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Новости Агрессия России против Украины Война
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армия РФ (18042) граница (5145)

Армии РФ не хватает грузовиков для быстрого вторжения в Украину, – Forbes

Армии РФ не хватает грузовиков для быстрого вторжения в Украину, – Forbes

В американском издании Forbes считают, что в российской армии не хватает грузовиков для быстрой транспортировки техники в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет издание Forbes со ссылкой на слова подполковника армии США Алекса Вершинина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"Российской армии не хватает грузовиков, чтобы обеспечить логистическую потребность в транспортировке техники на расстоянии 90 миль (около 145 км, – ред.) от своих складов боеприпасов (в России, - ред.)

Российская армия располагает 10 бригадами материально-технического обеспечения. Каждая управляет около 400 грузовиками. Даже если предположить, что россияне мобилизуют каждую бригаду и все грузовики будут исправны в течении всей военной кампании, имеющихся грузовиков не хватит. Хотя каждая армия имеет свои отличия, обычно в одной армии (как военном соединении, – ред.) имеется от 56 до 90 установок залпового огня. Чтобы заполнить только одну установку для выстрела, боеприпасы заполняют весь кузов грузовика. То есть, если одна армия будет планировать осуществить один залп, нужно применить от 56 до 90 грузовиков одновременно.

Читайте также: Две трети войск РФ у границ Украины переброшены из других регионов России, - Пентагон

Чтобы пополнить установки для одного залпа, придется забрать половину возможности одной бригады материально-технического обеспечения в поставке амуниции. Однако, (возле границ Украины также размещены, – ред.) от 6 до 9 батальонов сухопутной артиллерии, 9 батальонов средств противовоздушной защиты, 12 батальонов пехоты механизированных войск и разведки, от 3 до 5 танковых батальонов, минометы, противотанковые гранатометы, куча стрелкового оружия, а еще же нужно совершать поставки провианта, медикаментов и инженерных средств", - объяснил Вершинин.

Эксперты в статье доказывают, что российское военное руководство зависит от исправности своих железнодорожных путей и транспортных вагонов. К границам Украины технику и личный состав преимущественно доставляли по железным путям.

Однако российские поезда не могут подъезжать к линии фронта на территории Украины. Для опертианвого и бесперебойного осуществления боевых задач российской армии придется использовать грузовые автомобили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские спецслужбы готовят провокации против солдат армии РФ в Приднестровье для обвинения в этом Украины, - разведка

Эксперты предполагают, что российский военный штаб может решить доставлять амуницию и боеприпасы вертолетами или гражданским автотранспортом, но этого, по их мнению, также недостаточно.

