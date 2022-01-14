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Азербайджан (771) Грузия (3175) Молдова (1833) транспорт (1653)

Украина и Азербайджан обсудили создание транспортного коридора между 4 странами, - Зеленский

Украина и Азербайджан обсудили создание транспортного коридора между 4 странами, - Зеленский

В Киеве прошли переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они обсудили создание транспортного коридора для четырех стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Зеленского на пресс-конференции с Алиевым.

По его словам, следует активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации.

"А также мы будем и дальше работать над рядом перспектив. Среди прочего это и создание транспортного коридора, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдову", - сообщил Зеленский.

Читайте также: Товарооборот между Украиной и Азербайджаном достиг $1 млрд, - Зеленский.

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Топ комментарии
+11
Ага, прямо в офшор Омана.
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14.01.2022 15:15
+7
Це вже велике коридорівництво
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14.01.2022 15:15
+6
По транспортному коридору в Азербайджан пойдут "Сваты"?
Впрочем, в Азербайджане такое говнище для умственно недоразвитых не употребляют.
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14.01.2022 15:14
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Ко_шелковый путь?
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14.01.2022 14:56 Ответить
Ага, прямо в офшор Омана.
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14.01.2022 15:15 Ответить
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14.01.2022 16:11 Ответить
Что будет?? Мост или тоннель ..по программе большого крадивныцтва??
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14.01.2022 15:00 Ответить
Це вже велике коридорівництво
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14.01.2022 15:15 Ответить
Все будет одна сплошная дорога, ни кино, ни театров, ни спортзалов, ни библиотек. Одна сплошная дорога в никуда по дну Черного моря и под Кавказским хребтом.
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14.01.2022 15:31 Ответить
забабахай там вэлыкэ дорижнэ крадивныцтво, бубася - ну да не тебя учить.

чтоб 1 км дороги по мильярду долларов.
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14.01.2022 15:02 Ответить
с цУ Ко_четов никто не спрашивает.
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14.01.2022 15:02 Ответить
По транспортному коридору в Азербайджан пойдут "Сваты"?
Впрочем, в Азербайджане такое говнище для умственно недоразвитых не употребляют.
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14.01.2022 15:14 Ответить
))) рыло, которому не дали сутра нюхнуть, пришлось ехать в офис, изображать из себя прЫзЫдЭнта.
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14.01.2022 15:31 Ответить
"В государственном бюро расследований рассчитывают, что по прилету в Украину бывший президент Петр Порошенко самостоятельно приедет в суд, где ему будут избирать меру пресечения."

первый абсир вовы засчитан
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14.01.2022 15:38 Ответить
Может клоуну карту мира подарить?
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14.01.2022 15:48 Ответить
по морю аки по суху
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14.01.2022 15:50 Ответить
Там тунель є з Буковеля до Оману. Треба ще один підземний хід із Київа до тунелю прорити. І один відросток від Баку.
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14.01.2022 16:05 Ответить
Никто точно не знает, о чем были переговоры,Даже Ткач и Бигус.А уже смакуют на все лады. Удачи!Смешно.
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14.01.2022 16:10 Ответить
не переживай !

на очередной пресс-конференции ЗЕ-лоха Ткач будет сверять хронометраж его грязных делишек со своими записями,

ну примерно как с юбилеем дьЕрмака в Гуте
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14.01.2022 16:31 Ответить
в Украине
вППервые ЗЕ-ля запустил самый ППатужный спутник !

Дякую, дякую, всім дуже дякую !
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14.01.2022 16:33 Ответить
 
 