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Теперь именно Москве нужно решить, как быть с дальнейшими переговорами, - Псаки

Теперь именно Москве нужно решить, как быть с дальнейшими переговорами, - Псаки

США готовы к любому развитию ситуации вокруг возможных дальнейших переговоров с Россией по безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я ничего не могу анонсировать относительно дальнейших шагов и переговоров (между Россией и США - ИФ). Все делегации сейчас вернулись в столицы своих стран и обсуждают это", - сказала Псаки на брифинге.

"Я отмечу, что наше мнение и мнение президента заключается в том, что теперь за (президентом России - ИФ) Путиным и Россией - определить, что будет дальше", - отметила она.

По словам Псаки, США "готовы ко всему, что могут решить в Москве". Она вновь напомнила, что если Россия примет решение "вторгнуться в Украину", то последуют тяжелые экономические последствия, если же Москва решит вернуться к "дипломатическому пути", то "мы открыты к этому".
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Топ комментарии
+22
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14.01.2022 20:16
+15
Путин - Лаврову:

- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?

- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
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14.01.2022 20:33
+12
Нагнули Штаты свинособак. Кстати, гори в аду Илларионов
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14.01.2022 20:31
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14.01.2022 20:16 Ответить
- Чем отличается "русская рулетка" от "путинской"?...
- Тем что в "русской рулетке" в барабан нагана один патрон закладывается, а в "путинской" - один вытаскивается...
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14.01.2022 20:31 Ответить
Нагнули Штаты свинособак. Кстати, гори в аду Илларионов
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14.01.2022 20:31 Ответить
А чем тебе Илларионов не угодил? Навеное, прогнозами? Так еще не вечер.
Ещу Пуйло, Бидон и Клоун не все карты из рукава выложили.
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15.01.2022 12:54 Ответить
Путин - Лаврову:

- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?

- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
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14.01.2022 20:33 Ответить
кацапсінам вже плюхати і на економічні наслідки, там не проти гарненько паваєвать.
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14.01.2022 20:42 Ответить
це назівається - "прєсищеніє"- це коли начеб-то й багата людина, якій від папіка достався непоганий спадок гульбанить, витрачає гроші на ліво та направо але чогось не вистачає... напивається, колиться, нюхає та навіть за руль автівки сідає.... так, росте адреналін,, від нього починається залежність та треба все більше і більше його.... до кінця життя залишилося ось-ось стільки... питання лише у тому, скільки людей при цьому прихватить.... та скільки залишиаться каліками...
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14.01.2022 20:56 Ответить
пора уже и про вывод войск из Крыма вспомнить
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14.01.2022 20:55 Ответить
Дитинко! вони вже вирішили - будуть всіляко створювати напругу в світі, шантажувати, терроризувати, щоб там не сталося, навіть вдадуться до військових дій. Такі вже вони тварюки і ви маете враховувати найгірший сценарій, щоб допомогти Україні і вільному світові від ціеї стаї)
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14.01.2022 21:18 Ответить
Когда вы в Штатах уже поймёте, что с парашей надо не договариваться, а полностью её уничтожить. Говорил старина Черчилль Трумэну вдарить десятком атомных бомб по параше в 1946-м. Не послушали тогда умного человека, а ведь всё равно придётся, только уже сотнями или тысячами термоядерных...
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14.01.2022 22:11 Ответить
Вот вы это об"ясните у себя в Германии. Гавкать из-за угла и поучать с дивана всегда легче.
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14.01.2022 23:26 Ответить
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15.01.2022 00:03 Ответить
Ты имеешь ввиду полностью уничтожить физически? Проще экономически развалить тоталитарный режим. Так намного дешевле и проще.

По поводу предложения Черчилля Трумэну ты не прав, ведь били бы не только по москальским городам, но и по украинским. К тому же в 46-м атомных бомб было мало, массово изготовлять их ещё не умели, ракет подходящих для доставки не существовало, а бомбардировщики просто бы посбивали. Поэтому не мели чепуху.
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15.01.2022 07:48 Ответить
Вали в свою парашу и не трынди то, о чём не знаешь.
Весной 1946-го были готовы к применению по совку 11-12 атомных бомб.
План "Дропшот" с бомбардировкой (в т.ч.) Киева был разработан в 1949 г. Штатами.
А добряк Черчилль предложил в 1946-м всего лишь Москву и центры разработки ядерного оружия (типа "Арзамас-16") испепелить. Киев никто в 1946-м бомбить не собирался.
Не послушались тогда умного человека, а теперь дебилы его слова и память поносят.
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15.01.2022 08:22 Ответить
потому что штаб союзников посчитал, что ядерный удар по масквабаду спровоцирует наступление ркка и оккупацию Европы
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15.01.2022 14:32 Ответить
Ничего подобного: вслед за ядерными ударами предполагались бомбардировки обычными бомбами, но их просто надо было не жалеть. На снимке результат бомбардировки Токио обычными бомбами в 1945-м. А от деревянных кварталов просто ничего не осталось.
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16.01.2022 10:21 Ответить
да почитайте. это все в открытых источниках. штабисты заявили, что даже уничтожение всех крупных промышленных городов е европейской части совка не заставит его капитулировать
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16.01.2022 13:50 Ответить
Никто не собирался ждать капитуляции совка. Черчилль просто предложил уничтожить его военную инфраструктуру (в 1-ю очередь по созданию атомного оружия). И был тогда (в 1946-м) абсолютно прав.
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16.01.2022 18:39 Ответить
Готовы?
Даже готовы к тому, о чем договорятся с китайцами перед олимпиадой?
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15.01.2022 08:08 Ответить
 
 