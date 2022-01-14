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Пограничника задержали на Закарпатье на взятке 1250 долл. за содействие контрабанде, - Нацполиция. ФОТО
В Закарпатской области стражи порядка задержали на взятке инспектора пограничной службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.
За "вознаграждение" пограничник предоставил информацию об отсутствии пограничных нарядов на линии границы, чтобы гражданин мог беспрепятственно переместить табачные изделия через государственную границу Украины.
Вчера, 13 января, взяточник был задержан при получении второй части неправомерной выгоды – 1000 долларов. Ранее правоохранители задокументировали получение еще 250 долларов.
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бо якщо від 12 міл,ярдів відняти 1250 то ще дуже до багато залишається.
майже всі.