Авторы статьи подчеркивают, что украинской армии следует учесть этот недостаток в логистике российской армии. В случае полномасштабного вторжения России они советуют украинскому командованию рассматривать также "скучные", по их словам, цели, в том числе - грузовые автомобили россиян.
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Топ комментарии
+36
и Ленд-Лиза со Студебеккерами,походу,не намечается..
печалька..
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14.01.2022 16:19
+19
А еще мосты авто и железнодорожные на территори ЭРефии уничтожать после вторжения. Война есть война и диверсии в тылу врага самое ТО
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14.01.2022 16:23
+12
Головне шоб гроби з собою взяли бо деревина дорога зараз.
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14.01.2022 16:21
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Правила форума Совет форумчан
и Ленд-Лиза со Студебеккерами,походу,не намечается..
печалька..
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14.01.2022 16:19 Ответить
А еще мосты авто и железнодорожные на территори ЭРефии уничтожать после вторжения. Война есть война и диверсии в тылу врага самое ТО
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14.01.2022 16:23 Ответить
верховный главноверховный командующий не даст свершиться такой несправедливости..
хотя,кто его будет слушать - хз..
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14.01.2022 16:27 Ответить
Этой работой будут заниматься не по приказу а по зову сердца. Этих людей не нужны тысячи. Их будет несколько сотен. И одобрения недонаполеона им не нужны будут. Но урон они на просторах до МаЦквы и в МаЦкве сделают такой что мама не горюй
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14.01.2022 16:33 Ответить
А что же они сейчас в Москве мосты не взрывают ?
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14.01.2022 17:41 Ответить
Ах, как хочется русне теракта на стране-помойке с "Украинским следом",как повода для полномасштабного вторжения в Украину.
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14.01.2022 17:44 Ответить
Было бы сильно надо - давно сами бы устроили.
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14.01.2022 17:47 Ответить
А тебе под фуражку не забредала мысль, шо ***** запросто может шо-то в белорашке взорвать, шоб твой бульбогауляйтер у одкб помощи попросил? И не факт, шо взорвется не под твоей задницей....
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14.01.2022 17:49 Ответить
Для этого и вообще ничего взрывать не надо.
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14.01.2022 19:12 Ответить
Всему свое время. Все ответы начнутся после реального вторжения.
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14.01.2022 20:23 Ответить
Сподівюсь Залужний з таким наказом незабариться.
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14.01.2022 16:46 Ответить
лишь бы пень под ногами не путался..
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14.01.2022 16:55 Ответить
Можу лише припустити, що якщо станеться навала, то ми його навряд вже побачимо. Хіба що у відосику десь з далекої країни. До речі як і переважну більшість політичної "еліти" усього спектру забарвлення.
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14.01.2022 16:59 Ответить
Нагадаємо, як воно всралисьо від вибуху на ледовому стадіоні.
Здрисне.
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14.01.2022 17:10 Ответить
Позывной "Лесник" когда-то так и говорил что нужно подрывать мосты под Ростовом.
Видно, за это и убили. Как Музычка.
На цензоре была статья когда-то но чтоб долго не искать:
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy
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14.01.2022 21:31 Ответить
обо для грузу 200-і...
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14.01.2022 16:19 Ответить
Вони його не планують вивозити назад , залишать у вигляді перегною для наших грунтів
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14.01.2022 16:29 Ответить
Начальник Радиотехнических войск России арестован за крупную взятку


Начальник Радиотехнических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации Андрей Кобан стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

Как сообщает агентство https://www.interfax.ru/moscow/815419 "Интерфакс" со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд в пятницу, 14 января, содержание генерал-майора Кобана под стражей было продлено до 20 апреля 2022 года.

https://www.interfax.ru/moscow/815419 Согласно указанным источникам, Андрею Кобану вменяется получение особо крупной взятки. Под арестом генерал находится с 11 ноября 2021 года.

https://www.interfax.ru/moscow/815419 По данным https://radiosputnik.ria.ru/20220114/koban-1767826911.html радио Sputnik , Кобан был задержан в Крыму. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратного размера взятки.

Генерал-майор Андрей Кобан был назначен на должность начальника Радиотехнических войск в 2015 году.

