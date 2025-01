Посол Украины Галибаренко о переговорах с РФ: Даже "адвокаты России" в НАТО не поддержали Кремль

Госпожа посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко положительно оценила переговоры с Россией, поскольку ультиматумы Москвы о нерасширении Альянса были отвергнуты, и даже "сильные адвокаты" диалога с РФ четко выдвигают условия такого диалога.

Об этом она сказала в интервью Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Я даже больше довольна сейчас, чем я этого ожидала", – сказала Галибаренко, комментируя переговоры Запада с РФ.

Она подчеркнула, что все требования, предъявляемые к ультимативному характеру, и касающиеся гарантий нерасширения НАТО, особенно на восток за счет Украины и Грузии, – все это было отвергнуто.

По словам госпожи посла, изначально у Запада не было таких надежд на какие-либо прорывы по итогам переговоров, поскольку "стороны слишком далеки в своих позициях".

"Изначально было очевидно, что то, что было вброшено через интернет (требования России о "гарантиях безопасности". - Ред.), – это не переговорная позиция. Это фактически ультиматум take it or leave it – берите или до свидания", – сказала госпожа посол, добавив, что в этой связи никто не ожидал достижения каких-либо договоренностей на переговорах.

Комментируя позиции разных стран-членов Альянса относительно дальнейших отношений с РФ, Галибаренко сказала: не секрет, что у НАТО есть страны, которые больше выступают за диалог, и они "сильные адвокаты" разговора с Россией.

"В чем позитив, это было вчера на заседании, даже страны, выступающие за диалог, четко выдвигают условия такого диалога. Переговоры не могут проходить на базе ультиматума РФ", – заявила посол.