Надеемся услышать конкретные условия членства в НАТО на саммите в Мадриде, - Ермак

Украинская власть надеется услышать конкретные условия вступления в Североатлантический альянс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем выступлении на площадке аналитического центра Atlantic Council.

Ермак отметил, что любые обсуждения европейской системы безопасности, которые инициирует Москва, невозможны без прекращения войны против Украины. Он также выразил мнение, что "пришло время для честного, должного, прозрачного разговора с Украиной относительно наших перспектив в НАТО".

"Украина показала своими принципами и позициями, что мы полностью готовы и способны быть членом НАТО. Это значит, что на саммите в Мадриде в этом году мы надеемся увидеть и услышать вполне конкретные условия и информацию об этом, потому что сегодня, особенно сегодня, я хотел бы повторить, что сейчас это вопрос жизни и смерти нашей страны", – заявил он.

Глава Офиса президента также одобрительно отозвался о подготовке санкций на случай вторжения России, но предостерег, что такое вторжение "станет великой трагедией".

"Это приведет к большой войне, потому что большинство украинцев будут биться против агрессора", - добавил глава ОП.

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