Радиотехнические войска несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве.
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14.01.2022 16:20 Ответить
Возможно будут менять последних офицеров ,какие еще там остались на отмороженных моральных уродов,которых там уже большинство
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14.01.2022 16:23 Ответить
Этого смысла нет менять, так как он от боевых действий будет далеко, а в передовых частях это может быть актуально...
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14.01.2022 16:24 Ответить
ХЗ. их же прослушивают ,мало что он кому говорил. Не верю в то, что в этой коррупциооной клоаке взяли топ-офицера за взятку
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14.01.2022 16:26 Ответить
Думаю, что он просто потерял чувство меры и не делился...
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14.01.2022 16:34 Ответить
может и так.
но если у них и правда ловят военных коррупционеров, а у нас тишь да гладь, - то мы имеем слабое звено.
и НАТО тут на поможет. нам надо самим...
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14.01.2022 16:50 Ответить
Відкрию тобі "таємницю" - якраз таких "зашкварених" і кинуть воювать! Родич дружини (залишився дослужувать у Росії і там залишився на пенсії) розказував що у в/ч ловлять на "зальотах" і ставлять перед дилеммою: або тюрма або Донбас!
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14.01.2022 16:35 Ответить
Ну і яка в в таких мотивація?
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14.01.2022 16:42 Ответить
Надіються на Донбасі вижить та ще й накрастися Пам"ятаєш - пару місяців тому "бандеравский дрон атакавал нефтехранилище в Данецке"? У мене нема сумнівів що цим "фейком" скористалися і списали купу нафтопродуктів і ще взяли гроші на відновлення "підірваних" паливних "танків" Колишній однокурсник мені розказував що так само крали в Чечні - школи "сажжённиє баевикамі" електростанції мости по кілька разів "васстанавливали" (а насправді там "і кіт не валявся"!!!)
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14.01.2022 17:06 Ответить
Шабашніки які тоді їздили до москви, розповідали, що будматеріали вони брали на вокзалі з вагонів які мали їхати чечню відбудовувати
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14.01.2022 17:32 Ответить
Я "в курсі" (розмова моя була в червні 2008-го у Підмосков"ї) Але в ІІ Чеченську основна маса будматеріалів "направлялася" в Чечню тільки "на папері" а насправді розкрадалася прямо на підприємствах і складах
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14.01.2022 17:36 Ответить
Головне шоб гроби з собою взяли бо деревина дорога зараз.
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14.01.2022 16:21 Ответить
в них вже є файні українські гроби по пятьсот тисяч для еліти. Невзоров в середу розказував.
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14.01.2022 16:39 Ответить
В них гарна форма, сойде за саван. Ну нітки швидко рвуться, ну це таке, головне шоб Шойгу на відпочинок достатньо було. Та й навіщо ім якісна форма у землі.
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14.01.2022 17:07 Ответить
для того і в казахстан полізли, щоб з казцинк співпрацю налагодити перед вторгненям
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14.01.2022 17:52 Ответить
Вперше чую, щоб добрива в ящиках слід закопувати. Це-е-е не зовсім розумно. Навіть пластиковий пакет шкода псувати.
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25.02.2022 06:34 Ответить
Е ж іще Лада Каліна ,УАЗ таблетка,саночки!
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14.01.2022 16:21 Ответить
Диверсии на линиях РЖД будут в самый раз....
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14.01.2022 16:22 Ответить
Лесник еще в 2016 это говорил но сбу его убила:
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy
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14.01.2022 21:33 Ответить
************ бракує мізків!!
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14.01.2022 16:23 Ответить
Forbes вже давно жовта преса. Всяких Зіл 131 ще стільки, що в Україні що в ******* лишилось після розпаду сесесера що вистачить для транспортування зовнішнього боргу США
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14.01.2022 16:24 Ответить
осталось то много,а сколько на ходу? думаю у них картина таже
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14.01.2022 16:46 Ответить
А про зовнішній борг параші нічого не хочеш сказати? До речі, ВВП на параші у 2020 році склав 1,483 трильйони доларів США. Капіталізація компанії Apple у 2020 році склала 2,82 трлн доларів США.
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14.01.2022 17:01 Ответить
І найсвіжіша інформація станом на 3 січня 2022 року.

https://quote.rbc.ru/news/article/61d311a69a79472980bea556 Капитализация Apple установила рекорд и достигла $3 трлн
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14.01.2022 17:05 Ответить
Сравнивать капитализацию с ВВП всё таки не корректно. Капитализация считает все активы, а ВВП - только выручку. К тому же у рубля достаточно большой ППС.

Тут корректнее сравнить выручку Apple (около 350 млрд) и ВВП по ППС (более 3 трлн)
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14.01.2022 17:46 Ответить
у рубля достаточно большой ППС.
Полный Пи...ец ****?
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14.01.2022 18:03 Ответить
Паритет покупательной способности.

