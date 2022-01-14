В сенате США представили законопроект о санкциях против Путина в случае нападения на Украину
Сенатор-республиканец Марк Рубио представил новый законопроект о персональных санкциях в отношении президента России Владимира Путина и об экономических мерах на случай, если российские войска вторгнутся на Украину.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
В заявлении Рубио говорится, что законопроект предполагает введение санкций против "Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения". Согласно законопроекту, помимо санкций против президента России он также предполагает меры против премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.
Рубио призвал сенаторов сотрудничать с ним и принять законопроект, "пока не стало слишком поздно".
Ранее на этой неделе сенаторы-демократы, у которых большинство в сенате, также подготовили и представили законопроект, предусматривающий санкции против России в случае ее нападения на Украину. Он предусматривает персональные санкции против первых лиц государства и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".
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Запровадити суворі економічні та фінансові санкції проти Росії, зокрема відключити російські банки від глобальної системи електронних платежів, відомої як SWIFT.
Прийняти Закон про ленд-ліз у ХХІ столітті, щоб безкоштовно надати Україні військову техніку. Пріоритетними пунктами будуть протиповітряна оборона, протитанкові та протикорабельні системи; системи радіоелектронної боротьби та кіберзахисту; стрілецька зброя та артилерійські **********; запчастини до автомобілів і літаків; нафта, мастила та оливи; раціони; медичне забезпечення; та інші потреби військових, які беруть участь у тривалих боях. Ця допомога може здійснюватися відкритими засобами за допомогою збройних сил США, включаючи спеціальні операції, або це може бути прихована акція, санкціонована президентом США та очолювана Центральним розвідувальним управлінням.
Надавати розвідувальні дані, щоб дозволити Україні порушити російські лінії зв'язку та постачання, а також попереджувати про десантні атаки та розташування всіх основних підрозділів.
Запропонувати гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні впоратися з біженцями та внутрішньо переміщеними особами. Цю допомогу, можливо, також потрібно буде надати союзникам по НАТО на кордонах України для біженців, які тікають на захід.
Надавати економічну підтримку, в тому числі енергетичну, Україні та союзникам по НАТО у зв'язку з очікуваним порушенням потоків російського газу до Європи.
Проводити публічну дипломатію та медіамовлення в Україні та в усьому світі, в тому числі в росії, щоб точно відобразити те, що відбувається.
Здійснювати дипломатичний тиск на Білорусь, щоб позбавити росії доступу до її території для нападу на Україну. Це надзвичайно важливо, оскільки використання Росією залізничних та автомобільних мереж Білорусі загрожує стратегічному поворотному руху північного флангу України.
Координувати роботу з неурядовими організаціями та Міжнародним кримінальним судом для документування всіх військових злочинів, заподіяних українському народу, та вимагати відшкодування після закінчення війни. Те, що сталося з сирійським народом, не повинно повторюватися.
Сполучені Штати та НАТО мають бути готові запропонувати довгострокову підтримку опору України, незалежно від того, яку форму він прийме. - https://www.csis.org/analysis/russias-possible-invasion-ukraine
в мацкалів є коннтракти зі всіма странами ЄС на постачання нафти та газу. Як ці страни розраховиватимуться??
мацкалі скажуть щов покупали рублі та сплачували..
платіж буде проходити не міттєво а за день
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19326 8 часов назад
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🇺🇸🌐🇷🇺В Брюсселе прошел очередной раунд переговоров России и НАТО, посвященных коллективной безопасности в Европе. Российская сторона в очередной раз попыталась добиться гарантий отказа от «расширения НАТО на восток», чтобы обеспечить безопасность своих границ, в то время как НАТО придерживается политики «открытых дверей». Новые переговоры стали очередным провалом дипломатии МИДа, не сумевшей найти компромисс и минимальное количество точек соприкосновения. По предварительным данным, Россия может отказаться от переговоров с НАТО, ввиду отсутствия каких-либо результатов. Позиция Североатлантического Альянса по поводу вступлению новых стран не изменилась, что было основным поводом для России, инициирующей переговоры. В ответ на действия НАТО Россия не стала давать гарантий о безопасности Украины, что дополнительно повышает градус военного напряжения в регионе, а не разряжает обстановку, для чего переговоры формально и предполагались. США готовятся к худшему сценарию и https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert публикуют проект новых санкций против Кремля . Военное напряжение в Европе растет, но не переходит в конфликт, который активно провоцируется российской стороной с 2014 года. В случае отказа от деэскалации конфликта и реализации нового пакета санкций, экономика РФ получит существенный ущерб, что усилит центробежные тенденции и ускорит распад страны.
https://t.me/kremlin_mother_expert/19320 Кремлёвский мамковед
🇺🇸🖕🏻🇷🇺Сенат США подготовил новый санкционный законопроект против России: ключевое предложение - введение санкций не только в случае открытого вторжения на Украину, но и в случае «значительной военной эска...
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А от урядовцям,які хочуть поставити Україні зброю ПІСЛЯ, можно запропонувати оголосити намір прийняти поправку до Конституції США про заборону вільного обігу зброї,і видавати дозволи на зброю громадянам США тільки ПІСЛЯ ЇХ ЗБРОЙНОГО ПОГРАБУВАНЯ ЧИ ВБИВСТВА.
Цікаво,як їх виборці відреагують?
Вспомните когда ***** дал из пенсионного фонда Януковичу и тот в самый разгар Революции Достоинства тоже в срочном порядке посящал КНДР после чего изчезли деньги с концами даные *****м и казна Украины.
И при состоянии у миллиарды потеря несколько десятков милли для хонов уйла не существенна как и для других его сообщников.Так что самые жестокие санкции будут введены для народа мокшандии и убыток для европейских компаний а не на хйла и его окружение которые насрали на мокшандию и мокшан.
вчора біржа США також була "червоною"
Так пусть садится в танк и попробует его завести.
Обратно уму выбраться не дадут - заварят люк.
Пусть наслаждается войной, если он так её хотел.