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СБУ о кибератаке на сайты органов госвласти Украины: Есть признаки причастности хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ

СБУ о кибератаке на сайты органов госвласти Украины: Есть признаки причастности хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ

Есть отдельные признаки причастности к кибератаке на сайты органов государственной власти Украины хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов при этом изменен не был, а утечек персональных данных не произошло.

Сообщается, что по инициативе СБУ был отключен ряд критических государственных ресурсов, в т.ч. портал государственных услуг Дія к локализации технической проблемы и для недопущения распространения атаки. Мобильное приложение Дія работало и работает в штатном режиме.

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"Сейчас, в конце дня, мы можем с большой вероятностью утверждать, что среди прочих имела место так называемая supply chain attack, то есть атака из-за цепочки поставок. Злоумышленники сломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что сейчас можно говорить, что есть "отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ".

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.
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Топ комментарии
+7
У Києві питають у діда: -- Как лучше попасть в российское консульство? Дід трохи подумав, та відповідає: -- Мабуть, з гранатомета.
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14.01.2022 23:51
+4
кроты на Банковой засуетились перед прибытием Гетьмана
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14.01.2022 23:36
+3
Є факти халатності відповідальних за кібербезпеку осіб.
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14.01.2022 21:58
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Дак тож надоподивиться у очі пуйлу мабуть.
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14.01.2022 21:46 Ответить
Є факти халатності відповідальних за кібербезпеку осіб.
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14.01.2022 21:58 Ответить
Ви їм зуби повибивайте.
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14.01.2022 22:04 Ответить
кроты на Банковой засуетились перед прибытием Гетьмана
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14.01.2022 23:36 Ответить
У Києві питають у діда: -- Как лучше попасть в российское консульство? Дід трохи подумав, та відповідає: -- Мабуть, з гранатомета.
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14.01.2022 23:51 Ответить
Капец мля .. " у них есть признаки причастности к кибер атакам лиц связанных с русней и фсб!?"
ха .. ну а кто еще на такое способен и кому это выгодно !?..пздц - да прям в сбу одни шпиЕны зЕлупы работают.. Гениально и неожиданно !!! Как они додумались !? Наверное проФфи !!
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14.01.2022 23:52 Ответить
Путлер со своего сайта набал киберски на Голобородьку...Видосики отменяюцца...
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15.01.2022 02:48 Ответить
СБУ занимается рубиловом бабла, путём предоставления охраны "большим людям" и разоблачениями борделей. Это их основная специфика работы. Можно им посоветовать хотя бы в рабочее время не использовать личные телефоны так как кацапы ржут над их некомпетентностью... Их не прослушивает только самый ленивый ФСБшник...
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15.01.2022 04:26 Ответить
В Мире существует всего три вида человеков...Созидающие,разрушающие и Пофигисты...,кто из вас Рональд Рейган и Маргарэт Тэтчер,а кто Гитлер или Путлер понять не сложно,а вот пофигистов 73%...
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15.01.2022 05:55 Ответить
е ще намбер 4- тим все завжди і зовсім до сраці
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15.01.2022 06:07 Ответить
Задача Байдена была любым способом возродить мощь силу и дипломатию блока НАТО,и создать Новую АнтиРАБссиянскую Коалицию...,старина Джо судя по выступлениям Йенса Столтенберга за последний месяц,ему это удалось сполна...,каже Юрий Швец...,о себя добавлю с помощью Мавзолейных дураков типа переговорщики с Миссис Шерман...,хрупкая на вид Леди оказалась не по зубам посланцам засранцам Путлера...
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15.01.2022 06:15 Ответить
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15.01.2022 06:18 Ответить
Хай усі вороги повиздихають, аби ми були здорові! Будьмо!

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15.01.2022 07:50 Ответить
Яке нафіг СБУ, воно уже підрозділ ФСБ, якщо маєте сумніви проаналізуйте події і скандали останіх років.
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15.01.2022 11:40 Ответить
 
 