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НАТО (8634) хакер (1171) атака (350) Столтенберг (1619)

НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, - Столтенберг

НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил кибератаки на правительство Украины. Он также сообщил, что в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Альянса.

Столтенберг отметил, что НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту.

"Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами относительно текущей вредительской кибердеятельности. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах. В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО. Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", - сообщил генсек Альянса.

Читайте также: Хакерская атака на правительственные сайты Украины имеет российский след - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

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Топ комментарии
+9
Правильно, але спочатку треба прибрати придурка мінцифри.
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14.01.2022 16:08
+6
НАТО-черговий респект...
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14.01.2022 16:15
+4
це тому що остання атака хакерів, безпосекали бередньо стосується їх особисто.
як би тільки нас, вони б виразили стурбованість і ч
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14.01.2022 16:10
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Правильно, але спочатку треба прибрати придурка мінцифри.
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14.01.2022 16:08 Ответить
це тому що остання атака хакерів, безпосекали бередньо стосується їх особисто.
як би тільки нас, вони б виразили стурбованість і ч
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14.01.2022 16:10 Ответить
и каим образом атака на госсайты Украины навредила им?
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15.01.2022 12:55 Ответить
НАТО-черговий респект...
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14.01.2022 16:15 Ответить
А НАТО візьме під контроль у виборче втручання вови у можливі свої вибори у ДІЇ ?
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14.01.2022 16:35 Ответить
Так бубочка ж всі секрети фєдєрастам злиє…
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14.01.2022 16:49 Ответить
Зустрічайте Чебурнет в Україні.
Інспірована "кібератака" була лише приводом для цього
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14.01.2022 17:04 Ответить
Инспирированная кем? Раз уже сказал А то говори и Б. Чебурнет это у вас на рашке и в кндр, в остальных странах всё нормально…. Слабенько кацап ахванасий, слабенько,….не дорабатываешь, пригожин тебе не заплатит.
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15.01.2022 10:46 Ответить
ты хоть примерную цепочку мыслей приведи, которая тебя привела к такому выводу. Вот каак оно у тебя в голове родилось?
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15.01.2022 12:57 Ответить
1. Имя Афанасий для Украины не характерно.
2. Речь о Чебурашкином интернете в Украине никогда не шла, это в рашке об этом либералы на каждом углу кричали и кричат (иногда чтобы знать что происходит внутри нашего врага слушаю подкасты эха мацквы). Ещё такой «аналог чебурнета, о котором мечтает фсб рашки, есть у Ким Чен Ына в сев. Корее, только внутри страны и все сайты с идеями Чучхе, без выхода в мировую сеть.
3. Вот именно при таких атаках из вне, в рашке всегда начинаются дебаты о страшной необходимости введения этого самого Чебурнета. Ольгинский троллей содержит повар путлера пригожин. Отсюда и мои выводы. Слабенький тролль этот ахванасий и украинских реалий не знает!
4. Понял мою «дедукцию» и убедил ли я тебя???
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15.01.2022 13:18 Ответить
1) Імбецил, ти дійсно гадаєш що - це типове україньске ім'я? ))
2) Мене анітрохи не цікавить "пронос міслєй" чергового конченого купірованого бота.
3) Навчись спочатку спілкуватись українською мовою, мавпо, і лише потім встромляй свого дзьоба на українські ресурси
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15.01.2022 15:12 Ответить
Мій висновок - я був правий! На іншу реакцію кацапських тролів я й не сподівався… І останнє - краще бути Sharl, ніж Афанасієм ще й начебто у Британії….
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15.01.2022 17:56 Ответить
...включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО.Источник:
Так что же,теперь и Украина сможет пользоваться вредоносными программами НАТО или только распознавать свой/чужой?
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14.01.2022 17:19 Ответить
Здається у Столтенберга залізні яйця. ....йло засумував .... Так прорахувався.
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14.01.2022 17:39 Ответить
 
 