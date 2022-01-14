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Украина - в пятерке стран, экспортирующих больше всего агропродовольственных товаров в ЕС. ИНФОГРАФИКА

Украина - в пятерке стран, экспортирующих больше всего агропродовольственных товаров в ЕС. ИНФОГРАФИКА

В течение первых девяти месяцев 2021 года Украина в пятерке крупнейших экспортеров агропродовольственных товаров в Европейский Союз.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член президиума Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса, передает Цензор.НЕТ.

"Бразилия, Великобритания, США, Украина и Китай. Так выглядит пятерка стран, экспортирующих больше всего агропродовольственных товаров в Европейский Союз", - написал он, добавив, что об этом говорят данные за 9 месяцев 2021 года, которые обнародовала ЕК несколько дней назад.

Лисситса отметил, что Украина экспортировала агропродовольственных товаров на общую сумму 4,4 млрд евро, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Надеюсь, в 2022 г. показатели будут не хуже", - добавил он.

Украина - в пятерке стран, экспортирующих больше всего агропродовольственных товаров в ЕС 01
Инфографика: Лисситса/фейсбук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина до 2024 года может начать экспорт "зеленого" водорода в ЕС. Зеленский ставит очень амбициозные цели, - Кулеба

В то же время эксперт ссылается на статью в издании Business Ukraine, в которой говорится именно о том, что, согласно новым данным Еврокомиссии, Украина заняла четвертое место среди стран-источников агропродовольственного импорта в ЕС.

"В период с января по сентябрь 2021 года на Украину приходилось 4,8% от общего объема импорта агропродовольственных товаров в Европейский Союз общей стоимостью 4,4 млрд евро, что является увеличением на 6,9% в годовом исчислении по сравнению с общим объемом за тот же период в 2020 г. Этот рост является частью общего увеличения украинского экспорта в ЕС, который вырос на 50% в течение первых трех кварталов 2021 г. и достиг 21,8 млрд долларов США", - говорится в статье.

Также сообщается, что торговля между Украиной и Европейским Союзом значительно расширилась с момента подписания в 2014 году Соглашения об ассоциации с компонентом свободной торговли, а ЕС стал ведущим торговым партнером Украины, на долю которого приходится более 40% объемов торговли.

"В последние годы экспорт сельскохозяйственной продукции играет важную роль в экономике Украины в целом по мере модернизации агробизнеса и выхода на новые глобальные рынки, такие как Китай, Индия и Ближний Восток. Ожидается, что открытие рынка сельскохозяйственных земель в стране в 2021 году после долгожданных реформ поможет привлечь дополнительные инвестиции в этот сектор", – добавляют авторы статьи BU.

Украина - в пятерке стран, экспортирующих больше всего агропродовольственных товаров в ЕС 02

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Топ комментарии
+11
І це без кармільцев.
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14.01.2022 14:11
+10
Сталин тоже в первой пятерке был в плане вывоза зерна с Украины. Ниче что в Украине продукты дороже чем в Европе? А о уничтожении украинских черноземов в результате активного обрабатывания земли вы позже завоете
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14.01.2022 14:07
+5
Все зерно вывезли и хвалятся этим, а толку простому народу с рекордных урожаев если хлеб все равно только дорожает.
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14.01.2022 14:44
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Господи, який тормоз робив цю картинку. Карта ЄС точно не помінялась? Чи вже в чийомусь хворому розумі ЄС вже повернувся в кордони 1989 року?
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14.01.2022 14:06 Ответить
Сталин тоже в первой пятерке был в плане вывоза зерна с Украины. Ниче что в Украине продукты дороже чем в Европе? А о уничтожении украинских черноземов в результате активного обрабатывания земли вы позже завоете
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14.01.2022 14:07 Ответить
"Ниче что в Украине продукты дороже чем в Европе? А о уничтожении украинских черноземов в результате активного обрабатывания земли вы позже завоете" - всё это результат 30-летия разграбления страны вашими рыгами Кучмы-Януковича-Порошенко и благодаря предателю Ющенко ("лишь бы не Тимошенко!")

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14.01.2022 14:11 Ответить
ото у тебя вавка в голове))))) жостко
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14.01.2022 14:19 Ответить
Наслідки лоботомії.
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14.01.2022 14:20 Ответить
скоріше трансплантація гіпофізу.
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14.01.2022 14:34 Ответить


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14.01.2022 14:08 Ответить
Вывез весь чернозем в Швецию? 😂😂😂😂
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14.01.2022 14:23 Ответить
ох как страшо, 17 приближается
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14.01.2022 14:35 Ответить
В этом мало хорошего. С одной стороны, экспорт идет за твердую валюту и увеличивает ВВП Украины, но с другой - внутренние цены дорожают пропорционально внешним, а часть товаров, изготовленных из этого сырья в Европе - потом импортируются обратно в Украину уже с нужной наценкой.
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14.01.2022 14:08 Ответить
І це без кармільцев.
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14.01.2022 14:11 Ответить
Долой буржуазию. Назад в совок. К трудовым лагерям. Пятилеткам. Колгоспам. Нужен новый Беломор канал и БАМ. Пускай всем будет также бедно и плохо.

