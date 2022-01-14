Зеленский и Алиев подписали соглашения между Украиной и Азербайджаном в сфере торговли, земли и энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписали общую декларацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, церемония подписания ряда двусторонних документов прошла в Киеве.
Как информирует Интерфакс-Украина, между Кабинетом Министров Украины и правительством Азербайджанской республики подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов. Соответствующий документ подписали главы совместной комиссии двух стран по вопросам экономического сотрудничества, вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
Между министерствами экономики Украины и Азербайджана подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле.
Документ подписали вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров.
Меморандум о взаимопонимании между министерствами относительно сотрудничества в аграрной сфере подписали министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и министр экономики Азербайджанской республики Михаил Джаббаров.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики подписан между акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в лице главы правления компании Юрия Витренко и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в лице министра экономики Азербайджанской республики Михаила Джаббарова.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра подписан между Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастра и министерством экономики Азербайждана. Документ подписали исполняющий обязанности Государственной службы Украины по геодезии Сергей Завадский и министр экономики Азербайджанской республики Михаил Джаббаров.
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має до Української землі??????
мені хтось поясне дії нашого КЛОВАНА
Дядя Анкл
@Vjt3M71hyLgqUCg
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https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg/status/1481870136701341704 6 ч
Украина закупает в тридорого муку в Турции из украинского зерна которое продали в Турцию осенью . то результат земельной реформы и уничтожение малого фермерства .Агрохолдинги из Украину делают сырьевой придаток , их задача все продать за рубеж , а вот ФОПы муку сами делали но упс
а вот насчет земельного кадастра и все с этим связанное стоит подождать разьяснений от експертов, звучит как то тревожно
Під час суттєвого зростання цін нормальні уряди знижують свою "націнку" (податки, в даному випадку ПДВ), а кончені соціалісти - лізуть в кишеню підприємця, регулюючи його націнку не знижуючи своєї націнки (податки).
І поки в Польщі знижують ПДВ на певні групи товарів з метою зменшити інфляцію, у нас зелені соціалісти встановили граничну націнку підприємців на ці групи товарів 10%.
Тобто, окрім всіх інших податків і зборів, держава з кожного проданого товару отримує 20% ПДВ, а підприємець - 10% "брудними", з яких ще платить аренду, зарплати, податки і платежі за електроенергію, газ та опалення.
І хто тут барига? Хіба не держава в особі чиновників?
https://www.facebook.com/olegbps/posts/5582866965061822 Oleg Petrichenko
Яке відношення має Азербайджан до земель України?!
у нас Верещук уже министр економики??? Или сопля запутался в министрах? Или так мертвечук - хозяин верещук приказал бубочке?