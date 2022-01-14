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Посол Украины Галибаренко о переговорах с РФ: Даже "адвокаты России" в НАТО не поддержали Кремль

Посол Украины Галибаренко о переговорах с РФ: Даже

Госпожа посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко положительно оценила переговоры с Россией, поскольку ультиматумы Москвы о нерасширении Альянса были отвергнуты, и даже "сильные адвокаты" диалога с РФ четко выдвигают условия такого диалога.

Об этом она сказала в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Я даже больше довольна сейчас, чем я этого ожидала", – сказала Галибаренко, комментируя переговоры Запада с РФ.

Она подчеркнула, что все требования, предъявляемые к ультимативному характеру, и касающиеся гарантий нерасширения НАТО, особенно на восток за счет Украины и Грузии, – все это было отвергнуто.

По словам госпожи посла, изначально у Запада не было таких надежд на какие-либо прорывы по итогам переговоров, поскольку "стороны слишком далеки в своих позициях".

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"Изначально было очевидно, что то, что было вброшено через интернет (требования России о "гарантиях безопасности". - Ред.), – это не переговорная позиция. Это фактически ультиматум take it or leave it – берите или до свидания", – сказала госпожа посол, добавив, что в этой связи никто не ожидал достижения каких-либо договоренностей на переговорах.

Комментируя позиции разных стран-членов Альянса относительно дальнейших отношений с РФ, Галибаренко сказала: не секрет, что у НАТО есть страны, которые больше выступают за диалог, и они "сильные адвокаты" разговора с Россией.

"В чем позитив, это было вчера на заседании, даже страны, выступающие за диалог, четко выдвигают условия такого диалога. Переговоры не могут проходить на базе ультиматума РФ", – заявила посол.

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Топ комментарии
+7
Германия, Италия, Франция и Испания!
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14.01.2022 17:03
+7
бiльш, нiж 100 рокiв тому...нiчого не змінюється...паРаша смердить.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Puck_magazine%2C_1903_June_17.jpg
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14.01.2022 17:16
+5
Венгрию забыли.
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14.01.2022 17:30
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І дипломатично не сказала, хто це саме. А цікаво було це почути саме від дипломата.
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14.01.2022 16:49 Ответить
Германия, Италия, Франция и Испания!
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14.01.2022 17:03 Ответить
Венгрию забыли.
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14.01.2022 17:30 Ответить
франція, німеччина
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14.01.2022 17:09 Ответить
бiльш, нiж 100 рокiв тому...нiчого не змінюється...паРаша смердить.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Puck_magazine%2C_1903_June_17.jpg
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14.01.2022 17:16 Ответить
Француз шас собирается на выборы, да и после африканских событий как то не с руки. А социал-демократы Германии связаны узами с откровенными антишовинистами в Дойчланд и не могут (пока) вести политику ферштейн Вольдемар, если распадется кААлиция, власть отберут. Ну и соглашаются с Америкой. Фигу прячет пока что венгрия, там тоже выборы. Говорят, что кампанию Орбан построил на угрозах "Лиге Сесуальных меншин". Все в ожидании, обострится ли психод у Вольдемара, или как?
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14.01.2022 17:53 Ответить
Печально это все. На самом то деле Уйло уже глубокий старик, выживший из ума. Ему все по барабану.
Начнет наступление сейчас - дурак. Сама природа их уничтожит и создаст трудностей выше крыши.
Проиграет короче, 100%.
Летом больше шансов, но все равно без вариантов, что оккупантов уничтожат, просто положив больше жизней.
Это все вкратце, а если серьезно, то шансов захватить и тем более удержать Украину нет. Какой смысл? А вот в этом как раз и сила рашистов. В бессмысленном действии.
Поэтому готовимся к худшему, надеясь на лучшее! Все буде Україна!
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14.01.2022 18:44 Ответить
У цьому випадку Пуйло лише допомагає Зелі .
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14.01.2022 19:49 Ответить
Путин сейчас вытащит козырь из рукава о котором никто и не думал. Зачем ему напрягаться войной с враждебным народом Украины. Когда можно неожиданно открыть военную (ые) базу (ы) в американском подбрюшье, В Никарагуа или Венесуэле или даже Кубе. Он последнее время провёл много учений с упором на быструю переброску значительных сил на большие расстояния. И Казахстан тоже успешно "захватил" за считанные часы. А Украина подождёт. Сейчас благодаря ожиданиям оккупации, Украинские биржевые ценные бумаги стали уже не ценными, упали в цене, наверное кто то наварится скупив их по дешевке.
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15.01.2022 22:25 Ответить
И какой он старик? Я его ровесник, правда в хоккей не играю. А кто же тогда тот ковбой, который то спит то пердит то спотыкается?
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15.01.2022 22:28 Ответить
 
 