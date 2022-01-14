Украина - в пятерке стран, экспортирующих больше всего агропродовольственных товаров в ЕС. ИНФОГРАФИКА
В течение первых девяти месяцев 2021 года Украина в пятерке крупнейших экспортеров агропродовольственных товаров в Европейский Союз.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член президиума Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса, передает Цензор.НЕТ.
"Бразилия, Великобритания, США, Украина и Китай. Так выглядит пятерка стран, экспортирующих больше всего агропродовольственных товаров в Европейский Союз", - написал он, добавив, что об этом говорят данные за 9 месяцев 2021 года, которые обнародовала ЕК несколько дней назад.
Лисситса отметил, что Украина экспортировала агропродовольственных товаров на общую сумму 4,4 млрд евро, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
"Надеюсь, в 2022 г. показатели будут не хуже", - добавил он.
В то же время эксперт ссылается на статью в издании Business Ukraine, в которой говорится именно о том, что, согласно новым данным Еврокомиссии, Украина заняла четвертое место среди стран-источников агропродовольственного импорта в ЕС.
"В период с января по сентябрь 2021 года на Украину приходилось 4,8% от общего объема импорта агропродовольственных товаров в Европейский Союз общей стоимостью 4,4 млрд евро, что является увеличением на 6,9% в годовом исчислении по сравнению с общим объемом за тот же период в 2020 г. Этот рост является частью общего увеличения украинского экспорта в ЕС, который вырос на 50% в течение первых трех кварталов 2021 г. и достиг 21,8 млрд долларов США", - говорится в статье.
Также сообщается, что торговля между Украиной и Европейским Союзом значительно расширилась с момента подписания в 2014 году Соглашения об ассоциации с компонентом свободной торговли, а ЕС стал ведущим торговым партнером Украины, на долю которого приходится более 40% объемов торговли.
"В последние годы экспорт сельскохозяйственной продукции играет важную роль в экономике Украины в целом по мере модернизации агробизнеса и выхода на новые глобальные рынки, такие как Китай, Индия и Ближний Восток. Ожидается, что открытие рынка сельскохозяйственных земель в стране в 2021 году после долгожданных реформ поможет привлечь дополнительные инвестиции в этот сектор", – добавляют авторы статьи BU.
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З.Ы. а на самом деле запоребриком там так мыслят 80% биомассы .. и это у меня в мозгу никак не укладываеться
А ты тоже НЕЛОХ?
Когда ты спрашиваешь -тоже нелох, то тот тоже -это кто?
У нас есть нелох самый главный и самый известный.
Ты посмотри на площадь всего британского острова. Посмотри на горы, леса и болота в тамошних местах. В конце-концов, посмотри на численность населения Великобритании. И сравни всё это с Украиной.
И не говори о плодородности тамошних грунтов и нашего чернозёма. Ты в этом, вижу, ноль.
А наши урожаи бьют рекорды из года в год. И мы только на старте.
Напомню, Украина омывается с юга тёплым морем, которое замерзает не в каждую зиму. И почвы наши - плодородный чернозём и без камней.
Думай.
Подсказка: урожайность у нас с каждым годом бьёт рекорд предыдущего.
Гольфстрім - не пустий звук.
ГЕНІАЛЬНО, ОУІТЕЛЬНО, !!!!
Цього року Україна буде імпортувати борошно з Туреччини,
Тепер дякуючи найвеличнешему у світі і за весь час керівнику України, кожен українець став таким заможним, що з 2022 року буде вживати якісне і поживне іноземне борошно!
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В 30-х годах прошлого столетия СССР тоже был лидером продаж пшеницы на мировом рынке, тем не менее правительство устроило голодомор. Зеленскому не мешает лидерство в продажах пшеницы ввести для населения в 2022 году продовольственные карточки.
Якщо не знаєте - Україна в 2020 році експортувала 43 млн.тон зернових. При виробництві в 65 мільонів тон.
А сралінський совок в 1931 році експортував АЖ 5.1 млн.тон зернових. В 8.5 разів менше.
Для порівняння, в 1930 році Канада експортувала більше, бо в 1929-1930 роках в них сталися рекордні врожаї в 21-22 млн.тон (за звичайних врожаїв в 5-8 млн.тон). Аналогічні врожаї були і в Україні. Тому і конфіскація сталася в 1932-1933 роках - було декілька років рекордних врожаїв пшениці, совок почав експортувати в 3-5 разів більше, ніж до того. І тут - падіння виробництва з-за засух. А в совку не можна було просто так знижувати планове. Тож окрім цілеспрямованого геноциду та бажання "розібратися з внутрішньою контрреволюцією", наклалися ще й погодні-природничі чинники.
на полях рыть канавы на полях и живьем закапывать,как ни как удобрение.