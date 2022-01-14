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Порошенко (19479) суд (24820)

Судья Бортницкая, которая должна была объявить текст определения по аресту имущества Порошенко, внезапно "ушла в отпуск", - адвокат Галанский

Судья Бортницкая, которая должна была объявить текст определения по аресту имущества Порошенко, внезапно

Судья Печерского суда Вита Бортницкая, которая должна была сегодня огласить полный текст постановления об аресте имущества пятого президента Петра Порошенко, внезапно ушла в отпуск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил один из адвокатов пятого президента Денис Галанский.

Заседание было назначено на 14 января в 12:00.

"Заседания с оглашением полного текста судебного решения об аресте имущества Петра Порошенко сегодня не состоится. В постановлении, когда нам выдали короткий текст, было написано, что на сегодня это заседание было назначено на 12:00. Сейчас я узнал, мне выдали соответствующую расписку о том, что судьи нет, она в отпуске. Нам дали расписку, что на 13:50 (это будет 19 числа этого месяца), возможно, будет. Потому что должно было быть сегодня", сказал правозащитник.

Он сообщил, что адвокаты Порошенко подали апелляционную жалобу на это решение в Киевский апелляционный суд. А также напомнил, что в решении Печерского суда об аресте имущества есть ряд ошибок, в частности, суд наложил арест на имущество, которое не принадлежит Порошенко.

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Галанский отметил, что по делу против Порошенко решения принимаются тайно, с грубыми процессуальными нарушениями.

"Мы ходатайства об избрании меры пресечения непосредственно не видели. Мы много информации черпаем из прессы. Очень много сливов, но почему-то нам не сообщают о таких заседаниях, и мы не можем должным образом подготовиться. Напомню, что о заседании по аресту имущества Порошенко 6 января на 9:30 нам сообщили смс-сообщением 5 января в 17:00", – отметил адвокат.

"Сегодня должно было состояться оглашение постановления об аресте имущества с той мотивировочной частью решения, которую нам не объявили непосредственно в день его принятия. То есть мы мотивов принятия решения до сих пор не знаем", – резюмировал Галанский.

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Топ комментарии
+60
Крысы чувствуют неладное?
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14.01.2022 15:29
+47
У неї рахунки, нерухомість в Європі, а вона під санкції, ради хотілок Бубочки та Бенічки? Ага, чічас.
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14.01.2022 15:34
+42
Яка відпустка? Притягніть її в суд за ратиці. І нехай читає те що підписала.
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14.01.2022 15:29
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Бот-ЗЕбил под проксей
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14.01.2022 17:06 Ответить
.

сцяться гниди...сцяться ЗеБiли та п'ята колона колона паРашi ))
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14.01.2022 17:08 Ответить
новый информационный шум-глушитель для порохо-обсира
Зеленский предложил Байдену провести трехстороннюю встречу с Путиным - Ермак
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14.01.2022 17:12 Ответить
Коррумпированная судья Вита Бортницкая отказалась арестовать предателя Украины Виктора Медведчука и назначать ему 1 миллиард залога. Видео

Новости 15.10.2021

https://www.apravda.com/content/korrumpirovannaya-sudya-vita-bortnickaya-otkazalas-arestovat-predatelya-ukrainy-viktora

https://www.apravda.com/sites/default/files/styles/620x/public/field/image/snimok_ekrana_2021-10-15_v_16.25.04.png?itok=7TG1cCaU

Печерский районный суд Киева вместо ареста предателя Украины Виктора Медведчука и посадки его в СИЗО, отправил его на домашний арест, хотя незадолго до этого прокуроры ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса и потребовали 1 миллиард залога.

«В удовлетворении ходатайства прокуратуры отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года, запретив ему покидать дом круглосуточно», - заявила следственная судья Вита Бортницкая.
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14.01.2022 17:12 Ответить
Ну да, некоторые потом свалят в Ростов, а ей отдуваться 😁😁
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14.01.2022 17:20 Ответить
Путинские уроды...
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14.01.2022 17:22 Ответить
https://prm.ua/yevroparlament-hotuietsia-zastosuvaty-sanktsii-proty-suddiv-iaki-peresliduiut-poroshenka-ievrodeputatka/
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14.01.2022 17:25 Ответить
Порошенко прям такой преступник-преступник, и преступления его так доказаны-доказаны, что судьи и прокуроры аж резко в отпуска сваливают, чтоб не подписывать эти "филькины грамоты".
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14.01.2022 17:33 Ответить
Кому охота попасть под санкции ЕС и США? А где тогда взятки прогуливать, в Твери?
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14.01.2022 17:40 Ответить
в Твери?

почему обязательно в Твери?

есть еще срани-рязани, читы-дриты и прочиЯ прекрасные места на раше-паРаше...

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14.01.2022 18:08 Ответить
пущай ползет Бортницкая прямо сейчас...чАво ждать? ничего кроме паРаши ей уже не светит...

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14.01.2022 18:10 Ответить
Ещё бы? А как же иначе? Судить именем Украины и комфортней, и доходней, чем судить любительские матчи по игровым видам спорта в местах не столь отдалённых. Тут тому, кто не сумеет отвертеться, весьма не повезёт
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14.01.2022 17:42 Ответить
В суді, як в організації графік відпусток існує?
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14.01.2022 18:17 Ответить
классика жанра, своих тридцать сребреников получила, и пошла вешаться...
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14.01.2022 18:18 Ответить
Тут не до сміху. Поки вони морозяться минуть терміни апеляції. Це все не просто так. Це маніпуляція процесуальними та юридичними нормами. Це стиль клопомойського, що не дивно, адже він є справжнім президентом. Зє!біли саме його обрали, а не шлемазла Зєєєлю!
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14.01.2022 18:27 Ответить
Интересно, кто-то будет в суде, когда приедет Порошенко? Или все срочно уедут в Египет в отпуск?
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14.01.2022 18:43 Ответить
Шо і ця свинота в мантії втікла?
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14.01.2022 18:55 Ответить
очко не железное
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14.01.2022 19:19 Ответить
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14.01.2022 19:50 Ответить
МОЛОДЕЦ СУДЬЯ!!! ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ СУДЕЙ
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14.01.2022 19:54 Ответить
Я так понимаю теперь передадут новому судье и тот должен начать рассмотрение сначала?

И нависшая дубинка от Запада сделает своё дело - новый судья откажет в аресте
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14.01.2022 21:04 Ответить
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