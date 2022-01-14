РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4062 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
4 504 25
киберпреступление (762) НАТО (8637) россия (93011) санкции (11042) США (24834) кибербезопасность (663)

Если будет доказано, что за кибератаками стоит РФ, это станет критерием для инициирования санкций, - посол США при НАТО Смит

Если будет доказано, что за кибератаками стоит РФ, это станет критерием для инициирования санкций, - посол США при НАТО Смит

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что если доказательства российской причастности к кибератакам на правительственные сайты Украины будут "безусловными", это может привести к запуску новых санкций против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

По ее словам, доказательства того, что Россия совершила кибератаки, "безусловно будут классифицироваться в качестве примера возобновления агрессии против Украины, что может привести к западным санкциям против Москвы".

"Мы следим за всем, что Россия собирается делать по отношению к Украине. Мы настроены, что будут направлены некоторые усилия по дестабилизации Украины изнутри", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хакерская атака на правительственные сайты Украины имеет российский след - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Напомним, на сайтах разместили картинку на украинском, русском и польском языках с текстом: "Украинец! Все ваши личные данные были загружены в глобальную сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли".

В то же время в СБУ сообщили, что во время хакерской атаки на правительственные сайты, состоявшейся в ночь с 13 на 14 января, утечек персональных данных, по имеющейся информации, не было. Контент сайтов также не был изменен.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
можете уже вводить кацапам по горло. Не промаёхнётесь!
показать весь комментарий
14.01.2022 17:29
+6
Ні то не РФ
то Бурятія або Чечня
показать весь комментарий
14.01.2022 17:27
+5
Пора работать на опережение .
показать весь комментарий
14.01.2022 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні то не РФ
то Бурятія або Чечня
показать весь комментарий
14.01.2022 17:27 Ответить
могли быть зулусы или даже Талибан !
показать весь комментарий
14.01.2022 19:01 Ответить
Немає сумніву що довгі лапатні вуха та ніс стирчать саме з запарєбріка...
показать весь комментарий
14.01.2022 17:27 Ответить
Пора работать на опережение .
показать весь комментарий
14.01.2022 17:27 Ответить
можете уже вводить кацапам по горло. Не промаёхнётесь!
показать весь комментарий
14.01.2022 17:29 Ответить
Не смішіть мене. Бо в США все відомо. Але гидко дивитися на те, як супердержава виплачує викуп чи просить путіна, щоб вплинув на хакерів. Тьху!
показать весь комментарий
14.01.2022 17:31 Ответить
вова проиграл на всех фронтах. ждем атаки на бамбазе. это будет последний вздох пуйловского режима
показать весь комментарий
14.01.2022 17:37 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2022 17:48 Ответить
кокаином (с)
показать весь комментарий
14.01.2022 19:15 Ответить
Так там нечего расследовать.Русня свой логотип там первым поставила.
показать весь комментарий
14.01.2022 17:49 Ответить
Це і є для кого "умовним" - а для інших "безумовним" - раша вище
Поляки - поставили своє вище
Вирахувати ІР атаки через купку анонінімних? Надто трудно , а юридично недоказуємо
Інша справа - якщо хтось "здасться" - і оприлюднить свідчення та шляхи атаки - тоді безумовно !
Хоч Раша і тоді буде кричати , що її гвалтують
показать весь комментарий
15.01.2022 00:44 Ответить
А как же та карта Украины была выставлена теми хакерами с Украинским Крымом? Разве российские хакеры на государевой службе посмели бы такое сделать? Кажется мне, кто то лоханулся.
показать весь комментарий
15.01.2022 09:09 Ответить
Ні, за цим певно стоять сомалійські пірати чи ІРА.
показать весь комментарий
14.01.2022 17:50 Ответить
Это точно, щас Баканов подсуетится и докажет, что русские тут не при чём
показать весь комментарий
14.01.2022 18:02 Ответить
Баканов вже "суєтиться". З чемоданами.)
показать весь комментарий
14.01.2022 18:17 Ответить
тоже мне бином Ньютона!
показать весь комментарий
14.01.2022 17:54 Ответить
да там уши грушников торчат, шито белыми нитками. Как МН17.
показать весь комментарий
14.01.2022 17:54 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/society/gosudarstvo-bez-smartfona-pochemu-v-atake-na-gossayty-vinovaty-ne-chuzhie-hakery-a-svoi-diletanty-14012022-448289 Держава без смартфону. Чому в атаці на держсайти винні не чужі хакери, а свої дилетанти .

А сьогодні експертка з безпеки https://twitter.com/KimZetter/status/1481890639029551106 Кім Зеттер написала, що атака стала результатом експлуатації вразливості CVE-2021-32648 системи управління контентом OctoberCMS, на якому працювали державні сайти. Іншими словами, проблема пов'язана з умовною операційною системою, яка керувала роботою офіційних українських сайтів. Зазвичай при виникненні вразливості розробник ПЗ усуває її і публікує оновлення, яке нівелює вразливість, тобто "закриває" дірку, за допомогою якої можна зламати сайт або пристрій. Після встановлення такого оновлення вразливість користувачам вже не страшна - використовувати її неможливо. Але якщо оновлення не встановити, то вразливістю може скористатися практично будь-яка зацікавлена людина з достатніми технічними навичками. Вразливість було виявлено у квітні, у серпні про неї попередили користувачів OctoberCMS та опублікували оновлення, яке мало захистити сайти від небезпеки. Адміністраторам сайтів достатньо було просто оновити платформи, і сьогоднішня атака була б неможливою. Хто відповідальний за те, що платформи не було оновлено, - відповідь на це запитання має дати поліція.
показать весь комментарий
14.01.2022 17:59 Ответить
Як тільки клоун всівся в кріслі президента, його цифровий міністр Федоров заявив, що https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-mintsifry-schitayut-chto-rol-kiberbezopasnosti-v-mire-preuvelichena-29112019160200 Роль кібербезпеки трохи перебільшена .
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але за фактом призвести якихось реальних кейсів кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборды з тисячею атак в день, перевантаженням сайтів і тд. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду".
показать весь комментарий
14.01.2022 18:00 Ответить
Також фіксується збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об'єктів соціальної сфери по всій териториії України.
показать весь комментарий
14.01.2022 18:18 Ответить
Чи можна прирівнювати кібератаки до тероризму???
України декілька разів застосовувались хакерські атаки, які безпосередньо загрожували економіці та безпеці держави.
показать весь комментарий
14.01.2022 18:22 Ответить
Эх, какая замечательная идея была, запретить ввоз процессоров и товаров с процессорами в рф!

Возвращается россиянин домой из гейропы, а у него - чик! - телефон изъяли в аэропорту. На хранение. Потому как ввозить - низзя!

Сколько россия продержится без процессоров? Год, пол-года?

А самое интересное, все эти программы распознавания лиц и прочие искусственные интеллекты пойдут лесом за месяц.

Дорогой Юрий Бутусов! Попросите Порошенко, пока он не вернулся, чтобы он начал лоббировать эту санкцию!
показать весь комментарий
14.01.2022 20:13 Ответить
Так они же один хрен с Китая прут те процессоры.
показать весь комментарий
14.01.2022 20:19 Ответить
Интересный вопрос. Значит американцам нужно и со своими компаниями в Китае поработать.
показать весь комментарий
14.01.2022 20:27 Ответить
Китаезы братья навек. Русский ванька не бросят в беде.
показать весь комментарий
14.01.2022 20:29 Ответить
 
 