З.Ы. а на самом деле запоребриком там так мыслят 80% биомассы .. и это у меня в мозгу никак не укладываеться
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14.01.2022 15:28 Ответить
Да и с самой большой инфляцией цен на продукты, парадокс...
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14.01.2022 14:13 Ответить
Инфляция при COVID - рекордная по всему миру, включая богатейшие страны-бензоколонки

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14.01.2022 14:49 Ответить
Если это карта ЕС то она странная.
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14.01.2022 14:15 Ответить
Одно не понятно: где Великобритания, с её территориями, ландшафтом, климатом умудряется выращивать с/х продукцию да ещё и быть лидером в её экспорте???
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14.01.2022 14:15 Ответить
Легко: яйца, сыр, молоко, говядина.
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14.01.2022 14:20 Ответить
Да уж, легко! Наверное в шахтах это всё добывают, или в море ловят.
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14.01.2022 14:27 Ответить
Ну не знаю, ниразу не встречал британских сыров, яиц, колбас в немецких, голландских, бельгийских, итальянских супермаркетах. Может бриты не торгуют своей сх продукцией в нищесбродских лидлах и каррефурах
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14.01.2022 15:31 Ответить
Тебя не удивляет, что Ирландия имеет самый большой урожай пшеницы с гектара?
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14.01.2022 14:58 Ответить
Удивляет. Ирландия в том же месте, что и Великобритания. С тем же климатом и ландшафтом.
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14.01.2022 15:17 Ответить
Может британцы везут сх продукцию из своих заморских колоний?
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14.01.2022 15:34 Ответить
У них тільки Пн. Ірландія залишилась.
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14.01.2022 15:52 Ответить
Билять, ну что не понятного. Их климат лучше подходит под выращивание пшеницы и злаков вообще. Все истории, про наши, самые плодородные в мире черноземы и прочее - это СКАЗКИ ДЛЯ ЛОХОВ.
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14.01.2022 17:12 Ответить
Вот это и непонятно, билять!!!
А ты тоже НЕЛОХ?
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14.01.2022 17:30 Ответить
Что именно непонятно? Что Бог не создал части Земли равными? И что на одних землях можно собирать урожай определенных культур в большем объеме, чем на других землях? Прими это как факт. В Ирландии- средняя урожайность пшеницы - 9 тонн, в Германии -7,8.

Когда ты спрашиваешь -тоже нелох, то тот тоже -это кто?
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14.01.2022 17:42 Ответить
А ты что же, нездешний?
У нас есть нелох самый главный и самый известный.

Ты посмотри на площадь всего британского острова. Посмотри на горы, леса и болота в тамошних местах. В конце-концов, посмотри на численность населения Великобритании. И сравни всё это с Украиной.
И не говори о плодородности тамошних грунтов и нашего чернозёма. Ты в этом, вижу, ноль.
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14.01.2022 18:19 Ответить
все твое плодородие, запомни, это всего навсего -4,62 тонны с гектара в этом году. И это - самая большая урожайность, что у нас была за все годы. у них- 7,8 тонны и это не самый их лучший результат.
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14.01.2022 21:11 Ответить
Поц ты недалёкий! Это-то и вызывает у меня удивление: почему их убогие грунты и небольшие площади дают более обильные урожаи?

А наши урожаи бьют рекорды из года в год. И мы только на старте.
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14.01.2022 22:17 Ответить
ну, раз ты настолько дегенерат, что не можешь прочитать ниже про Гольфстрим, и догадаться, что именно мягкий, морской, влажный климат лучше влияет на урожайность пшеницы, чем наш, довольно континентальный, то продолжай удивляться, баран
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15.01.2022 12:02 Ответить
Дегенерат ты, потому что не доходит до тебя, что и в Германии (эта страна континентальная с холодным морем на севере) урожайность выше с её каменистыми грунтами. Даже в Норвегии урожайность выше.

Напомню, Украина омывается с юга тёплым морем, которое замерзает не в каждую зиму. И почвы наши - плодородный чернозём и без камней.

Думай.
Подсказка: урожайность у нас с каждым годом бьёт рекорд предыдущего.
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15.01.2022 12:28 Ответить
в том то и дело, что у Германии урожайность меньше, чем у Британии и Ирландии, Но, разумеется выше, чем у нас, по двум основным причинам. первая -это технологии, вторая - климат. По технологии - мы сможем их догнать. Но все равно, небольшая разбежка по урожайности останется из-за нашего более резкого климата
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15.01.2022 12:42 Ответить
Среди прочего, надо учитывать наличие и стоимость удобрений, ГСМ, пестицидов, гербицидов, инсектицидов, количество и качество машин и тракторного парка, агротехнику, соблюдение севооборота.
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15.01.2022 21:35 Ответить
На жаль, не казки. Якби українські чорноземи обробляли з тим же рівнем технологій та тим же рівнем прагматичності та скрупульозності, то продуктивність реально була би вища в рази і вища, ніж в Ірландії чи Великобританії. Але, попри таке природне багатство, на цій землі живуть в основному нероби.
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14.01.2022 18:22 Ответить
У них там, в Лондоні, пальми у відкритому грунті виживають десятиліттями. Тож не дивлячись на "дощі та похмуро" - клімат в них там дууууже м'який. Для вирощування купи сх-продукції 3місячна спека в 30+ або тримісячні морози в 15+, як у нас іноді - точно не потрібні.