На одну сумму в долларах, в США в среднем можно купить менее 50% того что можно купить на эквивалент этой суммы в рублях, в РФ. (к примеру "Бигмак" в США стоит 5.74$ а в РФ - 2.04$)
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14.01.2022 18:12 Ответить
Шановний спеціалісте по зовнішнім боргам, ви не туди прийшли. Тут ми не обговорюємо борги країн, словосполучення "зовнішній борг США" вжито виключно для того щоб мати уявлення про масштаб деякого параметра.
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14.01.2022 17:05 Ответить
Виглядає так, що саме ви виставили себе "спеціалістом" масштабу зовнішнього боргу США. А якщо хтось не туди прийшов, то цим хтось ви і є.
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14.01.2022 17:12 Ответить
Я просто знаю що борг США близько 20 трлн і це багато якщо везти це ВАНТАЖІВКАМИ. ПРО ВАНТАЖІВКИ МОВА.
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14.01.2022 17:31 Ответить
Касаби розконсервують полуторки і ЗІС-5
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14.01.2022 16:25 Ответить
да всього в них там хватає....
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14.01.2022 16:34 Ответить
Пока в Украину не заехали .
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14.01.2022 16:36 Ответить
в рф не хватає вантажівок.
не смішіть людей.
ракети танки літаки рсзо радіолокація є а вантажівок нема.
і саме через це вони не нападають
чогось абсурднішого, сьогодня ще не читав.
хіба що у судді пороха срачка напала.
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14.01.2022 16:36 Ответить
Во время подготовки Висла - Одерской операции во время ВОВ, Красная армия сумела сосредоточить для артподготовки, более 1500 штук одних "Катюш" (на участок прорыва менее 50 км!!!). Была достигнута такая плотность огня, что при артподготовке на каждого обороняющегося на том фронте немца, пришлось не менее одного снаряда. В атаку тогда пошли среди прочих 2 полные танковые армии.

Основными средствами снабжения той операции помимо ЖД, были грузовики по 1.5 - 3 тонны и подводы с лошадьми. При том снабжение вполне позволило наступающим преодолеть около 500 км за 2 недели (что примерно сопоставимо со скоростью марша в мирное время).
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14.01.2022 18:00 Ответить
я именно об этом и писал. а он какую то муйню несет,
что армии рф не хватает грузовиков для аступления.
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14.01.2022 18:44 Ответить
Полуторки и трехтонки- это и есть американский лендлиз
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14.01.2022 21:35 Ответить
широ сподіваюся, що у нашому генштабі є тямущі офіцери, які враховують такі "нудні" чинники, як наявність "уралів" та "камазів"...
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14.01.2022 16:39 Ответить
нехай в тапочках йдуть або на олєньіх упряжках нах.
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14.01.2022 16:41 Ответить
Рефрижераторов?
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14.01.2022 16:53 Ответить
Які вантажівки, це що перша світова?
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14.01.2022 16:59 Ответить
...дійсно...а гіроскутери нащо?
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14.01.2022 17:03 Ответить
А як ти на вогневі позиції будеш доставлять **********? Телепортом?
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14.01.2022 17:39 Ответить
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14.01.2022 17:03 Ответить
Уверен россиянам на х...й не надо путинские завихрения!!! Просто работать негде , а в Польше и Чехии их не ждут как нас!
А вся их смелость испарится , после первого хорошего ответа!!!
Если путин химию не применит!!! Тогда мы исчезним!!!
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14.01.2022 17:03 Ответить
Стільки хімії в нього немає.

Саме реальне, і те, проти чого в нас немає відповіді, крім того, щоб потім проводити діверсії від Владівостоку до Пітера, це ракетний обстріл нашої інфраструктури ракетами зі звичайними боеголовками. Протиракетної оборони в нас немає.
Але як раз цього приховати неможливо, як і наслідки.
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14.01.2022 17:16 Ответить
Нехай до костомахи пішкі йдуть. Трясьця нашим ворогам!
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14.01.2022 17:11 Ответить
кацапам нужно больше вот таких машин

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14.01.2022 17:11 Ответить
Хорошая картинка в статье, чтобы подсчитать сколько Джавелинов первого поколения нам может списать США для решения проблемы транспортировки цапов в Украину.
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14.01.2022 17:13 Ответить
Для грузовиков Джавелины не нужны
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14.01.2022 18:09 Ответить
Я всегда удивлялся избирательному выбору у пациентов.
Значит на картинке вы увидели только грузовики?
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14.01.2022 18:19 Ответить
Если именно о картинке речь, то и для БМП Джавелин тоже не нужен, с небольшого расстояния их даже ДШК нормально ремонтирует
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14.01.2022 18:52 Ответить
Иными словами, вы против поставок джавелинов в Украину?
Типа зачем? Сами гаечными ключами разберем на ходу?
Понимаю ваше беспокойство перед наступлением, но что поделать?
Фюрер сказал помереть за него, значит придется гореть в аду, рашистик.
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14.01.2022 19:55 Ответить
Алекс Вершинин...
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14.01.2022 17:15 Ответить
Может проблема и есть, но похоже враги о ней тоже знают.

