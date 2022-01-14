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Азербайджан (771) Алиев (151) энергетика (2468)

У Азербайджана и Украины есть планы в сфере энергетики. Уверен, что они будут воплощены, - Алиев

У Азербайджана и Украины есть планы в сфере энергетики. Уверен, что они будут воплощены, - Алиев

У Азербайджана и Украины есть планы по сотрудничеству в сфере энергетики, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев и выразил уверенность в том, что они будут воплощены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Традиционная сфера нашего сотрудничества - это сфера энергетики. У нас есть планы относительно этой сферы, и я уверен, что они будут воплощены. Socar, государственная компания Азербайджана, серьезно настроена на это сотрудничество и имеет сейчас масштабную сеть заправочных станций по всей Украине", - сказал президент Азербайджана на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также, добавил Алиев, сотрудничество Азербайджана и Украины касается сферы нефтепереработки.

"Это та сфера, где мы можем развертывать более активное сотрудничество", - отметил президент Азербайджана.

По его словам, что касается сотрудничества в других сферах, у Азербайджана и Украины нет расхождения в позициях.

"Хочу повторить: все это сотрудничество базирует на нашей крепкой дружбе. Сегодня я делаю этот визит в начале нового года и надеюсь, что он принесет хорошие результаты как в двустороннем измерении, так и в более широком понимании в нашем сотрудничестве в будущем", - подчеркнул Алиев.

Также читайте: Украина и Азербайджан обсудили создание транспортного коридора между 4 странами, - Зеленский

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Топ комментарии
+4
уже сто раз нужно вернуть народу УКраины отданний Кучмой Лисичанский НПЗ, который стоит и разворовывается, и продать его азербайджанско-турецкой компании, и все были бы счастливы!!! одни с работой и деньгами, а другие с украинским дизелем и бензином
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14.01.2022 15:34
+3
И что? Британская компания продала Азербайджану свои украинские активы заплатив в Украине налоги. В чем проблема? Или надо было Бене продать за бесценок через кипрский офшор Зеленского без уплаты налогов в Украине?
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14.01.2022 18:43
+2
Ильхаму я верю, а вот вот этому ..... таки нет. От слова "смовсем".
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14.01.2022 15:06
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Ильхаму я верю, а вот вот этому ..... таки нет. От слова "смовсем".
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14.01.2022 15:06 Ответить
Просто Ильхам знает, кто будет следующим Президентом Украины.
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14.01.2022 16:02 Ответить
Ну ну,верь, верь- Vodafon-Украина уже азерам продали.
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14.01.2022 17:36 Ответить
И что? Британская компания продала Азербайджану свои украинские активы заплатив в Украине налоги. В чем проблема? Или надо было Бене продать за бесценок через кипрский офшор Зеленского без уплаты налогов в Украине?
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14.01.2022 18:43 Ответить
Так, что, Коля? Поклинило? Или заклинило? Или просто Клинское?
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14.01.2022 20:52 Ответить
уже сто раз нужно вернуть народу УКраины отданний Кучмой Лисичанский НПЗ, который стоит и разворовывается, и продать его азербайджанско-турецкой компании, и все были бы счастливы!!! одни с работой и деньгами, а другие с украинским дизелем и бензином
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14.01.2022 15:34 Ответить
Байрактары и Лоры давай!..тогда и Сокар тебе тут будет....
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14.01.2022 15:46 Ответить
Байрактары турецкие, Лоры израильские. Азербайджан их сам покупал. С таким же успехом можно требовать: Дай миллион!
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14.01.2022 20:23 Ответить
Как ни странно, хорошим новостям мы уделяем мало внимания.
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14.01.2022 21:22 Ответить
 
 