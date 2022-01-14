Судья Бортницкая, которая должна была объявить текст определения по аресту имущества Порошенко, внезапно "ушла в отпуск", - адвокат Галанский
Судья Печерского суда Вита Бортницкая, которая должна была сегодня огласить полный текст постановления об аресте имущества пятого президента Петра Порошенко, внезапно ушла в отпуск.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил один из адвокатов пятого президента Денис Галанский.
Заседание было назначено на 14 января в 12:00.
"Заседания с оглашением полного текста судебного решения об аресте имущества Петра Порошенко сегодня не состоится. В постановлении, когда нам выдали короткий текст, было написано, что на сегодня это заседание было назначено на 12:00. Сейчас я узнал, мне выдали соответствующую расписку о том, что судьи нет, она в отпуске. Нам дали расписку, что на 13:50 (это будет 19 числа этого месяца), возможно, будет. Потому что должно было быть сегодня", – сказал правозащитник.
Он сообщил, что адвокаты Порошенко подали апелляционную жалобу на это решение в Киевский апелляционный суд. А также напомнил, что в решении Печерского суда об аресте имущества есть ряд ошибок, в частности, суд наложил арест на имущество, которое не принадлежит Порошенко.
Галанский отметил, что по делу против Порошенко решения принимаются тайно, с грубыми процессуальными нарушениями.
"Мы ходатайства об избрании меры пресечения непосредственно не видели. Мы много информации черпаем из прессы. Очень много сливов, но почему-то нам не сообщают о таких заседаниях, и мы не можем должным образом подготовиться. Напомню, что о заседании по аресту имущества Порошенко 6 января на 9:30 нам сообщили смс-сообщением 5 января в 17:00", – отметил адвокат.
"Сегодня должно было состояться оглашение постановления об аресте имущества с той мотивировочной частью решения, которую нам не объявили непосредственно в день его принятия. То есть мы мотивов принятия решения до сих пор не знаем", – резюмировал Галанский.
Пожалуйста, подождите...
сцяться гниди...сцяться ЗеБiли та п'ята колона колона паРашi ))
Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным - Ермак
Новости 15.10.2021
https://www.apravda.com/content/korrumpirovannaya-sudya-vita-bortnickaya-otkazalas-arestovat-predatelya-ukrainy-viktora
https://www.apravda.com/sites/default/files/styles/620x/public/field/image/snimok_ekrana_2021-10-15_v_16.25.04.png?itok=7TG1cCaU
Печерский районный суд Киева вместо ареста предателя Украины Виктора Медведчука и посадки его в СИЗО, отправил его на домашний арест, хотя незадолго до этого прокуроры ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса и потребовали 1 миллиард залога.
«В удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, запретив ему покидать дом круглосуточно», - заявила следственная судья Вита Бортницкая.
почему обязательно в Твери?
есть еще срани-рязани, читы-дриты и прочиЯ прекрасные места на раше-паРаше...
https://teletype.in/files/6a/08/6a08cd99-758f-4852-82ae-fcc3c4b3a010.png
https://teletype.in/files/2f/fc/2ffc2197-b1d3-4e8f-b505-46cbee8f6258.png
https://teletype.in/files/40/ec/40ecacd5-b103-49b6-92d1-bc28a845d656.jpeg
https://teletype.in/files/3c/b9/3cb9c4f4-952f-46a8-b00f-5d02d35046e0.jpeg
https://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/7591058/original.jpg
*
https://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/7591297/original.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/drugoi/484155/7591930/original.jpg
*
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSwZ_CdhOxO5VyiNqf-bhanUt5n4tMuhehHdLTdkwp4Gxvh-abVR5iYsOtKYk--ybU7eg&usqp=CAU
И нависшая дубинка от Запада сделает своё дело - новый судья откажет в аресте