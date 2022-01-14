Резников и министр обороны Великобритании Уоллес обсудили развитие стратегического оборонного партнерства
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел важный телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в Твиттере.
"Я был рад провести очень важный телефонный разговор с министром обороны Великобритании, нашим близким другом Беном Уоллесом. Мы продолжаем развивать наше стратегическое оборонное партнерство в соответствии с общими политическими целями. При этом, как всегда, делаем наши страны сильнее и безопаснее!" – подчеркнул он.
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может пода отчитаться перед налогоплатильщиками куда идут деньги оборонного ведомства
и где тероборона в каждом ОТГ?
Резніков тобі не доплатив?
меня интересует почему нет движений по формированию теробороны в ОТГ.
Или у нас мир на границе запланирован?
а ось намагання долучити Британію до стратегічного оборонного партнерства - це правильний вектор роботи нашого оборонного відомства