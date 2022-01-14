Теперь именно Москве нужно решить, как быть с дальнейшими переговорами, - Псаки
США готовы к любому развитию ситуации вокруг возможных дальнейших переговоров с Россией по безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я ничего не могу анонсировать относительно дальнейших шагов и переговоров (между Россией и США - ИФ). Все делегации сейчас вернулись в столицы своих стран и обсуждают это", - сказала Псаки на брифинге.
"Я отмечу, что наше мнение и мнение президента заключается в том, что теперь за (президентом России - ИФ) Путиным и Россией - определить, что будет дальше", - отметила она.
По словам Псаки, США "готовы ко всему, что могут решить в Москве". Она вновь напомнила, что если Россия примет решение "вторгнуться в Украину", то последуют тяжелые экономические последствия, если же Москва решит вернуться к "дипломатическому пути", то "мы открыты к этому".
Пожалуйста, подождите...
- Тем что в "русской рулетке" в барабан нагана один патрон закладывается, а в "путинской" - один вытаскивается...
Ещу Пуйло, Бидон и Клоун не все карты из рукава выложили.
- Так… Вы составили, как я распорядился, список стран, не любящих Россию?
- Так он уже существует… Называется «Список стран - членов ООН». Легче составить список стран, нас любящих… Но в него постоянно вносятся коррективы, в связи с уменьшением наших возможностей эту любовь покупать…
По поводу предложения Черчилля Трумэну ты не прав, ведь били бы не только по москальским городам, но и по украинским. К тому же в 46-м атомных бомб было мало, массово изготовлять их ещё не умели, ракет подходящих для доставки не существовало, а бомбардировщики просто бы посбивали. Поэтому не мели чепуху.
Весной 1946-го были готовы к применению по совку 11-12 атомных бомб.
План "Дропшот" с бомбардировкой (в т.ч.) Киева был разработан в 1949 г. Штатами.
А добряк Черчилль предложил в 1946-м всего лишь Москву и центры разработки ядерного оружия (типа "Арзамас-16") испепелить. Киев никто в 1946-м бомбить не собирался.
Не послушались тогда умного человека, а теперь дебилы его слова и память поносят.
Даже готовы к тому, о чем договорятся с китайцами перед олимпиадой?