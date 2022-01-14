"Заявление генсека НАТО Столтенберга – хороший сигнал о том, что не существует неформальных договоренностей между Россией и Западом о создании искусственных преград на пути Украины к НАТО", – "слуга народа" Чернов
Заявление Йенса Столтенберга по поводу членства Украины в НАТО - это способ усилить сигнал для России о том, что никаких компромиссов по принципам существования Альянса быть не может, и что решение Бухарестского саммита в 2008 году останется без изменений.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), председатель Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
"Для нас это также хороший сигнал о том, что не существует неформальных договоренностей между Россией и Западом по созданию искусственных преград на пути Украины в НАТО", - сообщил Чернев.
В то же время последние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова свидетельствуют о том, что с предметной реакцией в Кремле до сих пор не определились.
"На самом деле, у них не так уж и много действительно серьезных рычагов для шантажа Запада, - считает народный депутат. - Широкомасштабное вторжение в Украину слишком рискованно, ведь украинцы будут сопротивляться, а западные санкции полностью разрушат экономику России.
Возможное размещение российских ракет на Кубе или Венесуэле - это попытка повторить Карибский кризис, повысить ставки и заставить США пойти на договоренности по разделению мира на сферы влияния. Но второй раз история повторяется только в виде фарса, и запугать Соединенные Штаты в этот раз не получится. Это лишь вызовет еще более жесткую реакцию Запада и усиление политического, дипломатического и санкционного давления на путинский режим", - уверен Чернев.
По его словам, другие средства гибридной войны, на которые способна Россия, вроде кибератак или миграционных и энергетических кризисов, не изменят ситуацию коренным образом, но также приведут к усилению антироссийских санкций и изоляции российского режима.
"Следовательно Кремль оказался в очень сложной ситуации, поскольку у него нет ни одного действительно эффективного инструмента для того, чтобы заставить Запад уступить свои принципы. Идти вперед - слишком дорого, отступить назад - крайне постыдно.
Поэтому, не способные реализовать серьезные угрозы, они будут проявлять активность в тактических провокациях и диверсиях, все время держа мир в напряжении и пытаясь утомить и сломать волю отдельных стран. Итак, мы должны быть готовы к долгому марафону и укреплять собственную безопасность и в дальнейшем", - резюмирует Чернев.
Мнения других украинских политиков по поводу последних заявлений Столтенберга и Лаврова – в ближайшее время читайте в отдельном материале на страницах "Цензор.НЕТ".
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Ось Лахта і спалилася
Що не так з мінськими, "формула штайнмаєра"? То хто її підпивав в грудні 2019-го?
Хто з уйлом лобизався? Що з цього приводу каже підсанкційно- ватний деркач і та ж бубина прокурорка?
Кому трубу мертвечука віддали? Його бізнеспартнеру бабломойському. Вони ще й Г+Г, разом, володіють.
Хто сидів на потоках укроборонпрому? Конкретно.
І будьте ласкаві, полірніть все це фактами, а не ватно-забільним передвиборним пропагандонством.
Четваритий рік, та ж муйня. І нудно, і сумно, за вас, зебілів ватних.
Запровадити суворі економічні та фінансові санкції проти Росії, зокрема відключити російські банки від глобальної системи електронних платежів, відомої як SWIFT.
Прийняти Закон про ленд-ліз у ХХІ столітті, щоб безкоштовно надати Україні військову техніку. Пріоритетними пунктами будуть протиповітряна оборона, протитанкові та протикорабельні системи; системи радіоелектронної боротьби та кіберзахисту; стрілецька зброя та артилерійські **********; запчастини до автомобілів і літаків; нафта, мастила та оливи; раціони; медичне забезпечення; та інші потреби військових, які беруть участь у тривалих боях. Ця допомога може здійснюватися відкритими засобами за допомогою збройних сил США, включаючи спеціальні операції, або це може бути прихована акція, санкціонована президентом США та очолювана Центральним розвідувальним управлінням.
Надавати розвідувальні дані, щоб дозволити Україні порушити російські лінії зв'язку та постачання, а також попереджувати про десантні атаки та розташування всіх основних підрозділів.
Запропонувати гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні впоратися з біженцями та внутрішньо переміщеними особами. Цю допомогу, можливо, також потрібно буде надати союзникам по НАТО на кордонах України для біженців, які тікають на захід.
Надавати економічну підтримку, в тому числі енергетичну, Україні та союзникам по НАТО у зв'язку з очікуваним порушенням потоків російського газу до Європи.
Проводити публічну дипломатію та медіамовлення в Україні та в усьому світі, в тому числі в росії, щоб точно відобразити те, що відбувається.
Здійснювати дипломатичний тиск на Білорусь, щоб позбавити росії доступу до її території для нападу на Україну. Це надзвичайно важливо, оскільки використання Росією залізничних та автомобільних мереж Білорусі загрожує стратегічному поворотному руху північного флангу України.
Координувати роботу з неурядовими організаціями та Міжнародним кримінальним судом для документування всіх військових злочинів, заподіяних українському народу, та вимагати відшкодування після закінчення війни. Те, що сталося з сирійським народом, не повинно повторюватися.
Сполучені Штати та НАТО мають бути готові запропонувати довгострокову підтримку опору України, незалежно від того, яку форму він прийме. - https://www.csis.org/analysis/russias-possible-invasion-ukraine
И не дай Бог, переключая в телевизоре ТВ-каналы попадаешь на 95-Квартет, то сразу в туалет рыгать, пока внуки не переключат на следующий ТВ-канал..
А ведь до 2019 года многие из нас с удовольствием смотрели ТВ, на котором Зеля раздавал небольшие для 95 квартета суммы денег людям, которые приехали в Киев показать свое смешное мастерство.
Вот сейчас он и насмешил пенсионеров.