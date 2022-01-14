Евросоюз созывает комитет безопасности из-за кибератаки на правительственные сайты Украины, - Боррель

По результатам кибернетической атаки против правительственных учреждений Украины, которая произошла в ночь на 14 января, Евросоюз созовет заседание Комитета по вопросам политики и безопасности на уровне послов для обсуждения этой ситуации и недопущения дальнейшей эскалации напряжения вокруг Украины.

Об этом сегодня во французском городе Бресте во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза (Gymnich) заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Полная запись этого мероприятия обнародована на мультимедийном портале ЕС.

"К сожалению, я должен сказать, что в это утро мы проснулись с новостями об еще одной атаке против Украины. В этот раз это была кибернетическая атака на правительственные сайты. Такие действия направлены на дестабилизацию Украины и направлены на дальнейшую эскалацию уже без того напряженной ситуации", - сказал Высокий представитель ЕС.

Он сообщил, что ЕС быстро отреагировал на кибератаку и находится в постоянном контакте с украинскими структурами, благодаря чему уже удалось частично возобновить работу правительственных сайтов.

Читайте также: Уверен на 99,9%, что за кибератакой на Украину стоит Россия, - Данилов

"Мы готовы предоставить (Украине – ред.) дальнейшую прямую помощь, если поступит такой запрос. Я созываю чрезвычайную встречу наших послов в формате Комитета по вопросам политики и безопасности, чтобы провести анализ этой ситуации и взвесить любые мероприятия по поддержке", - сообщил Жозеп Боррель.

Отвечая на уточняющий вопрос прессы относительно инициаторов кибернетической атаки против Украины, Высокий представитель ЕС отметил, что в современных условиях обнаружение источника атаки возможно, но требует времени. Поэтому он воздержался от комментариев по поводу первопричины кибернетического нападения, хотя заметил, что на этом этапе можно делать разные предположения, кто именно за ним стоит.

"Вместе с министрами мы согласились, что должны еще раз подтвердить нашу единогласную поддержку Украины, а также наши обязательства относительно соблюдения ее суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы прислать миссию, чтобы поддержать их (украинцев – ред.), и помочь в противодействии кибернетическим атакам, если это необходимо", - сказал Жозеп Боррель.