Хакерская атака на правительственные сайты Украины имеет российский след - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Правительственные эксперты утверждают, что за хакерской атакой на сайты украинских ведомств ночью 14 января стоит Россия.

Пока специалисты кибербезопасности исследуют техническую сторону хакерской атаки на государственные учреждения Украины, которая состоялась в ночь с 13 на 14 января, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности исследовал информационную сторону, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый и даже не второй раз. Некоторые кибератаки были настолько массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов. Последнюю массовую атаку Центр фиксировал после использования ВСУ ударных БПЛА в зоне ООС на Донбассе – тогда "ломали" страницы украинских медиа и общественных организаций. А вот такой массовой атаки на госорганы не было давно. Допускаем, что нынешняя связана с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут быть частью этой психологической атаки на украинцев", - говорится в сообщении.

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"На русский след указывает и хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, дальше первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". А дальше ее активно распространили уже российские издания:

04:04 – ""Бойтесь": хакеры взломали сайт Министерства образования Украины" (alternatio.org);

04:14 – ""Бойтесь": на сайте украинского министерства появились угрозы жителям" (ria.ru);

05:00 – "Хакеры взломали сайт министерства образования Украины" (echo.msk.ru);

05:03 – ""Ждите худшего": Хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там угрозы" (life.ru);

И уже утром новость подхватили и украинские медиа", – отмечают эксперты.

"Скрыть "русский след" должно было использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА, Галиции, Полесье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано умышленно, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны. Тем более что польский текст хоть и написан без ошибок, но и видно, что его писал не носитель языка. Это Центру стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги", - акцентируют эксперты.

"Какие выводы уже можно сделать, пока киберполиция, СБУ и другие уполномоченные органы работают над возобновлением работы интернет-ресурсов? В контексте этой атаки важно понимать что:

Россия вбрасывает в кибервойну огромные ресурсы, они даже успешно атаковали США и взламывали ящики политиков. Поэтому никто не может гарантировать 100%-ную защиту подключенной к сети информации;

эта кибератака может рассматриваться как нападение на Украину, поскольку пострадали порталы государственных органов. А это значит, что за нее Россия должна понести ответственность и санкции – не за горами;

целью кибератаки является психологическое давление и устрашение – об этом свидетельствуют хотя бы заголовки публикаций "Бойтесь..", "Ждите худшего…". Но украинцы уже давно показали, что не из пугливых. Поэтому следует не паниковать, а сохранять спокойствие;

вопреки утверждению хакеров, личные данные украинцев не пострадали", - резюмировали эксперты.

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Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.