Гольфстрім - не пустий звук.
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14.01.2022 18:01 Ответить
ну так у нас скумбрия по 8 грн за кило- завидуйте все-
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14.01.2022 14:19 Ответить
Україна в п,тірці експортерів продуктів вводе картки на продукти, для свого населення.
ГЕНІАЛЬНО, ОУІТЕЛЬНО, !!!!
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14.01.2022 14:20 Ответить
Главное кормить Европу, а украинцам нечего много жрать, вредно.
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14.01.2022 14:31 Ответить
оце досягнення. Цікаво коли вже в статистику будуть вписувати вартість трудових мігрантів?
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14.01.2022 14:32 Ответить
Ай да красави…. А те, що свою худобу нема чим годувати, те, що ферми закривають, бо ціна на зернові велика, то херня, привеземо свинину з Бразилії, е й грошей заробимо!!! Під..раси зелені!!!
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14.01.2022 14:32 Ответить
https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrajini-pogirshitsya-yakist-hliba-ale-cini-znachno-zrostut-814460.html

Цього року Україна буде імпортувати борошно з Туреччини,
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14.01.2022 14:42 Ответить
Це перемога! Ви просто взагалі ничого не розумієте! Ви схоже порохобот!
Тепер дякуючи найвеличнешему у світі і за весь час керівнику України, кожен українець став таким заможним, що з 2022 року буде вживати якісне і поживне іноземне борошно!
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19.01.2022 09:53 Ответить
Все зерно вывезли и хвалятся этим, а толку простому народу с рекордных урожаев если хлеб все равно только дорожает.
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14.01.2022 14:44 Ответить
....... і перша в Європі, заявивша про можливість введення продовольчих карток.
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14.01.2022 14:50 Ответить
Украина - в пятерке стран, экспортирующих больше всего агропродовольственных товаров в ЕС. ИНФОГРАФИКА Источник:

=======
В 30-х годах прошлого столетия СССР тоже был лидером продаж пшеницы на мировом рынке, тем не менее правительство устроило голодомор. Зеленскому не мешает лидерство в продажах пшеницы ввести для населения в 2022 году продовольственные карточки.
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14.01.2022 15:12 Ответить
Голодомор - результат конфіскації 100% врожаю (будь-якого, а не тільки пшениці, а головне - конфіскували в тому числі і продукти приватного, городного, виробництва), як засобу цілеспрямованого геноциду, а не результат "перемог совка на експортних ринках пшениці".

Якщо не знаєте - Україна в 2020 році експортувала 43 млн.тон зернових. При виробництві в 65 мільонів тон.
А сралінський совок в 1931 році експортував АЖ 5.1 млн.тон зернових. В 8.5 разів менше.

Для порівняння, в 1930 році Канада експортувала більше, бо в 1929-1930 роках в них сталися рекордні врожаї в 21-22 млн.тон (за звичайних врожаїв в 5-8 млн.тон). Аналогічні врожаї були і в Україні. Тому і конфіскація сталася в 1932-1933 роках - було декілька років рекордних врожаїв пшениці, совок почав експортувати в 3-5 разів більше, ніж до того. І тут - падіння виробництва з-за засух. А в совку не можна було просто так знижувати планове. Тож окрім цілеспрямованого геноциду та бажання "розібратися з внутрішньою контрреволюцією", наклалися ще й погодні-природничі чинники.
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17.01.2022 10:55 Ответить
Для такого анализа продаж в 1931 году и 2021 году не хватає данних о населені планети у 1931 году и 2021 роках (2 и 7 млрд. відповідно) і кількочті пахоных земель в ті сами роки
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19.01.2022 09:48 Ответить
не понятно Великобритания в EC или нет, а то судя по карте то в EC, но при этом на втором месте по экспорту -))) в ЕС
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14.01.2022 15:17 Ответить
судя по карте, польша, словакия, венгрия, страны балтии и балкан - не Евросоюз
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14.01.2022 15:27 Ответить
Хорошее дело. Только растительное масло, в Украине, дороже, чем в Чехии. Как это может быть?
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14.01.2022 15:39 Ответить
І де ті товари? Гарбузове насіння і торти Рошен. Більше нічого не бачила. Ні овочів, ні фруктів.
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14.01.2022 17:07 Ответить
Ага,да давайте дерзайте.Все зерно скупил Китай и будет с хлебом а наши придурки продали все и потом будут покупать у Китая по другим ценам.И у нас скоро хлеб будет 50-60грн
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14.01.2022 17:25 Ответить
за такие вещи,что делают эти мрази с Украиной,нада с чистой совестью
на полях рыть канавы на полях и живьем закапывать,как ни как удобрение.
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14.01.2022 19:23 Ответить
 
 