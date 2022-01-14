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киберпреступление (762) хакер (1171) кибербезопасность (663) Федоров Михаил (492)

Хакеры атаковали сайты госорганов, получив доступ к правам компании-администратора, - Федоров (исправлено)

Хакеры атаковали сайты госорганов, получив доступ к правам компании-администратора, - Федоров (исправлено)

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявляет, что масштабная атака хакеров на сайты органов государственной власти Украины в ночь с 13 на 14 января стала возможна благодаря тому, что злоумышленники получили доступ к административным правам компании, которая эти сайты администрирует.

Об этом он написал в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Причины. Цепь кибератак и получение доступа к админправу компании, которая администрирует атакованные сайты. СБУ занимается этим вопросом", - написал Федоров.

Он назвал событие "явной активизацией киберфронта" и поблагодарил все службы, правоохранительные органы и партнеров Украины за содействие. "Наша команда частично перебросит силы по развитию государственных услуг в помощь ответственным органам по направлению построения системы кибербезопасности", - написал министр.

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Федоров также подтвердил, что 10 из 70 атакованных сайтов государственных органов подверглись вторжению, но их контент не был изменен, утечек персональных данных также не было, "и не могло быть - это не реестры".

Как сообщалось, в Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на ряд правительственных сайтов. Не работали сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Кабинета Министров, Министерства энергетики, сайт Дія. В настоящее время работа всех указанных интернет-ресурсов возобновлена.

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Топ комментарии
+36
Ой, федоров, а кто же в 2019-м уволил специалистов по безопасности? Не ты ли случайно, а потом хвастался этим?!!
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14.01.2022 21:38
+33
мля дебил мало того что тупой так ещё в кацапчской телеге пишет
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14.01.2022 21:37
+31
Это не тот Федоров, который сомневался в необходимости кибербезопасности?
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14.01.2022 21:39
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мля дебил мало того что тупой так ещё в кацапчской телеге пишет
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14.01.2022 21:37 Ответить
А как назвать тех кто установил "дию"
При любом форс-мажоре она накроется медным тазом, ну и вдобавок тотальный контроль.
Кто дурнее, наперсточник или его жертвы? Господа лошковы , вас меньше не становится.
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15.01.2022 00:02 Ответить
значит надо делать надёжнее Дию, потмоу что это будущее. И да ,я видел твои посты ниже с пропагандой бумажных документов (ну хоть не туальетной бумаги или тубёркулёзных бажных банкнот). Признайтесь, вы совок но считаете себя современным, но вам почти 60 лет и порою выскакивают вот такие идеи про надёжные подтверждающие бумажки?? Я от них поизбавлялся и так рад.
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15.01.2022 17:44 Ответить
Коли ж це телеграм став кацапським? Ти з дуба впав?
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15.01.2022 16:59 Ответить
Телеграм основан бежавшим из Раши Дуровым (тот самый дуров хозяин рашинского Контакта). Кстати, при регистрации в Телеграмме телефончик ваш куда то уходит )))
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15.01.2022 17:41 Ответить
У ВК зараз інші хазяї. А Дуров тому і втік, бо не кацап.
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15.01.2022 18:01 Ответить
Ой, федоров, а кто же в 2019-м уволил специалистов по безопасности? Не ты ли случайно, а потом хвастался этим?!!
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14.01.2022 21:38 Ответить
не этой ли компании
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14.01.2022 23:38 Ответить
держорагів? люди, поясніть мені що це...
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14.01.2022 21:38 Ответить
очепятка...держорыги из обители зла...
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14.01.2022 21:46 Ответить
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15.01.2022 02:47 Ответить
Кто ж признается что произошла утечка персональных данных).
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14.01.2022 21:39 Ответить
Персональные данные лошар ?
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15.01.2022 00:06 Ответить
а если сольётся Приватбанк и ты лоханёшься?
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15.01.2022 17:39 Ответить
Это не тот Федоров, который сомневался в необходимости кибербезопасности?
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14.01.2022 21:39 Ответить
тот месё что впаривал в китайске чай для похудения
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14.01.2022 21:40 Ответить
Той самий !
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14.01.2022 21:42 Ответить
Ну, т.е., эта кибератака - личная заслуга Федорова.
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14.01.2022 21:43 Ответить
ну да его уровень - админ сайта потолок
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14.01.2022 21:45 Ответить
Угу, типовый зеленый технократ.
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14.01.2022 21:47 Ответить
как и все вокруг вавы
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14.01.2022 21:47 Ответить
а кибератака то взбесившийся пылесос...
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14.01.2022 21:48 Ответить
"Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але за фактом призвести якихось реальних кейсів кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад. Коли ми прийшли в Офіс президента, it-команда показала дашборди з тисячею атак в день, перевантаженням сайтів і тд. Через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду".
https://lb.ua/tech/2019/11/29/443542_rol_kiberbezopasnosti_nemnogo.html
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15.01.2022 02:29 Ответить
Просто шукали секретне відео - Членограй і піаніно.
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14.01.2022 21:42 Ответить
нічо не нашлі данніх не взялі, налегкє ушлі ..
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14.01.2022 21:58 Ответить
Не працювали сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Державної служби надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, сайт "Дія". Наразі роботу всіх зазначених інтернет-ресурсів відновлено.
Ну скоро значить сайт ДІЯ почне кліпати, крутити головою а ще бити током.
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14.01.2022 21:46 Ответить
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14.01.2022 23:39 Ответить
Их сайт тоже лежит
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14.01.2022 23:40 Ответить
Когда девелоперы занимаются безопасностью это закономерный результат
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15.01.2022 05:02 Ответить
Мне нравится как настроение граждан меняется с "Та зачем эта Дия нужна, не буду даже устанавливать" на "А почему эта Дия сегодня не работала, всех уволить за это"
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14.01.2022 21:53 Ответить
Вопрос не в том, что не работала - вопрос в том что взламали посторонние писюны - это говорит о том, как сделано всё остальное и уровень делальщиков.
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14.01.2022 21:59 Ответить
А что тут удивительного если тебя подсадили на него с сертификатом, правоми , паспортом в Новой почте???? А Васёк??
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14.01.2022 22:00 Ответить
не надо подсаживаться.
используйте бумажные носители.

