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Россия готовит провокацию на Донбассе под "чужим флагом", чтобы вторгнуться в Украину, - CNN

Россия готовит провокацию на Донбассе под

США располагают информацией, указывающей на то, что Россия подготовила группу для проведения фиктивной операции на востоке Украины, пытаясь создать предлог для вторжения.

Об этом заявил в пятницу американский чиновник в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

По словам чиновника, у США есть доказательства того, что оперативники обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения диверсий против собственных марионеточных сил России - боевиков группировок "ДНР" и "ЛНР".

Это утверждение перекликается с заявлением, опубликованным Министерством обороны Украины в пятницу, в котором говорится, что российские спецслужбы готовят провокации против российских войск в попытке подставить Украину. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан намекнул на разведданные во время брифинга с журналистами в четверг.

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"У нашего разведывательное сообщества есть информация, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения", - сказал Салливан в четверг. "Мы видели этот план действий в 2014 году. Они снова готовят это, у нашей администрации будут дополнительные подробности, чтобы поделиться ими с прессой в течение следующих 24 часов. Мы рассматриваем это как потенциальное создание повода [для российского вторжения]".

Американский чиновник сказал, что администрация Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, "которое может привести к широкомасштабным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей".

"Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля", - сказал чиновник. "Мы видели эту схему в 2014 году в Крыму".

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По словам чиновника, США также наблюдают, как российские субъекты влияния начинают подготавливать российскую аудиторию к интервенции, в том числе подчеркивая нарративы об ухудшении ситуации с правами человека в Украине и росте воинственности украинских лидеров.

"В декабре количество русскоязычного контента в социальных сетях, освещающего все три эти темы, увеличилось в среднем почти до 3500 сообщений в день, что на 200% больше, чем в ноябре", - отметил чиновник.
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Топ комментарии
+89
Ну русские пропагандоны нагнетают истерию среди стада - это факт. НАТО ткнуло русню с их хотелками рылом в дерьмо - тоже факт. Т.е., фюрерок сейчас выглядит опущенным, а этого в их зековском сообществе допускать нельзя. Поэтому создание повода для вторжения в Украину выглядит на сегодня реальной угрозой. А президента в Украине нет, нажаль.
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14.01.2022 18:13
+59
никада такого не было и вот, опять (с)
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14.01.2022 18:05
+54
Для Росії немає жодних загроз.
Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
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14.01.2022 18:06
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Оце правильно.
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16.01.2022 22:37 Ответить
надо было тебе просто думать, когда голосовал 2,5 года назад.. тогда и вешать никого не пришлось бы сейчас
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15.01.2022 12:01 Ответить
Хвантомас! За кого голосувала на останніх виборах?
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15.01.2022 23:34 Ответить
конечно же за Порошенко как и все адекватные люди
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16.01.2022 13:51 Ответить
Пффф! Я теж голосувала за Пороха!
От тільки я зовсім не пам'ятаю порохобота-Fantomasa, який чомусь звинувачує мене у тому, що я 2,5 роки тому не думала. А може це саме Fantomas під іншим ніком не думав тоді та віддав свій голос за Янелоха малороса, а коли «хоть поржал» то змінив нік та почав порохоботити?
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16.01.2022 13:59 Ответить
во первых я тут на этом форуме с 14го года меня все знают за кого я
во вторых ты написала "Так своєму ху#лу і передай" так он никогда не был моим, скорее твоим. Тебя я тут впервые вижу, наверное ольгинский бот
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16.01.2022 17:27 Ответить
По-перше, во-первих пишеться через дефіс.
По-друге, це ти тут розказуєш та лякаєш нас сценарієм ху#ла, а не я.

Я тебе взагалі вперше бачу і інтуїція мені підказує, що ти рускагаварящій ольгинський бот.
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16.01.2022 18:52 Ответить
Порноакцию
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15.01.2022 08:05 Ответить
кацапам глубоко до сракі шо в Україне юбьют іх детей - ім все до сракі...
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15.01.2022 08:40 Ответить
Гнилое государство, гнилой фюрер и сгнившие, запутавшиеся в пропаганде люди

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15.01.2022 09:46 Ответить
Если дома на Каширском шоссе взорвали,то любителям русского мира в Донецке приготовиться...
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15.01.2022 10:09 Ответить
шо это за шоссе?
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15.01.2022 11:59 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%88%D0%BE%D1%81%D0%B5_(1999) Теракт на Каширском шоссе
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15.01.2022 15:43 Ответить
Хорошим приводом для нападу буде якщо путіна бандерівці на кукан посадять.
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15.01.2022 10:25 Ответить
Бубочки все равно, какая разница. Все на отдыхе.
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15.01.2022 11:05 Ответить
може вже час мобілізовувати до армії жінок і розсилати їм потрохи повістки? інакше не встоїмо...
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15.01.2022 17:12 Ответить
При чому тут.....найбільша провокація з дому.....це ж треба було таке утворить:два недоумка -бєня і його одоробало,займаючи таку посаду, гайнуло в Оман за офшором....а там не хотіло летіти через Москву-так збили літак МАУ (176 ангелів зразу) і довга бесіда с патрушевим......то що повинні тепер робити збиткові?????Тільки здати Україну....
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15.01.2022 19:27 Ответить
Любовь, галлоперидольчику увалите, психовать не нужно.............
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15.01.2022 20:04 Ответить
Я не знаю зачем это все, но... не будет этого. Какое-то говно разгоняет зраду...
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15.01.2022 20:02 Ответить
при дальнейшем наступлении нужно разрушать козлячий мост до основания.
а именно топить все пролеты и повреждать все опоры.
это подорвет боевой дух козлин и нанесет существенный экономический удар.
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15.01.2022 21:39 Ответить
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