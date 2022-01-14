"Заявление генсека НАТО Столтенберга – хороший сигнал о том, что не существует неформальных договоренностей между Россией и Западом о создании искусственных преград на пути Украины к НАТО", – "слуга народа" Чернов

Заявление Йенса Столтенберга по поводу членства Украины в НАТО - это способ усилить сигнал для России о том, что никаких компромиссов по принципам существования Альянса быть не может, и что решение Бухарестского саммита в 2008 году останется без изменений.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), председатель Постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Для нас это также хороший сигнал о том, что не существует неформальных договоренностей между Россией и Западом по созданию искусственных преград на пути Украины в НАТО", - сообщил Чернев.

В то же время последние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова свидетельствуют о том, что с предметной реакцией в Кремле до сих пор не определились.

"На самом деле, у них не так уж и много действительно серьезных рычагов для шантажа Запада, - считает народный депутат. - Широкомасштабное вторжение в Украину слишком рискованно, ведь украинцы будут сопротивляться, а западные санкции полностью разрушат экономику России.

Возможное размещение российских ракет на Кубе или Венесуэле - это попытка повторить Карибский кризис, повысить ставки и заставить США пойти на договоренности по разделению мира на сферы влияния. Но второй раз история повторяется только в виде фарса, и запугать Соединенные Штаты в этот раз не получится. Это лишь вызовет еще более жесткую реакцию Запада и усиление политического, дипломатического и санкционного давления на путинский режим", - уверен Чернев.

По его словам, другие средства гибридной войны, на которые способна Россия, вроде кибератак или миграционных и энергетических кризисов, не изменят ситуацию коренным образом, но также приведут к усилению антироссийских санкций и изоляции российского режима.

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"Следовательно Кремль оказался в очень сложной ситуации, поскольку у него нет ни одного действительно эффективного инструмента для того, чтобы заставить Запад уступить свои принципы. Идти вперед - слишком дорого, отступить назад - крайне постыдно.

Поэтому, не способные реализовать серьезные угрозы, они будут проявлять активность в тактических провокациях и диверсиях, все время держа мир в напряжении и пытаясь утомить и сломать волю отдельных стран. Итак, мы должны быть готовы к долгому марафону и укреплять собственную безопасность и в дальнейшем", - резюмирует Чернев.

Мнения других украинских политиков по поводу последних заявлений Столтенберга и Лаврова – в ближайшее время читайте в отдельном материале на страницах "Цензор.НЕТ".