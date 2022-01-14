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НБУ (4734) хакер (1171) атака (350)

Хакеры пытались атаковать и официальный сайт НБУ: Попытки предпринимаются уже несколько дней из разных стран мира

Хакеры пытались атаковать и официальный сайт НБУ: Попытки предпринимаются уже несколько дней из разных стран мира

На протяжении последних дней на информационные сети Национального банка предпринимались попытки внешних хакерских атак неизвестными лицами из разных стран мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В ночь с 13 на 14 января 2022 г. во время глобальной атаки на правительственные веб-ресурсы зафиксированы попытки атаковать и официальный сайт Национального банка, которые удалось нейтрализовать", - говорится в сообщении.

Все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме: "В частности – система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ".

В то же время отмечается, что защита Национального банка и банковской инфраструктуры от мошеннических действий в киберпространстве организована должным образом: с применением новейших технологий киберзащиты, эффективным использованием комплексов и систем защиты, а также механизмов обмена информацией о кибератаках и киберинцидентах между Центром киберзащиты, банками, финансовыми учреждениями и т.д.

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"Учитывая хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, Национальный банк призывает банки и других участников финансового сектора усилить меры безопасности для противодействия возможным кибератакам", - добавили в пресс-службе НБУ.

Также в Нацбанке напомнили, что кроме сайта получить официальную информацию от Национального банка можно на страницах в социальных сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine 
Twitter: https://twitter.com/NBUkraine 
Telegram: https://t.me/nbu_ua 
Instagram: https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ 

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

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Топ комментарии
+8
А может это бубочка в местах своего отдыха расплачивается карточкой в турборежиме?
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14.01.2022 14:58
+7
Кацапы агонизируют ...
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14.01.2022 14:50
+5
завтра Зе скаже що всі гроші з бюджету хакери вкрали..
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14.01.2022 15:06
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Кацапы агонизируют ...
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14.01.2022 14:50 Ответить
кацапізация кацапізаторов
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14.01.2022 15:01 Ответить
Если это кацапы, то почему они выставили карту Украины с Украинским Крымом? Кто то прокололся?
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14.01.2022 16:13 Ответить
Тююю,та даже тупые кацапы знают что КРЫМ УКРАИНСКИЙ !!!
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14.01.2022 16:46 Ответить
Ну они бы не посмели находясь на государевой службе так публично продемонстрировать своё личное мнение.
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14.01.2022 18:36 Ответить
При чём здесь чьё-то мнение ,Крым это Украина и отрицать это могут только пациенты псих больницы ...
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14.01.2022 18:38 Ответить
При чём здесь чьё-то мнение. Это способ доказательства. Сотрудник государственных органов, в рабочее время не может иметь личного мнения. Следовательно эта хакерская атака Украинского происхождения.
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14.01.2022 18:49 Ответить
Ну если вата в гос органах ********* одновременно является пациентами психушек то это никак ни проблема Украины ..
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14.01.2022 18:57 Ответить
Ты не можешь выстроить цепочку из двух звеньев. Вывод сам напрашивается. Раз у сотрудников российских государственных органов на эту тему табу, то кто же это сделал?
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14.01.2022 19:15 Ответить
Так как на росеи одни идиоты ,то ни о каких табу не может быть и речи . Ты Вата ТВ посмотри ,какие табу ,это шизофрения в стадии обострения ..
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14.01.2022 19:57 Ответить
То есть ты хочешь сказать, что на россее нет никаких табу, что там Свободно можно выражать своё мнение, даже на посту и в рабочее время? Что там Свобода слова даже среди государственных хакеров так же как и во всём медиапространстве?
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14.01.2022 20:24 Ответить
На раиссии такая-же свобода слова как в любой психушке ..санитары в форме ходят наблюдают ,но если психи начнут кидаться и перестают слушаться им люлей ,укольчик и в коечку ..
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15.01.2022 11:32 Ответить
Ну так и на кой черт ты мне это всё пишешь? Ты хотя бы тему о хакерах понял о чём я тебе два дня пытаюсь как школьнику двоечнику вдолбить? Или ты просто дразнишься?
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15.01.2022 12:08 Ответить
Та насрать нам на всех хакеров ,Украина остановила безумную кацапскую орду ,что нам какие-то хакеры ..
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15.01.2022 14:15 Ответить
Всё с тобой ясно. Я тебя узнал. Помнится ты мне неделю голову морочил про публичные казни. Ник у тебя тогда был, толи "ан пав" то ли "ан мур". Будь здоров. Не засоряй мозги.
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15.01.2022 15:38 Ответить
Ну если кто-то говорил тебе ,что путина-***** надо публично казнить ,то я не возражаю ..
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15.01.2022 16:03 Ответить
анонируют
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14.01.2022 16:16 Ответить
Дык в НБУ не допускают имбицилов типо федорова и дубилета, а нормальным специалистам эти кулхакеры пофигу.
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14.01.2022 14:58 Ответить
Когда ваван будет пробовать сдрыснуть (а это может случится после 17 января сего года) и в НБУ не обнаружат золота и валюты, то этот поц будет всё списывать на хакерскую атаку. В крайнем случае скажет, - может Зинка взяла?!
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14.01.2022 14:58 Ответить
А что должно случится 17-го числа?
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14.01.2022 15:02 Ответить
Мало ли что может случится.
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14.01.2022 15:07 Ответить
Интрига...))
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14.01.2022 21:06 Ответить
Пути Господни неисповедимы.
(Рим. 11:33)
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14.01.2022 21:43 Ответить
А может это бубочка в местах своего отдыха расплачивается карточкой в турборежиме?
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14.01.2022 14:58 Ответить
Это все мелочи по сравнению с тем что произошло в Польше.
НЕВЕРОЯТНАЯ утечка данных - ПОЛНЕЙшая информация о армии. Не ленитесь гляньте через переводчик.

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/gigantyczny-wyciek-danych-z-wojska-ponad-17-mln-pozycji-w-internecie/1mknjtf,79cfc278

не просто общее количество а кто что когда заказывал - от трусов до Ф-16 и запчастей... полный анализ чего где и сколько, и сколько где людей...
Разведка больше не нужна.
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14.01.2022 14:58 Ответить
Дык нефиг было втирать начальству про облачные технологии.
Достаточно прикупить одного сотрудника дата-центра и наступит гаплык.
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14.01.2022 15:03 Ответить
военка ВООБЩЕ должна быть изолирована от интернета. Не то что дата-центры, просто ВООБЩЕ не должно быть даже теоретической возможности подключения извне.
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14.01.2022 15:10 Ответить
завтра Зе скаже що всі гроші з бюджету хакери вкрали..
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14.01.2022 15:06 Ответить
 
 