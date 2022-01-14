Если будет доказано, что за кибератаками стоит РФ, это станет критерием для инициирования санкций, - посол США при НАТО Смит
Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что если доказательства российской причастности к кибератакам на правительственные сайты Украины будут "безусловными", это может привести к запуску новых санкций против РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
По ее словам, доказательства того, что Россия совершила кибератаки, "безусловно будут классифицироваться в качестве примера возобновления агрессии против Украины, что может привести к западным санкциям против Москвы".
"Мы следим за всем, что Россия собирается делать по отношению к Украине. Мы настроены, что будут направлены некоторые усилия по дестабилизации Украины изнутри", - отметила она.
Напомним, на сайтах разместили картинку на украинском, русском и польском языках с текстом: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в глобальную сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".
В то же время в СБУ сообщили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января, утечек персональных данных, по имеющейся информации, не было. Контент сайтов также не был изменен.
Пожалуйста, подождите...
то Бурятія або Чечня
Поляки - поставили своє вище
Вирахувати ІР атаки через купку анонінімних? Надто трудно , а юридично недоказуємо
Інша справа - якщо хтось "здасться" - і оприлюднить свідчення та шляхи атаки - тоді безумовно !
Хоч Раша і тоді буде кричати , що її гвалтують
А сьогодні експертка з безпеки https://twitter.com/KimZetter/status/1481890639029551106 Кім Зеттер написала, що атака стала результатом експлуатації вразливості CVE-2021-32648 системи управління контентом OctoberCMS, на якому працювали державні сайти. Іншими словами, проблема пов'язана з умовною операційною системою, яка керувала роботою офіційних українських сайтів. Зазвичай при виникненні вразливості розробник ПЗ усуває її і публікує оновлення, яке нівелює вразливість, тобто "закриває" дірку, за допомогою якої можна зламати сайт або пристрій. Після встановлення такого оновлення вразливість користувачам вже не страшна - використовувати її неможливо. Але якщо оновлення не встановити, то вразливістю може скористатися практично будь-яка зацікавлена людина з достатніми технічними навичками. Вразливість було виявлено у квітні, у серпні про неї попередили користувачів OctoberCMS та опублікували оновлення, яке мало захистити сайти від небезпеки. Адміністраторам сайтів достатньо було просто оновити платформи, і сьогоднішня атака була б неможливою. Хто відповідальний за те, що платформи не було оновлено, - відповідь на це запитання має дати поліція.
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але за фактом призвести якихось реальних кейсів кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборды з тисячею атак в день, перевантаженням сайтів і тд. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду".
України декілька разів застосовувались хакерські атаки, які безпосередньо загрожували економіці та безпеці держави.
Возвращается россиянин домой из гейропы, а у него - чик! - телефон изъяли в аэропорту. На хранение. Потому как ввозить - низзя!
Сколько россия продержится без процессоров? Год, пол-года?
А самое интересное, все эти программы распознавания лиц и прочие искусственные интеллекты пойдут лесом за месяц.
Дорогой Юрий Бутусов! Попросите Порошенко, пока он не вернулся, чтобы он начал лоббировать эту санкцию!