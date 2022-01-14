Судья Бортницкая, которая должна была объявить текст определения по аресту имущества Порошенко, внезапно "ушла в отпуск", - адвокат Галанский

Судья Печерского суда Вита Бортницкая, которая должна была сегодня огласить полный текст постановления об аресте имущества пятого президента Петра Порошенко, внезапно ушла в отпуск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил один из адвокатов пятого президента Денис Галанский.

Заседание было назначено на 14 января в 12:00.

"Заседания с оглашением полного текста судебного решения об аресте имущества Петра Порошенко сегодня не состоится. В постановлении, когда нам выдали короткий текст, было написано, что на сегодня это заседание было назначено на 12:00. Сейчас я узнал, мне выдали соответствующую расписку о том, что судьи нет, она в отпуске. Нам дали расписку, что на 13:50 (это будет 19 числа этого месяца), возможно, будет. Потому что должно было быть сегодня", – сказал правозащитник.

Он сообщил, что адвокаты Порошенко подали апелляционную жалобу на это решение в Киевский апелляционный суд. А также напомнил, что в решении Печерского суда об аресте имущества есть ряд ошибок, в частности, суд наложил арест на имущество, которое не принадлежит Порошенко.

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Галанский отметил, что по делу против Порошенко решения принимаются тайно, с грубыми процессуальными нарушениями.

"Мы ходатайства об избрании меры пресечения непосредственно не видели. Мы много информации черпаем из прессы. Очень много сливов, но почему-то нам не сообщают о таких заседаниях, и мы не можем должным образом подготовиться. Напомню, что о заседании по аресту имущества Порошенко 6 января на 9:30 нам сообщили смс-сообщением 5 января в 17:00", – отметил адвокат.

"Сегодня должно было состояться оглашение постановления об аресте имущества с той мотивировочной частью решения, которую нам не объявили непосредственно в день его принятия. То есть мы мотивов принятия решения до сих пор не знаем", – резюмировал Галанский.