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Германия (6728) НАТО (8634) россия (93011) членство в НАТО (1434) Ламбрехт (49)

Россия не имеет права вето на вопросы, касающиеся исключительно НАТО, - глава Минобороны ФРГ Ламбрехт

Россия не имеет права вето на вопросы, касающиеся исключительно НАТО, - глава Минобороны ФРГ Ламбрехт

НАТО не допустит шантажа со стороны Москвы и не согласится с российским вето против расширения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

По ее словам, у России нет вето в вопросах, касающихся исключительно НАТО.

"Эти красные линии должны быть четкими во всех предстоящих переговорах. Но между этими красными линиями и военным конфликтом есть много возможностей, которые мы должны использовать", - пояснила Ламбрехт.

Интерфакс-Украина сообщает, министр отметила, что государственный суверенитет восточных соседей ФРГ неприкосновенен.

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"Не имеет права вето, когда речь идет о вопросах политических союзов, и также она (Россия. – Ред.) не может здесь нас шантажировать", – сказала Ламбрехт.

Она отметила, что наращивание РФ военной группировки у границ с Украиной происходит "вопреки всем правилам мирного существования", а "любое российское наступление на Украину" приведет к последствиям.

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"Ці червоні лінії мають бути чіткими у всіх майбутніх переговорах. Але між цими червоними лініями та військовим конфліктом є багато можливостей, які ми маємо використовувати", - пояснила Ламбрехт.

Ага, много возможностей стать перед ****** раком из-за северного потока. Между этих линий её будут драть.
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14.01.2022 15:55 Ответить
хватит прописные истины повторять, лучше согласовывайте с американцами пакет санкций, а то ****** одно, а делать будут совсем другое
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14.01.2022 16:01 Ответить
Только Вовкину подружку на пенсию вытурили и у немцев наконец голос прорезался.
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14.01.2022 16:54 Ответить
Какие санкции ,,, большая озабоченность ,,
СП-2 за него и мать родную продадут
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14.01.2022 18:05 Ответить
 
 