не знаю насчет прав, но справка о прививках и новая почта могут быть и без дии, ну ее на.
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15.01.2022 07:27 Ответить
Пипецпля - длбб убогий...
Это ж каким идиотом нужно быть чтобы так обосраться самому и подставить столько людей...
Баран как и всё сборище квартальных клоунов.
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14.01.2022 21:54 Ответить
Что-то Цензор - сколько его пытались взламать, да и квартальные бились лбом после того как Бутусов зелю обосрал в прямом эфире - фиг там.
Там это же не специализированная контора.

А там "специалисты" во главе с ... ... диджитализацией писюны занимаются...
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14.01.2022 21:57 Ответить
Цензоровский сайт хостится на серьезно защищенном Cloudflare в местечке Ashburn который кстати является столицей интернет.
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15.01.2022 05:18 Ответить
Дебилы должны страдать! Страна в смартфоне- это для конченый дебилов.
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15.01.2022 00:04 Ответить
ойтишник от бога...
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14.01.2022 21:55 Ответить
"Если бы архитекторы руководствовались теми же принципами, что и программисты при написании программ, то здание современной цивилизации рухнуло бы от первго же залетевшего дятла."
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15.01.2022 00:20 Ответить
Ну от що Федоров знає по кібер безпеці? З такими спеціалістами,точно зможуть всю Україну хакнути.Хоча,в 2019 році вже хакнули,розум в українців.
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14.01.2022 22:02 Ответить
Знаю,що,то,страшна тема..Але,мені,за,це неплатять
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14.01.2022 23:31 Ответить
Кличте Дубілета,той хотів спецзв'язок замінити,телефонами на андроїд.
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14.01.2022 22:05 Ответить
Ave novie-nostra ales.

