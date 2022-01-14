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Хакерская атака на правительственные сайты Украины имеет российский след - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Хакерская атака на правительственные сайты Украины имеет российский след - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Правительственные эксперты утверждают, что за хакерской атакой на сайты украинских ведомств ночью 14 января стоит Россия.

Пока специалисты кибербезопасности исследуют техническую сторону хакерской атаки на государственные учреждения Украины, которая состоялась в ночь с 13 на 14 января, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности исследовал информационную сторону, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый и даже не второй раз. Некоторые кибератаки были настолько массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов. Последнюю массовую атаку Центр фиксировал после использования ВСУ ударных БПЛА в зоне ООС на Донбассе – тогда "ломали" страницы украинских медиа и общественных организаций. А вот такой массовой атаки на госорганы не было давно. Допускаем, что нынешняя связана с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут быть частью этой психологической атаки на украинцев", - говорится в сообщении.

Также читайте: Хакеры пытались атаковать и официальный сайт НБУ: Попытки предпринимаются уже несколько дней из разных стран мира

"На русский след указывает и хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, дальше первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". А дальше ее активно распространили уже российские издания:

  • 04:04 – ""Бойтесь": хакеры взломали сайт Министерства образования Украины" (alternatio.org);
  • 04:14 – ""Бойтесь": на сайте украинского министерства появились угрозы жителям" (ria.ru);
  • 05:00 – "Хакеры взломали сайт министерства образования Украины" (echo.msk.ru);
  • 05:03 – ""Ждите худшего": Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы" (life.ru);

И уже утром новость подхватили и украинские медиа", – отмечают эксперты.

"Скрыть "русский след" должно было использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА, Галиции, Полесье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано умышленно, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны. Тем более что польский текст хоть и написан без ошибок, но и видно, что его писал не носитель языка. Это Центру стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги", - акцентируют эксперты.

"Какие выводы уже можно сделать, пока киберполиция, СБУ и другие уполномоченные органы работают над возобновлением работы интернет-ресурсов? В контексте этой атаки важно понимать что:

  • Россия вбрасывает в кибервойну огромные ресурсы, они даже успешно атаковали США и взламывали ящики политиков. Поэтому никто не может гарантировать 100%-ную защиту подключенной к сети информации;
  • эта кибератака может рассматриваться как нападение на Украину, поскольку пострадали порталы государственных органов. А это значит, что за нее Россия должна понести ответственность и санкции – не за горами;
  • целью кибератаки является психологическое давление и устрашение – об этом свидетельствуют хотя бы заголовки публикаций "Бойтесь..", "Ждите худшего…". Но украинцы уже давно показали, что не из пугливых. Поэтому следует не паниковать, а сохранять спокойствие;
  • вопреки утверждению хакеров, личные данные украинцев не пострадали", - резюмировали эксперты.

Смотрите: "Самая мощная атака за последние четыре года": в Госспецсвязи сообщили, что от действий хакеров пострадали около 70 сайтов. ВИДЕО

