С воином 17-й ОТБр Виктором Кучеренко, погибшим в результате обстрела войсками РФ, простились на Николаевщине

Сегодня, 14 января, в селе Новолазаровка Казанковского района Николаевской области состоялась церемония прощания с Виктором Геннадиевичем Кучеренко, 28.08.1993 года, уроженцем села Антоновка Новоодесского района Николаевской области, старшим солдатом, военнослужащим 17-й отдельной танковой бригады, погибшим 11 января в районе пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области в результате смертельного ранения, полученного при обстреле позиций ВСУ российскими войсками

Об этом говорится на фейсбук-странице Казанковской громады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в с. Новолазаровка прощались со своим героем – Виктором Геннадиевичем Кучеренко, погибшим в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в результате огнестрельного ранения несовместимого с жизнью. 11 января в 19.40 вражеская пуля снайпера оборвала его жизнь. "В последний путь погибшего героя провожали родные и близкие, боевые побратимы, односельчане, руководство Казанковской громады, представители Николаевского областного совета и райгосадминистрации. На траурном митинге выступили представители воинской части, где проходил службу В.Г. Кучеренко, шахты, где он работал, местной организации АТО/ООС. Выстроились курсанты Одесской военной академии, развевались Государственные Флаги Украины, раздавался Государственный гимн. Очень трудно найти слова утешения, которые смогли бы уменьшить душевную боль от потери самого дорогого - родного человека. Разделяем вместе с родными и близкими эту боль, склоняем головы и поддерживаем родных во время скорби

Наш земляк, Виктор Геннадиевич Кучеренко, уроженец с. Новолазаровка Казанковской громады. Родился 28 августа 1993 в с. Антоновка Новоодесского района Николаевской области. Впоследствии учился уже в Новолазаровской школе, в 2009 году окончил Казанковскую гуманитарную гимназию. Затем учился в Казанковском профессионально-техническом училище. В 2012 году окончил Криворожский профессиональный горно-технологический лицей, работал на одной из шахт в г. Кривой Рог.

В течение 2016, 2017, 2018 годов проходил службу в зоне АТО/ООС в одной из бригад Национальной гвардии Украины. В 2021 году пошел служить по контракту в 17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаду им. Константина Пестушка. Он погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украинского государства, своей родной земли. Светлое, доброе воспоминание о защитнике Украины навсегда останется в воспоминаниях родственников и земляков, боевых товарищей, в сердцах всех, кто знал, любил и уважал. Вечная память!", - говорится в сообщении.