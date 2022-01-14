Выборы в 18 прифронтовых громадах на востоке Украины провести невозможно, - ЦИК
Донецкая и Луганская ОГА – областные военно-гражданские администрации предоставили заключения о невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных громадах этих регионов 27 марта.
Такие данные получила Центральная избирательная комиссия, отмечается в пресс-релизе ЦИК, который есть в распоряжении Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций поступили письма с четкими и однозначными заключениями, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - рассказали в ЦИК.
В частности, в полученных ответах сообщается о том, что "в связи с продолжением осуществления Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность для граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 27 марта 2022 года".
Также в ЦИК привели информацию ОГА – областных ВГА, что "в условиях всеохватывающего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, поджоги сухостоя вблизи позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов".
"Таким образом, учитывая заключения Командования ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская областные государственные администрации - областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы при организации и проведении первых местных выборов 27 марта 2022 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - заявили в ЦИК.
В комиссии напомнили, что в перечень таких громад входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.
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Українські ЗМІ: Путін нападе, але тепер вже весною!
Українці: Ранішньою, чи вже у травні?
Українські ЗМІ: Наші військові експерти ще не дали чіткої відповіді.
Українці: У НАС Є ВІЙСЬКОВІ ЕСПЕРТИ???
ЗСУ: В них є військові експерти. *****. Мы в шоці.
Военные эксперты, не вылазящие с телеканалов: А чего это вы так громко ржете?
Українці: Так, а ну скажить, Путін коли нападе? До чи після Пасхи?
Военные эксперты: Поймите, с точки зрения военной аналитики и наших глубоких знаний, всестороннего военного образования и тридцати ходок за линию фронта...
Українці: Ясно. У березні.
Военные эксперты: А чего не в мае?
Українці: У травні вже картоху посадимо, хто його пустить по копаному?
Российские СМИ (неожиданно): Министерство иностранных дел России предлагает решать проблемы с Украиной исключительно дипломатическим путем.
Українці: Їбать! О як цікаво? А шо на це скажуть знамениті військові експерти?
Военные эксперты (звонят в ОП): Так, мы не поняли, какая сегодня генеральная линия партии? Путин нападёт, и всем нужно сплотиться, или Путин не нападёт, и для успокоения людишек можно опять ехать отдыхать на самый дорогой курорт в Карпатах?
ОП: Не мешайте, мы ищем Порошенко.
Порошенко (пишет в фейсбуке): Я в Европе, буду в понедельник, семнадцатого, в девять утра.
ОП: По данным нашей разведки, Порошенко тайно проникнет в Украину семнадцатого, во вторник.
Порошенко: В понедельник!
ОП: То есть в понедельник. В десять утра.
Порошенко: В девять, блеать!
Российские СМИ: В российском Минобороны рассматривается вопрос переноса театра военных учений и отвода войск.
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ЗСУ: А ви залишайтеся, ми з вами ще не закінчили.
Российские СМИ: Ххха! Никуда мы не уходим! А вы и поверили!
ЗСУ (як стояли, так і стоять): Зовсім тупенькі. На якому етапі вашого похмілля вам прийшло в голову, що вам хтось вірить?
Українські ЗМІ: Ееее... Нічого не ясно. В смислє - міжнародна політична ситуація залишається складною.
Токаев: Я попросил войска ОДКБ покинуть Казахстан.
Українці: Він думає, що росіяни підуть так, як прийшли.
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