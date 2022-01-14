Хакеры пытались атаковать и официальный сайт НБУ: Попытки предпринимаются уже несколько дней из разных стран мира
На протяжении последних дней на информационные сети Национального банка предпринимались попытки внешних хакерских атак неизвестными лицами из разных стран мира.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"В ночь с 13 на 14 января 2022 г. во время глобальной атаки на правительственные веб-ресурсы зафиксированы попытки атаковать и официальный сайт Национального банка, которые удалось нейтрализовать", - говорится в сообщении.
Все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме: "В частности – система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ".
В то же время отмечается, что защита Национального банка и банковской инфраструктуры от мошеннических действий в киберпространстве организована должным образом: с применением новейших технологий киберзащиты, эффективным использованием комплексов и систем защиты, а также механизмов обмена информацией о кибератаках и киберинцидентах между Центром киберзащиты, банками, финансовыми учреждениями и т.д.
"Учитывая хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, Национальный банк призывает банки и других участников финансового сектора усилить меры безопасности для противодействия возможным кибератакам", - добавили в пресс-службе НБУ.
Также в Нацбанке напомнили, что кроме сайта получить официальную информацию от Национального банка можно на страницах в социальных сетях:
Facebook: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine
Twitter: https://twitter.com/NBUkraine
Telegram: https://t.me/nbu_ua
Instagram: https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
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(Рим. 11:33)
НЕВЕРОЯТНАЯ утечка данных - ПОЛНЕЙшая информация о армии. Не ленитесь гляньте через переводчик.
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gigantyczny-wyciek-danych-z-wojska-ponad-17-mln-pozycji-w-internecie/1mknjtf,79cfc278
не просто общее количество а кто что когда заказывал - от трусов до Ф-16 и запчастей... полный анализ чего где и сколько, и сколько где людей...
Разведка больше не нужна.
Достаточно прикупить одного сотрудника дата-центра и наступит гаплык.