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НАТО (8637) членство в НАТО (1437) Ермак Андрей (1240)

Надеемся услышать конкретные условия членства в НАТО на саммите в Мадриде, - Ермак

Надеемся услышать конкретные условия членства в НАТО на саммите в Мадриде, - Ермак

Украинская власть надеется услышать конкретные условия вступления в Североатлантический альянс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем выступлении на площадке аналитического центра Atlantic Council.

Ермак отметил, что любые обсуждения европейской системы безопасности, которые инициирует Москва, невозможны без прекращения войны против Украины. Он также выразил мнение, что "пришло время для честного, должного, прозрачного разговора с Украиной относительно наших перспектив в НАТО".

"Украина показала своими принципами и позициями, что мы полностью готовы и способны быть членом НАТО. Это значит, что на саммите в Мадриде в этом году мы надеемся увидеть и услышать вполне конкретные условия и информацию об этом, потому что сегодня, особенно сегодня, я хотел бы повторить, что сейчас это вопрос жизни и смерти нашей страны", – заявил он.

Глава Офиса президента также одобрительно отозвался о подготовке санкций на случай вторжения России, но предостерег, что такое вторжение "станет великой трагедией".

"Это приведет к большой войне, потому что большинство украинцев будут биться против агрессора", - добавил глава ОП.

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Топ комментарии
+24
Шо опять?

Условие первое - ЗЕ оставляет свой пост и отправляется в тюрьму за отмывание денег из Привата для Коломойского и слив вагнеровской операции вместе с Ермаком, Татаровым и Ко.

Условие второе - Коломойский отправляется в американскую тюрьму.

Условие третье - первые два условия не подлежат оспариванию.
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14.01.2022 17:42
+23
Этот вопрос при Порохе уже внесен в Конституцию. Не обсуждается.
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14.01.2022 17:47
+22
А хто ця істота яка робить подібні заяви?
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14.01.2022 17:41
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назло всем коллаборационистам украинцы опять готовы защищать свою землю от фашистов
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14.01.2022 17:38 Ответить
Козирь хоче в НАТО ?! От артіст !
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14.01.2022 20:54 Ответить
На сленге ОПУщенных кротов это называется - потроллить нациков с НАТО
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14.01.2022 21:10 Ответить
увы и ах. но порохоботы давно уже позаботились об отсутствии необходимости референдума по этому вопросу. так что выдыхайте, лапотники
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14.01.2022 17:40 Ответить
Референдум и раша - слова синонимы .
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14.01.2022 17:42 Ответить
Возьми все свои "умови"...скатай их в трубочку...и затусуй себе у гузло...
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14.01.2022 17:43 Ответить
Нахер он нужен
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14.01.2022 17:45 Ответить
Этот вопрос при Порохе уже внесен в Конституцию. Не обсуждается.
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14.01.2022 17:47 Ответить
референдум? зачем?
Эти деньги надо потрать на АРМИЮ.
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14.01.2022 17:47 Ответить
У своїй расєї проводь рєфєрєндуми...
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14.01.2022 17:55 Ответить
У кремлівскої шльондри Мураєва така само "умова".
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14.01.2022 18:20 Ответить
А хто ця істота яка робить подібні заяви?
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14.01.2022 17:41 Ответить
реально это сейчас премьер-министр
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14.01.2022 17:47 Ответить
Навіть його воскресліший брат на прем'єра не тягне.
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14.01.2022 17:54 Ответить
гігант мислі, особа прібліженная ... (с)
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14.01.2022 17:48 Ответить
Що вони скажуть про "умови" агенту фсб і його поплічникам? Будуть чекати патріотів при владі, а цих можуть і попхати за критичних обставин.
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14.01.2022 19:05 Ответить
Це мабуть ********** якоїсь "україни".
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14.01.2022 19:53 Ответить
Вибачте за сарказм.
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14.01.2022 19:56 Ответить
Україна обов'язково буде у НАТО,але не за цієї влади,бо там не потрібні зрадники...
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14.01.2022 17:42 Ответить
Шо опять?