09:21, 23 Июля 2021. Производство грузовиков в РФ по итогам шести месяцев 2021 г. подскочило в годовом выражении на 59,7%, до 85,6 тыс. шт. Об этом сообщает Finmarket, ссылаясь на данные Росстата и расчёты "Интерфакса". По сравнению с первым полугодием "доковидного" 2019 г. рост их выпуска составил 25,2%.
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14.01.2022 17:20 Ответить
Експерти припускають, що російський військовий штаб може вирішити доставляти амуніцію та ********** гвинтокрилами...
---------------
Бред, один залп таких боеприпасов, будет стоить как весь Воронеж.
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14.01.2022 17:22 Ответить
Пора провести реконструкцию 1812 года и сжечь нафиг Москву.
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14.01.2022 17:23 Ответить
У 1812 московити самі спалили свою Москву.
Краще вже провести "реконструкцію" 1571 року.
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14.01.2022 17:59 Ответить
Москву спалив Наполеон, бо вони звезли туди хворих на чуму
і відступили, щоб французів побільше заразилось.
Довелось усіх добити і все спалити.
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14.01.2022 19:32 Ответить
Якась альтернативна історія.
Наполеон спалив Москву після того як її спалив Ростопчін?!
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14.01.2022 19:51 Ответить
Недоделанной армии грузовиков не хватает.
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14.01.2022 17:30 Ответить
Забавно. ))))) Достаточно выбить все грузовики... и все...
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14.01.2022 17:39 Ответить
Но самое смешное здесь:

Армии РФ не хватает грузовиков....
.... пишет издание Forbes со ссылкой на слова подполковника армии США Алекса Вершинина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду....
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14.01.2022 18:30 Ответить
ето активное мероприятие Лубянки. Сначала было про Стугны, теперь о дефиците автомото-смысл -они не пойдут, пока не соберут весь транспорт. Еще Г.Гудериан описывал свои споры на заре мотомеханизации вермахта с такими же "спецами"-один из седовласых генералов ему прямо сказал, какая моторизация -автомобили нужны что бы муку возить. Французы и использовали для нужд фронта практиычески все автомобили начеления, но это, как верно подметиь Гудерыан были статические перевозки вдоль лини фронта.
В ударных частях вермахта, механизация была удовлетворительная. В РФ, которая копирует вермахт, то же самое. Боекомплект есть чем возить. Но, как вещают маршалы Вольдемара, наступление будет точечным,кратким и на нескольких направлениях одновременно. А дальше, как они планируют используя свой опыт 1941 года, украинская армия убежит в Польшу и Румынию и они будут безбоязно сжигать украинские книги на Крещатике, а Мураевы и Бужанские там будут бить в бубен, славя Бога Вольдемара.
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14.01.2022 18:29 Ответить
Интересный факт: во вторую мировую войну Германия использовала в 2 с лишним раза больше (по количеству) лошадей чем в первую (до 4 млн). В частности на один грузовик, приходилось не менее пяти лошадей.
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14.01.2022 18:48 Ответить


привет, грузовички! Хоть хватает вас, хоть не хватает!
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14.01.2022 22:01 Ответить
Помните сколько было видео о работе Байрактаров в Ливии? Уже давно нету новых, хотя война продолжается. Из Сирии тоже давно не видно новых видео.

Байрактары кончились. По словам американцев, их там было сбито (в основном с помощью Панцирей С и Торов) не менее 47 штук.
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14.01.2022 22:17 Ответить
47 миллионов штук. Просто Панцири с их допотопными радарами закончились, и Торы тоже (хотя это оружие более-менее сбивало беспилотники, надо признать)
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14.01.2022 23:01 Ответить
форбсу спасибо, что подсказали раше чего ей не хватает и что делать
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14.01.2022 19:41 Ответить
ну так Зелю попросите, он вам подарит парочку грузовиков, еще и джавелинов положит
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14.01.2022 19:59 Ответить
Уф, отлегло. У рашки грузовиков не хватает! Поэтому оккупация Донбасса и Крыма продолжается уже восьмой год.
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14.01.2022 20:31 Ответить
Да нет
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14.01.2022 22:37 Ответить
 
 