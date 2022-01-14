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убийство (6358) Яценко (124) Ноздровская (104)

Мать убитой юристки Ноздровской рассказала в суде, от кого ее дочь получала угрозы

Мать убитой юристки Ноздровской рассказала в суде, от кого ее дочь получала угрозы

13 января в Шевченковском суде Киева допросили мать убитой юриста Ирины Ноздровской Марию Дуняк. Во время заседания женщина рассказала, что ее дочь получала угрозы от полиции и народного депутата Антона Яценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию суда.

На заседании мать убитой женщины рассказала, что последний раз виделась с дочерью 29 декабря 2017 года, они вместе завтракали дома. Потом Ирина Ноздровская уехала на работу. Впрочем, вечером, когда дочь Ноздровской вместе со своей подругой пришли домой, Мария Дуняк спросила их не видели ли они мать, на что они ответили, что не видели. После этого, по словам женщины, в шесть часов вечера она побежала на остановку маршруток. Однако дочери там не было. Впрочем, Мария Дуняк утверждает, что в это время видела полицейскую машину рядом с магазином.

По словам матери, Ноздровской поступали угрозы.

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"Ей шли угрозы, не раз телефон звонил, она поднимала трубку, а в телефоне молчание. Сейчас я понимаю, почему она за две недели до убийства заказала баллончики (газовые баллончики. - Ред.). С этого дня она не ходила без газового баллончика", – заявила во время заседания Мария Дуняк.

Также женщина отметила, что ее дочь "не ладила с полицией" и что ей угрожали в вышгородской полиции.

"Я просила открыть личную переписку моего ребенка (в Facebook. - Ред.). Я просила рабочий стол, я просила геолокацию телефона. Геолокация телефонов, что бы вышла на полицию? Боялись? Боялись полиции", – добавила женщина.

На вопрос прокурора были ли у Ирины Ноздровской еще с кем-то конфликты, женщина отметила "с Яценко Антоном Владимировичем".

"Он угрожал, что ее зароет. Это было в машине со мной, как он ей угрожал, звонил. И только он мог заказать вместе с Москаленко ее убийство. Это был 2014 год. 2015-2016 он не давал ей работать нигде, как она работала в министерстве юстиции и он кляузы писал на нее. Никто не расследовал, правда с вас? Взяли Россошанского и все".

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Также Мария Дуняк отметила, что сын обвиняемого Юрия Россошанского бросал петарды во двор потерпевших. Кроме этого, на судебном заседании по другому делу, в 2017 году обвиняемый Россошанский обратился к Ирине Ноздровской и сказал "Ноздровская, ты плохо закончишь".

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Топ комментарии
+19
В чем запутанная? Криминальная история, где бандиты от мусАрни покрывают бандитов от власти. И наоборот.
Ничего запутанного нет. Есть бардачило в стране терпил. А ОНА не была терпилой.
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14.01.2022 15:33
+8
В партії "Регіонів", пізніше її крила "Відродження" одні вчені, ось цей Яценко доктор економічних наук. Уявляєте скільки він корисного міг зробити для України маючи таку вчену ступінь? А виходить, що ні, він багатого корисного зробив виключно для себе. Точно, як Ківа. А правоохоронні органи цього не бачать? А, то ж не Порошенко, бо вся правоохоронна система заточена виключно проти Порошенко. І коли наступить час, і буде змінюватися влада, то всі правоохоронці знову поховаються, не вийдуть на "службу", бо всі повзязані злочинами "Зелі" і переслідуванню громадян, замість злочинців.
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14.01.2022 15:39
+8
Так это больше к зебилам вопрос. За Гандзюк истеричили пока выборы шли, а сейчас - посрать с высокой колокольни.
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14.01.2022 16:03
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Запутанная история ..
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14.01.2022 14:50 Ответить
В чем запутанная? Криминальная история, где бандиты от мусАрни покрывают бандитов от власти. И наоборот.
Ничего запутанного нет. Есть бардачило в стране терпил. А ОНА не была терпилой.
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14.01.2022 15:33 Ответить
ЮВТ собрала многих мразей в своей фракции.ЮВТ была трамплином для них.Таких десятки..
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14.01.2022 15:23 Ответить
Да, многие бандиты, российская агентура, ворье, ненавистники Украины побывали в партии Юли - агент РФ Портнов, королева копанок Королевская, вор и мошенник Яценко, убийца Лозинский, льет грязь на Украину с каналов РФ Олейник и много подобных им
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14.01.2022 20:04 Ответить
В партії "Регіонів", пізніше її крила "Відродження" одні вчені, ось цей Яценко доктор економічних наук. Уявляєте скільки він корисного міг зробити для України маючи таку вчену ступінь? А виходить, що ні, він багатого корисного зробив виключно для себе. Точно, як Ківа. А правоохоронні органи цього не бачать? А, то ж не Порошенко, бо вся правоохоронна система заточена виключно проти Порошенко. І коли наступить час, і буде змінюватися влада, то всі правоохоронці знову поховаються, не вийдуть на "службу", бо всі повзязані злочинами "Зелі" і переслідуванню громадян, замість злочинців.
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14.01.2022 15:39 Ответить
Якщо бути до кінця чесними, то Яценко при Пороху був на коні. А ось слуги Яценку мільярдний бізнес по нерухомості зруйнували.

PS. прошу вважати мій пост політично нейтральним - лише інформативним.
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14.01.2022 15:54 Ответить
Свідки святого Петра , що на це скажете ? Саме при ньому цей злочин стався , а Катя Гандзюк , вже забули ? Звичайно ЗЕ наволоч але і криваві злочини за президентства Пороха будуть розслідувані обов'язково .
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14.01.2022 15:51 Ответить
Так это больше к зебилам вопрос. За Гандзюк истеричили пока выборы шли, а сейчас - посрать с высокой колокольни.
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14.01.2022 16:03 Ответить
вы бы на пороха еще возложите обязанности смотрящего "за деревенской беднотой ",шла война ,создавались ВС и пороху надо было смотреть за вором яценко ? вы башкой думайте ослы зеленые
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14.01.2022 16:20 Ответить
Они не думают.
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14.01.2022 17:58 Ответить
а я думал она сразу скажет что Порошенко лично ей угрожал. Издалека зашли видать
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14.01.2022 17:39 Ответить
 
 