Условие первое - ЗЕ оставляет свой пост и отправляется в тюрьму за отмывание денег из Привата для Коломойского и слив вагнеровской операции вместе с Ермаком, Татаровым и Ко.

Условие второе - Коломойский отправляется в американскую тюрьму.

Условие третье - первые два условия не подлежат оспариванию.
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14.01.2022 17:42 Ответить
Если при нем украина будет в нато я готов ему простить часть грешков.
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14.01.2022 17:59 Ответить
Успокойся как только зельц перестанет быть гарантом, ровно через сутки прекратит своё существования партия слуг каломыйского, а ещё через сутки из закордона начнут приходить смс от 95% окружения гарантика, что мол добрались и успешно скрылись от возмездия. Уж ермака это в первую очередь касается. Осталось надеяться, что всё это произойдёт ещё задолго до окончания каденции, иначе Украине будет очень плохо!
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14.01.2022 20:13 Ответить
При ЗЕ не будет. Не для того его Коломой ставил, а ***** вербовал.
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14.01.2022 20:19 Ответить
"Україна показала своїми принципами і позиціями, що ми повністю готові та спроможні бути членом НАТО. Це означає, що на саміті в Мадриді цього року ми сподіваємося побачити та почути цілком конкретні умови та інформацію про це, тому що сьогодні, особливо сьогодні я хотів би повторити, що зараз це питання життя та смерті нашої країни", - заявив він. Джерело:

Вы впереди, а я за вами
я грудью постою
за вашими спинами
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14.01.2022 17:42 Ответить
В этом вопросе на европейцев нужно давить, это правильно. Украина должна была получить членство в НАТО уже в 2014-2015 годах именно как буфер безопасности между ЕС и Россией.
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14.01.2022 17:44 Ответить
сам ты буфер, лапотник. ты вообще потенциальное удобрение для украинской земли, так что закрой хавальник и хватит нести чушь
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14.01.2022 17:48 Ответить
Ты машину боссу уже помыл, каву заварил, документы разложил на столе, меню составил? Потом можно и условия.
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14.01.2022 17:45 Ответить
потом он может мечтать о чем-то, но так выражаться не могет по декрету нашего сцаря. повинен ..
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14.01.2022 17:50 Ответить
десант фашикоботов!
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14.01.2022 17:48 Ответить
умова перша: незалежне розлідування "вагнергейту", за участі слідчих сша, канадійців та бритів.

