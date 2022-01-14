НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил кибератаки на правительство Украины. Он также сообщил, что в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Альянса.
Столтенберг отметил, что НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту.
"Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами относительно текущей вредительской кибердеятельности. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах. В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией о вредоносных программах НАТО. Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена", - сообщил генсек Альянса.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
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як би тільки нас, вони б виразили стурбованість і ч
Інспірована "кібератака" була лише приводом для цього
2. Речь о Чебурашкином интернете в Украине никогда не шла, это в рашке об этом либералы на каждом углу кричали и кричат (иногда чтобы знать что происходит внутри нашего врага слушаю подкасты эха мацквы). Ещё такой «аналог чебурнета, о котором мечтает фсб рашки, есть у Ким Чен Ына в сев. Корее, только внутри страны и все сайты с идеями Чучхе, без выхода в мировую сеть.
3. Вот именно при таких атаках из вне, в рашке всегда начинаются дебаты о страшной необходимости введения этого самого Чебурнета. Ольгинский троллей содержит повар путлера пригожин. Отсюда и мои выводы. Слабенький тролль этот ахванасий и украинских реалий не знает!
4. Понял мою «дедукцию» и убедил ли я тебя???
2) Мене анітрохи не цікавить "пронос міслєй" чергового конченого купірованого бота.
3) Навчись спочатку спілкуватись українською мовою, мавпо, і лише потім встромляй свого дзьоба на українські ресурси
Так что же,теперь и Украина сможет пользоваться вредоносными программами НАТО или только распознавать свой/чужой?