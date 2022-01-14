Резников и министр обороны Великобритании Уоллес обсудили развитие стратегического оборонного партнерства

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел важный телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в Твиттере.

"Я был рад провести очень важный телефонный разговор с министром обороны Великобритании, нашим близким другом Беном Уоллесом. Мы продолжаем развивать наше стратегическое оборонное партнерство в соответствии с общими политическими целями. При этом, как всегда, делаем наши страны сильнее и безопаснее!" – подчеркнул он.

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