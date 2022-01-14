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Азербайджан (771) Алиев (151) Зеленский (19042)

Зеленский и Алиев подписали соглашения между Украиной и Азербайджаном в сфере торговли, земли и энергетики

Зеленский и Алиев подписали соглашения между Украиной и Азербайджаном в сфере торговли, земли и энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписали общую декларацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, церемония подписания ряда двусторонних документов прошла в Киеве.

Как информирует Интерфакс-Украина, между Кабинетом Министров Украины и правительством Азербайджанской республики подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов. Соответствующий документ подписали главы совместной комиссии двух стран по вопросам экономического сотрудничества, вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Между министерствами экономики Украины и Азербайджана подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле.

Документ подписали вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров.

Меморандум о взаимопонимании между министерствами относительно сотрудничества в аграрной сфере подписали министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко и министр экономики Азербайджанской республики Михаил Джаббаров.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики подписан между акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в лице главы правления компании Юрия Витренко и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в лице министра экономики Азербайджанской республики Михаила Джаббарова.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра подписан между Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастра и министерством экономики Азербайждана. Документ подписали исполняющий обязанности Государственной службы Украины по геодезии Сергей Завадский и министр экономики Азербайджанской республики Михаил Джаббаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Началась встреча Зеленского и президента Азербайджана Алиева: Запланировано подписание двусторонних документов

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Топ комментарии
+15
Що, президент чужої країни,
має до Української землі??????
мені хтось поясне дії нашого КЛОВАНА
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14.01.2022 14:22
+9
воно відключене
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14.01.2022 14:34
+6
шось мені не зрозуміло про відносини у сфері землі.
Яке відношення має Азербайджан до земель України?!
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14.01.2022 14:35
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Правила форума Совет форумчан
Що, президент чужої країни,
має до Української землі??????
мені хтось поясне дії нашого КЛОВАНА
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14.01.2022 14:22 Ответить
воно відключене
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14.01.2022 14:34 Ответить
Чорнозем вивозитимуть до Азербайджану ?
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14.01.2022 14:25 Ответить
Оно убогое хоть знает где находится Азербайджан
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14.01.2022 14:25 Ответить
Десь між ПАР та В"єтнамом!!!!!!!!!! А взагалі яка різниця!!!!!!!
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14.01.2022 14:47 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1 jackdorseydonotbanme ретвитнул(а)
















Дядя Анкл


@Vjt3M71hyLgqUCg

·
https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg/status/1481870136701341704 6 ч



Украина закупает в тридорого муку в Турции из украинского зерна которое продали в Турцию осенью . то результат земельной реформы и уничтожение малого фермерства .Агрохолдинги из Украину делают сырьевой придаток , их задача все продать за рубеж , а вот ФОПы муку сами делали но упс
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14.01.2022 14:28 Ответить
торговать с Азербайджаном это хорошо, они нам друзья в нынешней геополитической ситуации. Тем более их Сокар поставляет нам почти 100% сырой нефти для наших НПЗ
а вот насчет земельного кадастра и все с этим связанное стоит подождать разьяснений от експертов, звучит как то тревожно
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14.01.2022 14:29 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27836816.html Країна здорової людини vs Країна зеленого наркомана

Під час суттєвого зростання цін нормальні уряди знижують свою "націнку" (податки, в даному випадку ПДВ), а кончені соціалісти - лізуть в кишеню підприємця, регулюючи його націнку не знижуючи своєї націнки (податки).

І поки в Польщі знижують ПДВ на певні групи товарів з метою зменшити інфляцію, у нас зелені соціалісти встановили граничну націнку підприємців на ці групи товарів 10%.

Тобто, окрім всіх інших податків і зборів, держава з кожного проданого товару отримує 20% ПДВ, а підприємець - 10% "брудними", з яких ще платить аренду, зарплати, податки і платежі за електроенергію, газ та опалення.

І хто тут барига? Хіба не держава в особі чиновників?

https://www.facebook.com/olegbps/posts/5582866965061822 Oleg Petrichenko
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14.01.2022 14:29 Ответить
шось мені не зрозуміло про відносини у сфері землі.
Яке відношення має Азербайджан до земель України?!
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14.01.2022 14:35 Ответить
А яким боком тут верещучка???? Що спільного між економікою і продуктами і окупованими землями??????
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14.01.2022 14:43 Ответить
Очень полезная встреча. Азербайджан может стать хорошей поддержкой для Украины. Как в торговой,так и военной. Когда придет время разобраться с кацапней.
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14.01.2022 14:48 Ответить
Ага, щас!!! Не пиши фігню, бо ніхто за тебе воювати не буде!
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14.01.2022 16:05 Ответить
Документ підписали віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та міністр економіки Азербайджану Мікаїл Джаббаров.

у нас Верещук уже министр економики??? Или сопля запутался в министрах? Или так мертвечук - хозяин верещук приказал бубочке?
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14.01.2022 14:59 Ответить
Gut.
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14.01.2022 15:10 Ответить
Азербайджан і "державна" українська земля??? Клоун, ти ще за Оман не забувай... Бо "довічно" - це довічно!
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14.01.2022 16:04 Ответить
Мартышка землёй за газ торгует
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15.01.2022 13:41 Ответить
 
 