дє-рьмаку, як тобі? далі продовжуємо?
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14.01.2022 17:54 Ответить
Головне а би ви з бубочкою у той час коли вам будуть казати за умови, більше одної стежки на тунель не вживати...
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14.01.2022 18:00 Ответить
Зараз такий час, коли всі зрадники вдають, що вони щось роблять для незалежності України. Єрмак на відміну від шмарклі швидко оговтався від шоку. Адже не він і Зеля не очікували, що Захід не піде на поступки Путлеру. Це означає, що ідею капітуляції їм проводитиме в життя дуже важко.
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14.01.2022 18:02 Ответить
лапотник. без большинства в парламенте през в Украине ничего не стоит. это вам не рашкования, где царь все решает.
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14.01.2022 18:10 Ответить
А как тебе ЗЕшобла в виде ,,Слуг урода" в ВР? Там по идее монобольшинство и они давят кнопки согласия за всё, что захочется ЗЕчму
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14.01.2022 18:29 Ответить
лапотники, вы настолько далеки от происходящего в Украине, что ваши влажные мечты вызывают только смех
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14.01.2022 19:24 Ответить
К кому конкретно Вы обращаетесь вот этим своим ,,лапотники"?
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15.01.2022 12:00 Ответить
Сьогодні 14 січня. До 17 січня в Єрмака є час щоб зібрати свої манатки і покинути Україну. З 17 січня після приїзду Пороха зробити це Єрмаку і його прихвостням буде важко. Піднімуться люди, тоді хай 95 квартал не чувається. Є 3 дні в запасі.
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14.01.2022 18:07 Ответить
Додається ще одна умова членства України в НАТО: не при владі ЄрЗе
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14.01.2022 18:08 Ответить
я поддерживаю членство Украины в НАТО и ЕС
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14.01.2022 18:11 Ответить
Почему у нас президентом Ермак?! Где ЗЕчмо?
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14.01.2022 18:31 Ответить
Зечмо сильно засмутилося переговорами Заходу з Московією, адже ніяких поступок пуйлу зроблено не було. Як за таких умов проводити капітуляцію?
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14.01.2022 19:35 Ответить
Ермак ворог України робе все щоб цього не стало Ермак геть до раши
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14.01.2022 18:43 Ответить
Хто це такий??
За нього люди голисили??
Хто йому дав право казати від НАРОДУ УКРАЇНИ??
ФСБ??
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14.01.2022 19:07 Ответить
Сама наявність Єрмака у офісі президента та Баканова в СБУ робить неможливим подальше зближення з НАТО. Тому в устах Єрмака такі заяви звучать не просто цинічно. Це справжня підлість і спроба перекласти вину на НАТО в очах у виборців, зробити винними тих, хто якраз хоче, щоб ми рухались у напрямку членства, замість насправді винних Зеленського, Єрмака та Баканова, які цього активно не хочуть і все роблять для того, щоб НАТО нас до себе не підпускало, але змушені при цьому робити вигляд, наче б то вони за членство.
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14.01.2022 19:30 Ответить
Будут тебе конкретные условия- или через месяц в парашу, или здесь, но вглубь на 2 метра.
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14.01.2022 19:42 Ответить
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14.01.2022 19:45 Ответить
Какое ПРАВО ермак имеет право ставить условия НАТО!? Зеля, ты че там куришь!!!
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14.01.2022 19:49 Ответить
Сигару от Ермака. Та, что в штанах
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14.01.2022 20:12 Ответить
Думаю если посадить сразу зе, беню и дерьмака то шансы на нато возрастут многократно
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14.01.2022 19:50 Ответить
кто давал голос ермаку? дайте пулю ему! ****!
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14.01.2022 19:51 Ответить
Єрмак, ти всього секретарша по обов'язкам...що ти там "хочеш почути"???
І взагалі, хто знає "клєрків " президентів сусідніх европейських країн і що вони, ці звичайні працівники, можуть там вимагати??? Дійсно, Цирк Шапіто...
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14.01.2022 19:52 Ответить
Ти диви, як падла косорота раздухарілась! Ти хто ващє, чмо фсбешне?! Так, на каштані не висітимеш. Ми тобі тут бєрьозку знайшли. Красівую.
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14.01.2022 19:53 Ответить
Надеемся услышать конкретные условия членства в НАТО на саммите в Мадриде, - Ермак Источник:

===========
Что там с туалетной бумагой в офисе, самозванец?
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14.01.2022 20:11 Ответить
Яка бумага?! Йому ніколи навідь скрєпки перерахувати через ти міжнародні перемовини! А ви кажете ото...
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14.01.2022 20:24 Ответить
Правда? Тільки перемовини не входять до його обов'язків, лише з постачальниками туалетного папіру.
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14.01.2022 20:27 Ответить
Тю, а я про шо?!
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14.01.2022 20:32 Ответить
razvoditj v OP krotov i nadejitsia poluchitj konkretnij otvet, nu ok, no ne fakt chto takoi ponravuitsia i posle takogo dolgo ostanites na Bankovoi.
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14.01.2022 20:35 Ответить
Єрмак з таким напором пре в НАТО, здається, що він має завдання завести туди путлерівську п'яту колону.
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14.01.2022 23:08 Ответить
"Украинская власть надеется услышать конкретные условия вступления в Североатлантический альянс"---вам уже сто раз сказали это условие: зебильная шобла предателей должна уйти!
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15.01.2022 00:13 Ответить
Команда перевертнів,мародерів,брехунівзрадників-хіба вас треба українцям?
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15.01.2022 10:27 Ответить
Безграмотный придурок ЕРМАК -ТИМОФЕЕВ!! Тебе же украинским языком казали , что при тебе и офшорном придурке зеленском Украина никогда не будет В НАТО!! Команда мародорёв и воров Украины, под чутким руководством Зеленского!!Блин!!
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15.01.2022 12:31 Ответить
 
 