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

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Топ комментарии
+17
Ці "польські" хакери чомусь використали Яндекс-перекладач)) Кремлядь знову палиться
https://twitter.com/m170261m/status/1481977027498496001
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14.01.2022 15:38
+15
Украинские ITшники постоянно занимают первые места на международных конкурсах и работают в NASA, Tesla и ведущих банках мира. Оплатите им подработку - за пару дней хакнуть мокшанские серверы и базы данных. Пусть переведут програмное обеспечение ФСБ на исконно русскую кирилицу и поменяют пароль для входа в систему на "путин - пуйло".
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14.01.2022 16:00
+13
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14.01.2022 15:38
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Правила форума Совет форумчан
Ці "польські" хакери чомусь використали Яндекс-перекладач)) Кремлядь знову палиться
https://twitter.com/m170261m/status/1481977027498496001
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14.01.2022 15:38 Ответить
ты дилетант в этих делах Запомни принцип - тот, кто изображает из себя малограмотного и забитого - не всегда есть дурак бггг а ты слишком уж впечатлительный. Короче, я одной бабе сказал, что у меня дом в Гданске. Она повелась и кинула своего мужика. А я то пошутил беС понятия, умерла наверно.
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14.01.2022 23:57 Ответить
Сліди добре видно на свіжому снігу.
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14.01.2022 15:38 Ответить
ше.
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14.01.2022 18:04 Ответить
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14.01.2022 15:38 Ответить
Який кремль наші зломали щоб показати який зеДебіл і мінцифри лохи.
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14.01.2022 15:51 Ответить
Украинские ITшники постоянно занимают первые места на международных конкурсах и работают в NASA, Tesla и ведущих банках мира. Оплатите им подработку - за пару дней хакнуть мокшанские серверы и базы данных. Пусть переведут програмное обеспечение ФСБ на исконно русскую кирилицу и поменяют пароль для входа в систему на "путин - пуйло".
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14.01.2022 16:00 Ответить
Специальность не та.Это как предложить архитектору ограбить магазин.
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15.01.2022 06:47 Ответить
Даже не сомневался.
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14.01.2022 16:04 Ответить
Доказательств нет но виновный назначен, в статье одни догадки предположения.
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14.01.2022 16:08 Ответить
а какие ваши доказательства свиноцабаки...?
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14.01.2022 16:10 Ответить
А что не так? Одни предположения и больше ничего в статье, это не доказательства.
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14.01.2022 16:22 Ответить
твои доказательства свиноцабака приняты...
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14.01.2022 16:25 Ответить
Ну вот пошли оскорбления, о чем можно говорить с быдлом тупым.
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14.01.2022 16:28 Ответить
Скажи кому ще окрім раіські і коцапів вигідно нападати на Україну ?
Аж прям цікаво.
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14.01.2022 18:03 Ответить
Ксенія, і ви ж туди ж?
Ну які ж кацапи, зможуть написати польською та українською? чи, не відкусити Крим на карті України в повідомленні? Надто все туманно та заплутано... Можливо турки в НАТО? або ОП квартал, присипку колумбійську все ж поплутав?
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14.01.2022 18:12 Ответить
Що значить і я туди ж ?
От людина сумлівається в винуватості східного сусіда.
Обмовили, каже.
То я і питаю у впертюха - хто б іще то міг бути.
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14.01.2022 18:18 Ответить
хто б ще то міг бути окрім кацапів?
Як каже найвеличніший віслюк Всесвіту:" другая сторона"... Якщо, звісно, обгорток "Roshen" не знайдуть.
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14.01.2022 19:50 Ответить
Истинные доказательства в логах серверов ВПН, на серверах в Германии , Франции , на выделенных серверах где тусуется мухосрань россии, в заявлениях МИДа росии о том что перейдем от слов к дествиям, в постоянных угрозах, захваченных территориях россией , в российском оружии, в российских кадровых военных, которые сбили Боинг, в Петрове и Боширрове которые травили в других странах Новичком. Меня удивляет то, что в Раде сидят открыто предатели, рупоры кремля а виноват в предательство Порошенко....
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14.01.2022 16:32 Ответить
Вопрос о "какиевашидакасательстфа" в кацапском исполнении-это как раз доказательство вины.
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14.01.2022 16:59 Ответить
та нет же,это Буркина- Фасо,походу,замутила..
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14.01.2022 16:10 Ответить
Танки московитов подпирают украинскую границу, а власть делает открытие
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14.01.2022 16:10 Ответить
Вывод плохо работает киберполиция и т.д
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14.01.2022 16:16 Ответить
это сразу поняли все вменяемые люди, стратеги тормознутые...
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14.01.2022 16:17 Ответить
А наша кібербезопасність радить наніч комп' ютер витягувать з розетки!
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14.01.2022 16:17 Ответить
ну это было очевидно... и у них там каникулы закончились..., с тяжелого бодуна захотелось чего-нибудь крутого, посконно-сермяжного как петух из говна..., вот и слепили..., лучше бы снег в Сибири почистили...
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14.01.2022 16:32 Ответить
ви всьо врьотє!!! "найвеличніша зе-лупа всесвіту" не може помилятися!!! оно знаєт, что владімвладімич хочєт звєршєнія войни, ОНО ето чувствуєт!!! к тому жє - нє можєт жє дє-рьмак ошібаться!!! он жє такой МОЩНИЙ во всєх отношєніях: і как менеджер, і как просто музчіна...
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14.01.2022 16:33 Ответить
Нарешті((
Триває гібрідна війна. Одразу слід звинувачувати ху@лостан, а потім хай вони скавчать!
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14.01.2022 16:40 Ответить
А я и не заметил,пока не написали. А бабушке из села вообще "до фонаря". Правительственные сайты атаковали.... А у нас сейчас правительство есть? Плесень зелёная, не несущая никакой полезной информации.
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14.01.2022 16:47 Ответить
но ведь эти сайты для всех нас. То, что папуас не видит роста технологий, не делает его сильнее.
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15.01.2022 12:48 Ответить
***************** ваш максимум это сломать несколько сайтов, такое себе достижение, учитывая что их тут же восстановили из бекапов.
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14.01.2022 17:02 Ответить
Эксперды попали пальцем в небо
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14.01.2022 17:21 Ответить
А ты кто? Не эксперд
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15.01.2022 06:41 Ответить
На кого розрахована ця маячня?
Навіщо кацапам взламувати сайти, які повністю куруються їх ЗЕленими щурами?
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14.01.2022 17:29 Ответить
та звісно вся цікава їм інфа і так надходить, але заради розваги можуть..
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14.01.2022 18:00 Ответить
бо якщо полізуть до США там можуть і по "яйцям" дати...
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14.01.2022 18:02 Ответить
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14.01.2022 18:06 Ответить
де он такое сказал? Только не скрин с сайта подстановки текстов и скринов плиз.
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15.01.2022 12:50 Ответить
Ясне діло, шо ц е кацапи... Ще й так убого підставили поляків... Тільки саме кацапське бидло-населення в це і повірить
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14.01.2022 18:22 Ответить
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14.01.2022 18:48 Ответить
Дию явно поломали.Не все документы подтягиваются.
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14.01.2022 18:53 Ответить
Телефоны слуг не взломали? Когда за получкой
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14.01.2022 21:06 Ответить
Маячня якась... Навіщо москалям це потрібно? Вони що не розуміють що на них подумають у першу чергу? Полякам також це ні до чого.. Тут щось інше.
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14.01.2022 22:20 Ответить
Сам ты бред какой-то
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15.01.2022 06:44 Ответить
так может москалям всё равно, что ты там думаешь? Они кладут прибор на мнение цивилизованного мира.
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15.01.2022 12:51 Ответить
Тут есть еще одна беда.Для хорошего взлома,как правило, нужен крот внутри системы и похоже их у нас в избытке.
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15.01.2022 06:50 Ответить
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15.01.2022 08:43 Ответить
ссылку на интвервью и видео плиз
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15.01.2022 12:52 Ответить
Російські хакери першого складу.
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15.01.2022 10:38 Ответить
шо у них за мода такая в этих шапках-плюшках важно ходить? Это от кого пошло? Шо оно значит? Они копируют кого-то?
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15.01.2022 12:53 Ответить
 
 