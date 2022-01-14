Украина и Азербайджан обсудили создание транспортного коридора между 4 странами, - Зеленский
В Киеве прошли переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они обсудили создание транспортного коридора для четырех стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Зеленского на пресс-конференции с Алиевым.
По его словам, следует активизировать сотрудничество в сфере международных автомобильных и железнодорожных перевозок, а также в области авиации.
"А также мы будем и дальше работать над рядом перспектив. Среди прочего это и создание транспортного коридора, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдову", - сообщил Зеленский.
Топ комментарии
+11 Старый зольдат
показать весь комментарий14.01.2022 15:15
+7 Erlich Bachman
показать весь комментарий14.01.2022 15:15
+6 Старый зольдат
показать весь комментарий14.01.2022 15:14
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чтоб 1 км дороги по мильярду долларов.
Впрочем, в Азербайджане такое говнище для умственно недоразвитых не употребляют.
первый абсир вовы засчитан
на очередной пресс-конференции ЗЕ-лоха Ткач будет сверять хронометраж его грязных делишек со своими записями,
ну примерно как с юбилеем дьЕрмака в Гуте
вППервые ЗЕ-ля запустил самый ППатужный спутник !
Дякую, дякую, всім дуже дякую !