Армии РФ не хватает грузовиков для быстрого вторжения в Украину, – Forbes
В американском издании Forbes считают, что в российской армии не хватает грузовиков для быстрой транспортировки техники в случае полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом пишет издание Forbes со ссылкой на слова подполковника армии США Алекса Вершинина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
"Российской армии не хватает грузовиков, чтобы обеспечить логистическую потребность в транспортировке техники на расстоянии 90 миль (около 145 км, – ред.) от своих складов боеприпасов (в России, - ред.)
Российская армия располагает 10 бригадами материально-технического обеспечения. Каждая управляет около 400 грузовиками. Даже если предположить, что россияне мобилизуют каждую бригаду и все грузовики будут исправны в течении всей военной кампании, имеющихся грузовиков не хватит. Хотя каждая армия имеет свои отличия, обычно в одной армии (как военном соединении, – ред.) имеется от 56 до 90 установок залпового огня. Чтобы заполнить только одну установку для выстрела, боеприпасы заполняют весь кузов грузовика. То есть, если одна армия будет планировать осуществить один залп, нужно применить от 56 до 90 грузовиков одновременно.
Чтобы пополнить установки для одного залпа, придется забрать половину возможности одной бригады материально-технического обеспечения в поставке амуниции. Однако, (возле границ Украины также размещены, – ред.) от 6 до 9 батальонов сухопутной артиллерии, 9 батальонов средств противовоздушной защиты, 12 батальонов пехоты механизированных войск и разведки, от 3 до 5 танковых батальонов, минометы, противотанковые гранатометы, куча стрелкового оружия, а еще же нужно совершать поставки провианта, медикаментов и инженерных средств", - объяснил Вершинин.
Эксперты в статье доказывают, что российское военное руководство зависит от исправности своих железнодорожных путей и транспортных вагонов. К границам Украины технику и личный состав преимущественно доставляли по железным путям.
Однако российские поезда не могут подъезжать к линии фронта на территории Украины. Для опертианвого и бесперебойного осуществления боевых задач российской армии придется использовать грузовые автомобили.
Эксперты предполагают, что российский военный штаб может решить доставлять амуницию и боеприпасы вертолетами или гражданским автотранспортом, но этого, по их мнению, также недостаточно.
Авторы статьи подчеркивают, что украинской армии следует учесть этот недостаток в логистике российской армии. В случае полномасштабного вторжения России они советуют украинскому командованию рассматривать также "скучные", по их словам, цели, в том числе - грузовые автомобили россиян.
Пожалуйста, подождите...
печалька..
хотя,кто его будет слушать - хз..
Здрисне.
Видно, за это и убили. Как Музычка.
На цензоре была статья когда-то но чтоб долго не искать:
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy
Начальник Радиотехнических войск Воздушно-космических сил Российской Федерации Андрей Кобан стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.
Как сообщает агентство https://www.interfax.ru/moscow/815419 "Интерфакс" со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд в пятницу, 14 января, содержание генерал-майора Кобана под стражей было продлено до 20 апреля 2022 года.
https://www.interfax.ru/moscow/815419 Согласно указанным источникам, Андрею Кобану вменяется получение особо крупной взятки. Под арестом генерал находится с 11 ноября 2021 года.
https://www.interfax.ru/moscow/815419 По данным https://radiosputnik.ria.ru/20220114/koban-1767826911.html радио Sputnik , Кобан был задержан в Крыму. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратного размера взятки.
Генерал-майор Андрей Кобан был назначен на должность начальника Радиотехнических войск в 2015 году.
Радиотехнические войска несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве.
но если у них и правда ловят военных коррупционеров, а у нас тишь да гладь, - то мы имеем слабое звено.
и НАТО тут на поможет. нам надо самим...
http://argumentua.com/stati/delo-lesnika-za-chto-sbu-ubila-patriota-ukrainy
https://quote.rbc.ru/news/article/61d311a69a79472980bea556 Капитализация Apple установила рекорд и достигла $3 трлн
Тут корректнее сравнить выручку Apple (около 350 млрд) и ВВП по ППС (более 3 трлн)
Полный Пи...ец ****?
На одну сумму в долларах, в США в среднем можно купить менее 50% того что можно купить на эквивалент этой суммы в рублях, в РФ. (к примеру "Бигмак" в США стоит 5.74$ а в РФ - 2.04$)
не смішіть людей.
ракети танки літаки рсзо радіолокація є а вантажівок нема.
і саме через це вони не нападають
чогось абсурднішого, сьогодня ще не читав.
хіба що у судді пороха срачка напала.
Основными средствами снабжения той операции помимо ЖД, были грузовики по 1.5 - 3 тонны и подводы с лошадьми. При том снабжение вполне позволило наступающим преодолеть около 500 км за 2 недели (что примерно сопоставимо со скоростью марша в мирное время).
что армии рф не хватает грузовиков для аступления.
А вся их смелость испарится , после первого хорошего ответа!!!
Если путин химию не применит!!! Тогда мы исчезним!!!
Саме реальне, і те, проти чого в нас немає відповіді, крім того, щоб потім проводити діверсії від Владівостоку до Пітера, це ракетний обстріл нашої інфраструктури ракетами зі звичайними боеголовками. Протиракетної оборони в нас немає.
Але як раз цього приховати неможливо, як і наслідки.
Значит на картинке вы увидели только грузовики?
Типа зачем? Сами гаечными ключами разберем на ходу?
Понимаю ваше беспокойство перед наступлением, но что поделать?
Фюрер сказал помереть за него, значит придется гореть в аду, рашистик.
09:21, 23 Июля 2021. Производство грузовиков в РФ по итогам шести месяцев 2021 г. подскочило в годовом выражении на 59,7%, до 85,6 тыс. шт. Об этом сообщает Finmarket, ссылаясь на данные Росстата и расчёты "Интерфакса". По сравнению с первым полугодием "доковидного" 2019 г. рост их выпуска составил 25,2%.
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Бред, один залп таких боеприпасов, будет стоить как весь Воронеж.
Краще вже провести "реконструкцію" 1571 року.
і відступили, щоб французів побільше заразилось.
Довелось усіх добити і все спалити.
Наполеон спалив Москву після того як її спалив Ростопчін?!
Армии РФ не хватает грузовиков....
.... пишет издание Forbes со ссылкой на слова подполковника армии США Алекса Вершинина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду....
В ударных частях вермахта, механизация была удовлетворительная. В РФ, которая копирует вермахт, то же самое. Боекомплект есть чем возить. Но, как вещают маршалы Вольдемара, наступление будет точечным,кратким и на нескольких направлениях одновременно. А дальше, как они планируют используя свой опыт 1941 года, украинская армия убежит в Польшу и Румынию и они будут безбоязно сжигать украинские книги на Крещатике, а Мураевы и Бужанские там будут бить в бубен, славя Бога Вольдемара.
привет, грузовички! Хоть хватает вас, хоть не хватает!
Байрактары кончились. По словам американцев, их там было сбито (в основном с помощью Панцирей С и Торов) не менее 47 штук.