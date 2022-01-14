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Спор "Монобанка" с Дубилетом: стало известно, будет ли дело рассматриваться в английском суде

Спор

Юридический спор между владельцами "Монобанка" и Дмитрием Дубилетом не урегулирован. Если стороны не найдут конструктивного решения, дело будет рассматриваться в английском суде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

"Сейчас спор между владельцами "Монобанка" и господином Дмитрием Дубилетом не урегулирован, хотя стороны провели несколько раундов предметных переговоров. Если эти переговоры в конечном итоге не приведут к конструктивному решению, которое устроит все стороны и защитит интересы "Монобанка" и всех его участников, спор, скорее всего, будет решаться в английском суде", - сообщили в юридической компании AVELLUM

Кроме того, юристы прокомментировали недавнее привлечение инвестиций Fintech Farm, которая принадлежит Дмитрию Дубилету.

"Привлечение господином Дубилетом инвестиций напрямую не влияет на ситуацию и возможное развитие конфликта. В то же время при рассмотрении спора английский суд может применить достаточно широкий перечень обеспечительных мер в отношении имущества ответчиков, включая компанию Дубилета Fintech Farm. Если английский суд решит заморозить счета и активы на время рассмотрения спора, это может повлиять даже на средства инвесторов", - резюмировали в AVELLUM.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-совладелец "Монобанка" Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане Leobank. Проект Дубилета визуально оказался очень похожим на "Монобанк". После этой новости появилась информация о конфликте "Монобанка" с Дубилетом.
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Топ комментарии
+19
Я теж хочу щоб в україні був англійський суд. А не печерський
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14.01.2022 20:33
+11
Печерний суд..
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14.01.2022 20:37
+10
А еще Дубилет совладелец одного платного ПРРО решения checkbox.ua, которое зелень активно продвигает на замену РРО для ФОРов. Ни разу не зеленая коррупция для своих.
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14.01.2022 20:32
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В Азербайджані Leobank, в параші - коноплябанк, в молдові - молдовбанк. Проєкт Дубілета візуально виявився дуже схожим на .
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14.01.2022 20:28 Ответить
поправ посилання.

бо "закільцьоване"
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15.01.2022 10:57 Ответить
А еще Дубилет совладелец одного платного ПРРО решения checkbox.ua, которое зелень активно продвигает на замену РРО для ФОРов. Ни разу не зеленая коррупция для своих.
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14.01.2022 20:32 Ответить
Я теж хочу щоб в україні був англійський суд. А не печерський
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14.01.2022 20:33 Ответить
Печерний суд..
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14.01.2022 20:37 Ответить
Пещерный суд.
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14.01.2022 21:51 Ответить
Бо "титульна нація" - люди, що вважають себе близькими до Іісуса зараз панують в Україні.
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14.01.2022 20:41 Ответить
Жижолізація крадіїв грошей людей в Україні в дії ….
яблуко від яблуні…
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14.01.2022 20:43 Ответить
После того, как я узнал, что дубилет использовал украденные у вкладчиков приватбанка деньги для запуска своего банка, то в тот же день перестал быть клиентом моноговнобанка. Советую и другим сделать это.
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14.01.2022 21:31 Ответить
Ну конеано же нет...Сначала вместе с Игорем Валерьечем хлопнули каждого украинца на штуцер, а теперь все в военкомат.
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14.01.2022 21:59 Ответить
Что папа вор, что сыночек вор.
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15.01.2022 00:57 Ответить
Разве Монобанк выдумал не младший Дубилет?
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15.01.2022 07:59 Ответить
Видите фамилию дубилета младший или старший, держитесь подальше от вложений в эту организацию... Обязательно кинут.
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15.01.2022 08:27 Ответить
монобанк досить слизька "контора".. створена виходцями з "стаєнь Коломойши"..
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15.01.2022 10:54 Ответить
 
 