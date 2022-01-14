Хакеры атаковали сайты госорганов, получив доступ к правам компании-администратора, - Федоров (исправлено)
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявляет, что масштабная атака хакеров на сайты органов государственной власти Украины в ночь с 13 на 14 января стала возможна благодаря тому, что злоумышленники получили доступ к административным правам компании, которая эти сайты администрирует.
Об этом он написал в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Причины. Цепь кибератак и получение доступа к админправу компании, которая администрирует атакованные сайты. СБУ занимается этим вопросом", - написал Федоров.
Он назвал событие "явной активизацией киберфронта" и поблагодарил все службы, правоохранительные органы и партнеров Украины за содействие. "Наша команда частично перебросит силы по развитию государственных услуг в помощь ответственным органам по направлению построения системы кибербезопасности", - написал министр.
Федоров также подтвердил, что 10 из 70 атакованных сайтов государственных органов подверглись вторжению, но их контент не был изменен, утечек персональных данных также не было, "и не могло быть - это не реестры".
Как сообщалось, в Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на ряд правительственных сайтов. Не работали сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Кабинета Министров, Министерства энергетики, сайт Дія. В настоящее время работа всех указанных интернет-ресурсов возобновлена.
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При любом форс-мажоре она накроется медным тазом, ну и вдобавок тотальный контроль.
Кто дурнее, наперсточник или его жертвы? Господа лошковы , вас меньше не становится.
https://lb.ua/tech/2019/11/29/443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html
Ну скоро значить сайт ДІЯ почне кліпати, крутити головою а ще бити током.
используйте бумажные носители.
не знаю насчет прав, но справка о прививках и новая почта могут быть и без дии, ну ее на.
Это ж каким идиотом нужно быть чтобы так обосраться самому и подставить столько людей...
Баран как и всё сборище квартальных клоунов.
Там это же не специализированная контора.
А там "специалисты" во главе с ... ... диджитализацией писюны занимаются...
Если один человек построил - другой завсегда разобрать может. (с)
Боже бережи нас від того дебіла звідки це тупе гімно взялось на наші голови.
А остальные 60 скопировали и изменили часть в реестрах?
Иначе, ради чего такие усилия?
Это или сбор данных или "дымовая завеса", прикрывающая большую аферу.
шо за кiпеш?
https://j.gifs.com/PjgpqW.gif