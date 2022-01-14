С воином 25-й ОВДБр Виталием Петренко, погибшим на Донбассе, простятся 17 января в Днепре

В понедельник, 17 января, в городе Днепр, на военном участке Краснопольского кладбища в 11.30 начнется церемония прощания с Виталием Ивановичем Петренко, старшим солдатом, военнослужащим 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, который погиб 10 января в районе Донецкой области от смертельных ранений, полученных при подрыве на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом говорится на фейсбук-странице заместителя директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлии Дмитровой, сообщает Цензор.НЕТ.

Виталий Петренко является уроженцем села Цевеличи Владимир-Волынского района Волынской области и жителем Днепра.

"Прощание с защитником Украины Петренко Виталием состоится в понедельник, 17 января в 11:30 на военном участке Краснопольского кладбища", - отмечается в сообщении.

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