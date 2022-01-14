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Пограничника задержали на Закарпатье на взятке 1250 долл. за содействие контрабанде, - Нацполиция. ФОТО

В Закарпатской области стражи порядка задержали на взятке инспектора пограничной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Пограничника задержали на Закарпатье на взятке 1250 долл. за содействие контрабанде, - Нацполиция 01

За "вознаграждение" пограничник предоставил информацию об отсутствии пограничных нарядов на линии границы, чтобы гражданин мог беспрепятственно переместить табачные изделия через государственную границу Украины.

Вчера, 13 января, взяточник был задержан при получении второй части неправомерной выгоды – 1000 долларов. Ранее правоохранители задокументировали получение еще 250 долларов.

Пограничника задержали на Закарпатье на взятке 1250 долл. за содействие контрабанде, - Нацполиция 02

Военнослужащий уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Пограничник задержан на Закарпатье при получении 1 тыс. долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - Нацполиция. ФОТО

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У всіх країнах світу під час війни таких, як цей зрадник, розстрілюють або вішають. Це правильно і справедливо.
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14.01.2022 15:44 Ответить
Я уявляю як зараз регочуть головні котрабандисти...
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14.01.2022 15:45 Ответить
а як що до тих хабарів, якими кирує банкова?
бо якщо від 12 міл,ярдів відняти 1250 то ще дуже до багато залишається.
майже всі.
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14.01.2022 16:04 Ответить
На Харьковщине граница просто прозрачна.Без шума и пыли.Все при дележе.
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14.01.2022 16:14 Ответить
В Харькове нужно в домах устанавливать артиллерию , а население этих домов на время переселить на Буковину в пансионаты Коломойского.
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14.01.2022 16:20 Ответить
да их там сразу всех арестовать и закрыть.... они все там такие .добавить больше нечего... одно и тоже каждый день...((
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14.01.2022 16:38 Ответить
1250 - потужно!!!
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14.01.2022 16:56 Ответить
 
 