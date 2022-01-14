НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил кибератаки на правительство Украины. Он также сообщил, что в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Альянса.

Столтенберг отметил, что НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту.

"Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами относительно текущей вредительской кибердеятельности. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах. В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО. Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", - сообщил генсек Альянса.

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Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.