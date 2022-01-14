Надеемся услышать конкретные условия членства в НАТО на саммите в Мадриде, - Ермак
Украинская власть надеется услышать конкретные условия вступления в Североатлантический альянс.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем выступлении на площадке аналитического центра Atlantic Council.
Ермак отметил, что любые обсуждения европейской системы безопасности, которые инициирует Москва, невозможны без прекращения войны против Украины. Он также выразил мнение, что "пришло время для честного, должного, прозрачного разговора с Украиной относительно наших перспектив в НАТО".
"Украина показала своими принципами и позициями, что мы полностью готовы и способны быть членом НАТО. Это значит, что на саммите в Мадриде в этом году мы надеемся увидеть и услышать вполне конкретные условия и информацию об этом, потому что сегодня, особенно сегодня, я хотел бы повторить, что сейчас это вопрос жизни и смерти нашей страны", – заявил он.
Глава Офиса президента также одобрительно отозвался о подготовке санкций на случай вторжения России, но предостерег, что такое вторжение "станет великой трагедией".
"Это приведет к большой войне, потому что большинство украинцев будут биться против агрессора", - добавил глава ОП.
Пожалуйста, подождите...
Эти деньги надо потрать на АРМИЮ.
Условие первое - ЗЕ оставляет свой пост и отправляется в тюрьму за отмывание денег из Привата для Коломойского и слив вагнеровской операции вместе с Ермаком, Татаровым и Ко.
Условие второе - Коломойский отправляется в американскую тюрьму.
Условие третье - первые два условия не подлежат оспариванию.
Вы впереди, а я за вами
я грудью постою
за вашими спинами
дє-рьмаку, як тобі? далі продовжуємо?
За нього люди голисили??
Хто йому дав право казати від НАРОДУ УКРАЇНИ??
ФСБ??
І взагалі, хто знає "клєрків " президентів сусідніх европейських країн і що вони, ці звичайні працівники, можуть там вимагати??? Дійсно, Цирк Шапіто...
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Что там с туалетной бумагой в офисе, самозванец?