГ.

Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочего.

Позже Минагрополитики обнародовало перечень компаний, которые имеют право на льготный газ. В список из 6000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительство о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу реэкспортом газа обратно в Европу.

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Топ комментарии
+5
Кто же это сделал то? А кто летом газ не купил, а вкатал в "Велике ************" , а ублюдки зелёные?
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14.01.2022 13:25
+5
Що за маячню ці проплачені козли несуть, зараз зима, само собою що забирають свій газ з сховищ який там був на тимчасовому зберіганні. Треба ту злодійкувату шоблу Фірташа і ко. взагалі розігнати і повернути енергосектор в держвласність
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14.01.2022 13:30
+2
Дебил, газ их, у нас только хранили.
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14.01.2022 13:55
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Что интересно, на всей этой осенне-зимней свистопляске с поставками газа в Европу, орда не заработала ничего, от слова совсем. Потому что у нее остались только долгосрочные контракты до 2023 г с фиксированной ценой. Заработала Норвегия и США. пуйло опять всех переиграло.
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14.01.2022 13:18 Ответить
Кто же это сделал то? А кто летом газ не купил, а вкатал в "Велике ************" , а ублюдки зелёные?
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14.01.2022 13:25 Ответить
Ублюдок шоколадный, а почему этого не сделала богатая Европа? Отвечай.
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14.01.2022 13:58 Ответить
УО!
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14.01.2022 14:18 Ответить
Та навіть у "велике брехівництво" (маю на увазі рекламу, бо притомні знають, що програми "Велике будівництво" не існує) не вклали. Вклали у хатинки Юзіків, телеканали Зєлєнского, автомобілі Арахамії і інших, наближених до Кварталу. Інші зелені (рядові зебіли) смокчуть, як і решта українців. Хіба що вони - члеи сім'ї Ахмєтова, Фірташа, чи Коломойського.
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14.01.2022 13:58 Ответить
Що за маячню ці проплачені козли несуть, зараз зима, само собою що забирають свій газ з сховищ який там був на тимчасовому зберіганні. Треба ту злодійкувату шоблу Фірташа і ко. взагалі розігнати і повернути енергосектор в держвласність
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14.01.2022 13:30 Ответить
Зараз тебе заспамять,яке б розумне твоє повідомлення не було. Бо воно проти керівної і спрямовуючої волі ЄС.
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14.01.2022 13:36 Ответить
Та поставити мітбола керувати!
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14.01.2022 13:57 Ответить
В который раз убеждаюсь, что все так называемые "инвесторы" в Украине работают исключительно по принципу вымывания украинских природных ресурсов по низкой себестоимости и перепродажу в Европу по "рыночной". При этом они ничего не производят, не поднимают промышленность и платят смехотворные налоги. С подобными потужными "инвестициями" пора кончать.
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14.01.2022 13:35 Ответить
Дебил, газ их, у нас только хранили.
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14.01.2022 13:55 Ответить
Он просто расеянин - а это диагноз!
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14.01.2022 14:44 Ответить
зимой с понижением температуры увеличивается и потребление газ.... вот и забирают свой газ...
когда хотят тогда и забирают свой газ (и сколько захотят, столько и забирают)... не?
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14.01.2022 13:53 Ответить
Нормально заработают зеленые выродки на перепродаже газа заграницу!
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14.01.2022 13:54 Ответить
Зелені помійники докерувалися!
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14.01.2022 14:45 Ответить
Конечно! Ведь берут по регулируемой,а продают по рыночной!
Выбрали наволоч в такой момент!
Порох нужен! Сейчас!
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14.01.2022 14:49 Ответить
Скоро зелених дебілів будуть лупити і в містах і селах.
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14.01.2022 14:49 Ответить

Наголосували)))
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14.01.2022 14:59 Ответить
Шо то уже 15 число, а цены в магазинах никак не изменились. Так где? В каком месте регуляцию делают? Опять на бумаге?
Зато за кульки, один из которых вчера развалился у меня прямо в руках когда выкладывала товар на кассе Копейки, "сверхтонкий и без ручек", берут по 10 коп регулярно, даже не удосужившись уложить рассыпавшиеся из порвавшегося пакета лук в целый.
Так в чем лук покупать? А мясо? В руках носить???? Почему за обязательную упаковку берут деньги????
Мне добавили в пенсии 5 грн в декабре, так вот как раз эти огромные "деньги" уходят на оплату кульков в магазинах. "Спасибо" большое гундосой власти за такую "заботу"!!!!!
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15.01.2022 08:15 Ответить
 
 