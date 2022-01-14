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взятка (6040) путин (30482) резиденция (147) россия (93003)

Подполковника ФСО Голохвостова будут судить за получение 20 млн руб. взятки от строителей резиденции Путина

Подполковника ФСО Голохвостова будут судить за получение 20 млн руб. взятки от строителей резиденции Путина

Бывший заместитель главы отделения Управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) подполковник Алексей Голохвостов обвиняется в получении взятки в 20 млн рублей за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве.

В отношении Голохвостова возбуждены уголовные дела по статьям о взяточничестве, посредничестве во взятках и мошенничестве с использованием служебного положения передает Цензор.НЕТ со ссылкой на trtrussian.com.

"По версии следствия, в 2015–2016 годах Голохвостов, занимавший тогда пост заместителя начальника отделения Управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения, получил незаконное вознаграждение в сумме 20 млн рублей от экс-директора компании "Стройкомплект" Дмитрия Торчинского. Деньги были переданы ему за "совершение действий, которые входили в его служебные полномочия, а также за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя", указывается в материалах дела. Также указано, что Голохвостов обвиняется в получении денег от ООО "Петербургский Ренессанс"", - говорится в сообщении.

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"Как сказано в документах, обе организации занимались строительством и реконструкцией объектов резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огареве. За взятки они добивались сокрытия нарушений при создании этих объектов. Согласно материалам дела Голохвостов вину в указанных выше преступлениях не признал. Он находится под стражей с декабря 2020 года.

Дело Голохвостова поступило в суд для рассмотрения по существу. Первое заседание по нему назначено на 14 января", - пишет издание.

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Топ комментарии
+14
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14.01.2022 14:11
+12
- Пардон, я не Голохвостый, я Галахвастов.
- По пачпорту ты Голохвостый.
- Пардон, в пачпорте ошибка.
- Молчи и слушай: За долги, за неоплаченные векселя твоя цирюльня опечатывается, а имущество описывается.
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14.01.2022 14:33
+9
А він казав, що то шкварчала папіроска.
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14.01.2022 14:15
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14.01.2022 14:11 Ответить
- Пардон, я не Голохвостый, я Галахвастов.
- По пачпорту ты Голохвостый.
- Пардон, в пачпорте ошибка.
- Молчи и слушай: За долги, за неоплаченные векселя твоя цирюльня опечатывается, а имущество описывается.
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14.01.2022 14:33 Ответить
Шикарно
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14.01.2022 22:34 Ответить
А він казав, що то шкварчала папіроска.
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14.01.2022 14:15 Ответить
за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве.

если хла привалит - представить подполковника к награде !
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14.01.2022 14:36 Ответить
Как минимум в ранг святых, почётный гражданин мира, Нобелевская премия мира и по списку далее
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14.01.2022 15:11 Ответить
зловили людину з таким призвіщем і зробили символом корупції. Тепер вся інша корупція не рахується як корупція.
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14.01.2022 16:52 Ответить
эй фуйло, в тебе космічний бардак !
твої кацапські "будівельники"
вже беруть не "борзыми сченками"
а "янтарными комнатами"
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14.01.2022 14:16 Ответить
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14.01.2022 14:17 Ответить
Ого, куди занесло нашого Голохвостого!!!
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14.01.2022 14:18 Ответить
Диверсант!!!
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14.01.2022 14:33 Ответить
Вечная ошибка власти сидящей на коррупции:
Они не понимают, что коррупция не может быть выборочной.
Если уж воруют и дают взятки, то это делают ВСЕ и ВЕЗДЕ.
Нельзя чиновнику разрешить "там воровать", а там "не воровать".
У чиновника случится когнитивный диссонанс и нарушение его тонкой душевной гармонии.
По этому в коррумпированной стране будут воровать и продавать и у Царя в том числе, как бы с этим не боролись.
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14.01.2022 14:20 Ответить
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14.01.2022 14:30 Ответить
блажь , да и только, а не новость.
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14.01.2022 14:35 Ответить
Потомки Чингиз хана достойны уваженья. СпиСьдить могут с огня)
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14.01.2022 14:47 Ответить
пока астронавты неосмотрительно оставили личные вещи, наверняка сожители их оприходовали....
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14.01.2022 14:53 Ответить
Папінька! Іхняя фамілія Галахвастов ! А ви сюда каковото хвоста вплєлі!!!
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14.01.2022 14:32 Ответить
Такие новости об тришкином лаптестане - просто елей на душу... Кто желает в то лайно, чумадан-ваакзал-напарашия... Расходы с переездом беру на себя. ИБО, щасты, как говорят в народе.
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14.01.2022 14:33 Ответить
К сожалению Украина в этом плане от рашки никуда не ушла. Два года скандалов тому подтверждение.
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14.01.2022 14:38 Ответить
это супергениально.
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14.01.2022 14:37 Ответить
С такой фамилией он просто был обязан влезть в финансовую махинацию
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14.01.2022 14:37 Ответить
И вылезть)))
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14.01.2022 14:53 Ответить
У цій новині прекрасне все!!! 😂😂😂👏👏👏👏👏Браво!!!
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14.01.2022 14:38 Ответить
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14.01.2022 14:40 Ответить
тихо! не оскорбляйте памятник любви, разума и современной науки!!
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14.01.2022 16:55 Ответить
Ярош... Визитками не швыряйся.
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14.01.2022 14:43 Ответить
Ну почему он жулик? Человек умеет жить!
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14.01.2022 14:46 Ответить
Не зумів прикрити "хвоста", тепер голий буде, ділитися ж треба.
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14.01.2022 14:56 Ответить
Вот сразу читаешь-"заместитель главы отделения управления..." и понимаешь,что нашли кого слить для телевизионной сенсации "ванькам". А путлер,как обычно "нифчёмневинават".
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14.01.2022 15:06 Ответить
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14.01.2022 15:31 Ответить
 
 