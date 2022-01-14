Россия не имеет права вето на вопросы, касающиеся исключительно НАТО, - глава Минобороны ФРГ Ламбрехт

НАТО не допустит шантажа со стороны Москвы и не согласится с российским вето против расширения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

По ее словам, у России нет вето в вопросах, касающихся исключительно НАТО.

"Эти красные линии должны быть четкими во всех предстоящих переговорах. Но между этими красными линиями и военным конфликтом есть много возможностей, которые мы должны использовать", - пояснила Ламбрехт.

Интерфакс-Украина сообщает, министр отметила, что государственный суверенитет восточных соседей ФРГ неприкосновенен.

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"Не имеет права вето, когда речь идет о вопросах политических союзов, и также она (Россия. – Ред.) не может здесь нас шантажировать", – сказала Ламбрехт.

Она отметила, что наращивание РФ военной группировки у границ с Украиной происходит "вопреки всем правилам мирного существования", а "любое российское наступление на Украину" приведет к последствиям.