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Евросоюз созывает комитет безопасности из-за кибератаки на правительственные сайты Украины, - Боррель

Евросоюз созывает комитет безопасности из-за кибератаки на правительственные сайты Украины, - Боррель

По результатам кибернетической атаки против правительственных учреждений Украины, которая произошла в ночь на 14 января, Евросоюз созовет заседание Комитета по вопросам политики и безопасности на уровне послов для обсуждения этой ситуации и недопущения дальнейшей эскалации напряжения вокруг Украины.

Об этом сегодня во французском городе Бресте во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза (Gymnich) заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Полная запись этого мероприятия обнародована на мультимедийном портале ЕС.

"К сожалению, я должен сказать, что в это утро мы проснулись с новостями об еще одной атаке против Украины. В этот раз это была кибернетическая атака на правительственные сайты. Такие действия направлены на дестабилизацию Украины и направлены на дальнейшую эскалацию уже без того напряженной ситуации", - сказал Высокий представитель ЕС.

Он сообщил, что ЕС быстро отреагировал на кибератаку и находится в постоянном контакте с украинскими структурами, благодаря чему уже удалось частично возобновить работу правительственных сайтов.

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"Мы готовы предоставить (Украине – ред.) дальнейшую прямую помощь, если поступит такой запрос. Я созываю чрезвычайную встречу наших послов в формате Комитета по вопросам политики и безопасности, чтобы провести анализ этой ситуации и взвесить любые мероприятия по поддержке", - сообщил Жозеп Боррель.

Отвечая на уточняющий вопрос прессы относительно инициаторов кибернетической атаки против Украины, Высокий представитель ЕС отметил, что в современных условиях обнаружение источника атаки возможно, но требует времени. Поэтому он воздержался от комментариев по поводу первопричины кибернетического нападения, хотя заметил, что на этом этапе можно делать разные предположения, кто именно за ним стоит.

"Вместе с министрами мы согласились, что должны еще раз подтвердить нашу единогласную поддержку Украины, а также наши обязательства относительно соблюдения ее суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы прислать миссию, чтобы поддержать их (украинцев – ред.), и помочь в противодействии кибернетическим атакам, если это необходимо", - сказал Жозеп Боррель.
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Топ комментарии
+16
ЄС скликає, а українська влада особливо і не чухається.
Завжди лаяли захід за стурбованість. Але наразі від нашої влади навіть її немає.
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14.01.2022 21:14
+8
Вообще, было не плохо, если бы RIPE отобрали все IP у парашки
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14.01.2022 21:12
+7
Мечтаю об этом уже лет 20. Куча свободных блоков! Минус 50%+ спама.
Помню в начале 2000-х был пожар на крупной подстанции в козлобаде.
Тогда обесточилось очень много важных узлов, около 3/4 сети всего козлостана лежало в таймауте.
И помню звонят мне тогда будущие избиратели зеленого ишака и далее диалог:
- а у нас Интернет не работает!
- а какой сайт у вас не открывается?
- rambler.ru
- у русских проблемы, попробуйте другие сайты, все должно работать
- другие сайты тоже не открываются!
- какие например?
- mail.ru ......
- видел у вас в офисе большую карту мира на стене (это мода такая была у ностальгирующих за совком, на ней козлостан большой, а USA маленькие)
- и что ????
- берите ластик стирайте россию
- короткие гудки..... но клиента мы тогда не потеряли, ибо монопольное положение на рынке
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14.01.2022 22:23
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....что бы глубочайше обеспокоится?
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14.01.2022 21:04 Ответить
тебе то шнурок с инетом идет из Европы) смотри чтобы с чебурашкой не остался
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14.01.2022 21:06 Ответить
Я не переживаю по этому поводу, через кацапстан, к счастью, кабелей нет.
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14.01.2022 21:10 Ответить
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14.01.2022 21:43 Ответить
ещё как идут кабеля через рашу
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15.01.2022 17:26 Ответить
ты просто дурачок лаптинский. масквабадская точка обмена траффиком, а за ней франкфуртская. в школах об этом не рассказывают.
еще один шнурок идет из Хельсинки к вам в рашкованию. и последний из кетая. а там фаерволл
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15.01.2022 18:06 Ответить
Вообще, было не плохо, если бы RIPE отобрали все IP у парашки
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14.01.2022 21:12 Ответить
Мечтаю об этом уже лет 20. Куча свободных блоков! Минус 50%+ спама.
Помню в начале 2000-х был пожар на крупной подстанции в козлобаде.
Тогда обесточилось очень много важных узлов, около 3/4 сети всего козлостана лежало в таймауте.
И помню звонят мне тогда будущие избиратели зеленого ишака и далее диалог:
- а у нас Интернет не работает!
- а какой сайт у вас не открывается?
- rambler.ru
- у русских проблемы, попробуйте другие сайты, все должно работать
- другие сайты тоже не открываются!
- какие например?
- mail.ru ......
- видел у вас в офисе большую карту мира на стене (это мода такая была у ностальгирующих за совком, на ней козлостан большой, а USA маленькие)
- и что ????
- берите ластик стирайте россию
- короткие гудки..... но клиента мы тогда не потеряли, ибо монопольное положение на рынке
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14.01.2022 22:23 Ответить
ЄС скликає, а українська влада особливо і не чухається.
Завжди лаяли захід за стурбованість. Але наразі від нашої влади навіть її немає.
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14.01.2022 21:14 Ответить
дерьмак вже порешав і переміг ...
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14.01.2022 21:20 Ответить
Вова,із днем Василя.Як що щось хочеш написати то пиши повне речення а не незрозумілими уривками.А то дам по білих штанях.
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14.01.2022 21:42 Ответить
Ойц! Шоб тікі на д'єрьмака з хфьодоровим не вийшли! Я прям пєрєживаю...
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14.01.2022 21:41 Ответить
глубоко скорбим по вашим глубоким "озабоченостям"
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14.01.2022 22:07 Ответить
Комитет безопасности из-за какой-то хакерской атаки?
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14.01.2022 22:13 Ответить
а наш осел будет что то созывать или он ещё не накатался на лыжах?
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14.01.2022 22:24 Ответить
Молчание ишака обычно указывает на капельницу.
Поймите новый год, впереди "старый новый год", это очень трудный период.
Необходима быстрая реабилитация.
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14.01.2022 22:28 Ответить
Нахіба? Що кібербезпека у нас гівно і так ясно.
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14.01.2022 23:22 Ответить
Ліваки соціалісти, ні на що не здатні,хіба що висловлювати занепокоєності.
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15.01.2022 01:57 Ответить
" ЕС быстро отреагировал на кибератаку и находится в постоянном контакте с украинскими структурами, благодаря чему уже удалось частично возобновить работу правительственных сайтов. Источник: "

А что они такого дали украинским структурам помогшего наладить работу сайтов? Хардвар купили для усиленной защиты?
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15.01.2022 17:28 Ответить
 
 