У Азербайджана и Украины есть планы в сфере энергетики. Уверен, что они будут воплощены, - Алиев

У Азербайджана и Украины есть планы по сотрудничеству в сфере энергетики, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев и выразил уверенность в том, что они будут воплощены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Традиционная сфера нашего сотрудничества - это сфера энергетики. У нас есть планы относительно этой сферы, и я уверен, что они будут воплощены. Socar, государственная компания Азербайджана, серьезно настроена на это сотрудничество и имеет сейчас масштабную сеть заправочных станций по всей Украине", - сказал президент Азербайджана на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также, добавил Алиев, сотрудничество Азербайджана и Украины касается сферы нефтепереработки.

"Это та сфера, где мы можем развертывать более активное сотрудничество", - отметил президент Азербайджана.

По его словам, что касается сотрудничества в других сферах, у Азербайджана и Украины нет расхождения в позициях.

"Хочу повторить: все это сотрудничество базирует на нашей крепкой дружбе. Сегодня я делаю этот визит в начале нового года и надеюсь, что он принесет хорошие результаты как в двустороннем измерении, так и в более широком понимании в нашем сотрудничестве в будущем", - подчеркнул Алиев.

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