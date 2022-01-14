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обстрел (25772) боевые действия (3467) операция Объединенных сил (6766)

Войска РФ обстреляли украинские позиции вблизи Водяного с 82-мм минометов и СПГ: потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ обстреляли украинские позиции вблизи Водяного с 82-мм минометов и СПГ: потерь нет, - штаб ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Согласно сообщению, вблизи Водяного русские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли украинские позиции вблизи Песков из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - штаб ООС

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14.01.2022 17:19 Ответить
Это герб династии Палеологов Восточная Римская империя.
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14.01.2022 17:38 Ответить
кацапи все покрали.
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14.01.2022 17:39 Ответить
Не совсем, женились на дочке царя В Римской империи по моему😁. Ваня 3 кажись.
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14.01.2022 17:42 Ответить
Монта "пул Золотої Орди". 13ст. Ось і вся велич расєї.
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14.01.2022 17:48 Ответить
Кстати от туда пришло и православие. И томос мы недавно там же получали😁
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14.01.2022 17:40 Ответить
Кстати у Золотой Орды тоже такая картинка была и раньше чем у москалей, но тем же способом, через свадьбу😁
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14.01.2022 17:44 Ответить
 
 