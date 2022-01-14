Подполковника ФСО Голохвостова будут судить за получение 20 млн руб. взятки от строителей резиденции Путина
Бывший заместитель главы отделения Управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) подполковник Алексей Голохвостов обвиняется в получении взятки в 20 млн рублей за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве.
В отношении Голохвостова возбуждены уголовные дела по статьям о взяточничестве, посредничестве во взятках и мошенничестве с использованием служебного положения передает Цензор.НЕТ со ссылкой на trtrussian.com.
"По версии следствия, в 2015–2016 годах Голохвостов, занимавший тогда пост заместителя начальника отделения Управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения, получил незаконное вознаграждение в сумме 20 млн рублей от экс-директора компании "Стройкомплект" Дмитрия Торчинского. Деньги были переданы ему за "совершение действий, которые входили в его служебные полномочия, а также за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя", указывается в материалах дела. Также указано, что Голохвостов обвиняется в получении денег от ООО "Петербургский Ренессанс"", - говорится в сообщении.
"Как сказано в документах, обе организации занимались строительством и реконструкцией объектов резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве. За взятки они добивались сокрытия нарушений при создании этих объектов. Согласно материалам дела Голохвостов вину в указанных выше преступлениях не признал. Он находится под стражей с декабря 2020 года.
Дело Голохвостова поступило в суд для рассмотрения по существу. Первое заседание по нему назначено на 14 января", - пишет издание.
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- По пачпорту ты Голохвостый.
- Пардон, в пачпорте ошибка.
- Молчи и слушай: За долги, за неоплаченные векселя твоя цирюльня опечатывается, а имущество описывается.
если хла привалит - представить подполковника к награде !
твої кацапські "будівельники"
вже беруть не "борзыми сченками"
а "янтарными комнатами"
Они не понимают, что коррупция не может быть выборочной.
Если уж воруют и дают взятки, то это делают ВСЕ и ВЕЗДЕ.
Нельзя чиновнику разрешить "там воровать", а там "не воровать".
У чиновника случится когнитивный диссонанс и нарушение его тонкой душевной гармонии.
По этому в коррумпированной стране будут воровать и продавать и у Царя в том числе, как бы с этим не боролись.