Если один человек построил - другой завсегда разобрать может. (с)
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14.01.2022 22:13 Ответить
все ноги растут отсюда...

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14.01.2022 22:14 Ответить
ще є інтерв'ю "Радіо Свобода" ... там воно таке несло , що особисто я одразу все зрозумів.
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16.01.2022 12:55 Ответить
"Наша команда частково перекине сили з розвитку державних послуг на допомогу відповідальним органам у напряму побудови системи кібербезпеки" Джерело:

Боже бережи нас від того дебіла звідки це тупе гімно взялось на наші голови.
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14.01.2022 22:24 Ответить
Співчуваю
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14.01.2022 23:28 Ответить
Воно,безнадійне,пожиттєве Ніщо...
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14.01.2022 23:26 Ответить
И держказначейства. Програмастопистабол.
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14.01.2022 23:21 Ответить
Дурнику! Атака не завдяки,а задля отриманн прав Адміну
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14.01.2022 23:24 Ответить
В мене одне питання "А ви бл#дь за чим дивитеся як регулятор?"
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14.01.2022 23:26 Ответить
воно бабусям в селах розповідало, як смартфонами користуватись
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16.01.2022 12:54 Ответить
Porzekadło głupiemu wszystko ujdzie...czy na głupiego nie ma rady
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14.01.2022 23:47 Ответить
Наче Спецзв*язок повинен захищати усі електр. мережі держорганів ...
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15.01.2022 00:24 Ответить
ага, получили доступ к админ правам, и утечек не произошло... сказочник
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15.01.2022 01:04 Ответить
Вот и подтверждение, что говно"Дия" - основательное говно. ЗЕшобла уже обосралась по всем фронтам. Нет ни одного поля деятельности, где бы ЗЕшобла не обгадилась. Брешу, едигственное, что хорошо делает ЗЕшобла так это растаскивает бюджет в свои карманы
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15.01.2022 02:44 Ответить
Зовсім недавно цей, висловлюючись мовою януковича, проффесіонал вихвалявся, що організує голосування на виборах у смартфоні.
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15.01.2022 02:47 Ответить
Тю, так их воля народа и не волнует, это инструмент чтобы нарисовать нужный им результат!
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15.01.2022 06:26 Ответить
На 10 небыло!
А остальные 60 скопировали и изменили часть в реестрах?
Иначе, ради чего такие усилия?
Это или сбор данных или "дымовая завеса", прикрывающая большую аферу.
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15.01.2022 08:04 Ответить
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15.01.2022 09:24 Ответить
Дерьмака с Зеленским спросите,как админские права к кацапам попали.
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15.01.2022 09:58 Ответить
Права админа получили и ничего не взяли? И ничего на будущее не оставили? Для кого он это причёсывает? Для зелёной мартышки?
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15.01.2022 14:04 Ответить
.

шо за кiпеш?

https://j.gifs.com/PjgpqW.gif

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15.01.2022 16:51 Ответить
что люди ещё делают в Телеграмме основанном бежавшим в Европу россиянином (основателем контакта) Дуровым???
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15.01.2022 17:30 Ответить
В Украине живёт много хороших программистов и хакеров со всего света.Пусть СБУ договорится с ними и нанесет ответный ход по российским гос сайтам!
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16.01.2022 01:21 Ответить
все, что делается на государственном уровне в Украине - это строго говно по определению.
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16.01.2022 12:56 Ответить
Атака стала можлива через те, що у нас міністр цифровізації - мудило.
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16.01.2022 12:51 Ответить
взагалі по-людськи воно мало б у відставку подати
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16.01.2022 12:53 Ответить
 
 