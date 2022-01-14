РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9596 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 124 7
Великобритания (4718) Резников (1168) Уоллес (183)

Резников и министр обороны Великобритании Уоллес обсудили развитие стратегического оборонного партнерства

Резников и министр обороны Великобритании Уоллес обсудили развитие стратегического оборонного партнерства

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел важный телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в Твиттере.

"Я был рад провести очень важный телефонный разговор с министром обороны Великобритании, нашим близким другом Беном Уоллесом. Мы продолжаем развивать наше стратегическое оборонное партнерство в соответствии с общими политическими целями. При этом, как всегда, делаем наши страны сильнее и безопаснее!" – подчеркнул он.

Читайте также: Великобритания эвакуирует из Украины своих военных инструкторов в случае вторжения РФ, - министр обороны Уоллес

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що там обговорювати. Згідно думки коментар на Цензорі, завжди і навкруги зрада.
показать весь комментарий
14.01.2022 13:39 Ответить
нехлюйство куда дели
показать весь комментарий
14.01.2022 13:43 Ответить
резников, а мы точно готовы к атаке
может пода отчитаться перед налогоплатильщиками куда идут деньги оборонного ведомства
и где тероборона в каждом ОТГ?
показать весь комментарий
14.01.2022 13:42 Ответить
а ти строчиш з ококпу?

Резніков тобі не доплатив?
показать весь комментарий
14.01.2022 13:49 Ответить
я не с окопа.
меня интересует почему нет движений по формированию теробороны в ОТГ.
Или у нас мир на границе запланирован?
показать весь комментарий
14.01.2022 13:56 Ответить
як у 21-му столітті врятують формування тероборони в ОТГ від масованих ракетних ударів та бомбардувань русні?

а ось намагання долучити Британію до стратегічного оборонного партнерства - це правильний вектор роботи нашого оборонного відомства
показать весь комментарий
14.01.2022 14:03 Ответить
з цим ?
показать весь комментарий
14.01.2022 13:43 Ответить
 
 