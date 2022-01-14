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Новости Война
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провокация (1456) россия (93011) США (24834) Псаки (168)

Россия уже разместила оперативников для организации саботажа в в/ч РФ ​​от имени Украины, - Белый дом

Россия уже разместила оперативников для организации саботажа в в/ч РФ ​​от имени Украины, - Белый дом

В Белом доме подтвердили, что у США есть данные о подготовке Россией провокаций для возможного вторжения в Украину. Вторжение РФ планирует в период с середины января по середину февраля.

Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

По словам Псаки, Россия разместила на Востоке Украины оперативников. По имеющейся в США информации, Россия планирует вторжение в период с середины января по середину февраля.

"У нас есть информация, что Россия уже разместила группы оперативников для проведения операций под "ложным флагом" на востоке Украины. Эти оперативники обучены ведению боевых действий в условиях города и работе с взрывчатыми веществами для организации актов саботажа в российских воинских частях", - сказала Псаки.

Читайте также: Хакерская атака на правительственные сайты Украины имеет российский след - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Псаки утверждает, что США располагают информацией о том, что российские агенты влияния в Украине уже начали фабриковать сообщения об "украинских провокациях" в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вторжение. С ноября подобная активность выросла на 200% и достигла 3500 постов и сообщений в день. С аналогичным заявлением выступил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

"Россия активно работает над созданием повода для вторжения в Украину", – сказал Кирби.

Напомним, по данным анонимного источника CNN, США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением.

По мнению советника по национальной безопасности Джейка Салливана, российские военные планируют начать эту операцию за несколько недель до вторжения. Оно же в свою очередь может состояться между серединой января и серединой февраля.
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Топ комментарии
+99
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14.01.2022 22:38
+43
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14.01.2022 22:29
+38
На этого мальчика есть убойный компромат у Белого Дома, у путина и у Коломойского.
И Вова с этим шлейфом полез в президенты. Зачем?
А может, имея этот компромат, две какие-то силы (путя и Коло) и заставили Зелю идти в президенты, чтобы потом иметь послушного исполнителя в президентском кресле?
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14.01.2022 22:25
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Задовбали вже...
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14.01.2022 22:47 Ответить
кто-то написал на Цензоре, что лучше б он уже вторгся, чем эти постоянные предупреждения и жить в таком страхе ожидания...
Может он и прав.
ХЗ, но на нервы ужасно действует....
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14.01.2022 23:00 Ответить
Это специально и делается. Люди в страхе как стадо баранов, что хочешь то с ними и делай. Люди отдадут последнее и будут молчать. Молчите и дальше, не останется и на похороны...
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14.01.2022 23:10 Ответить
Ну если принимать отраву постоянно в несмертельной дозе то выработается иммунитет, вот и тут за 8 лет уже как бы на все эти страшилки он уже есть, нападет так нападет, плохо это, бес сомнений, но и общество уже морально готово к этому, и знает как реагировать как иммунитет на болезнь!
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14.01.2022 23:16 Ответить
да посрaть на эту росию, так нужно себя чувствовать, и нервы в порядке. Нападут, ******** нах*уй, весь мир за нас, не нападут, тем более по*ую
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15.01.2022 14:59 Ответить
ваш оптимизм впечатляет)
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15.01.2022 16:11 Ответить
а что, лечь в гроб, сложить на груди руки и петь боже царя храни? Лягушка, упавшая в емкость с молоком, выжила. Сколотила сметану. Потому что не сдалась и сопротивлялась
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15.01.2022 21:04 Ответить
👍
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15.01.2022 22:18 Ответить
Все бегом в бомбоубежища и подвалы! Путин идет!
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14.01.2022 22:57 Ответить
Чи можна вважати хакерську атаку на державні сайти, підготовкою до цих провокацій?
Мабуть так.
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14.01.2022 22:59 Ответить
Нічого новорго, під прапорами УПА російські чекісти вбивали поляків і євреїв, а потім звинувачували українців!
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14.01.2022 23:03 Ответить
У меня складывается впечатление что не вся военная верхушка в рф сошла с ума, и оккуратно сливают инфу!
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14.01.2022 23:05 Ответить
В самый раз подогнать в Украину крупную партию (минимум 1000 шт.) стингеров и джавелинов.Только это остепенит рашофашню,а не какие-то там туманные санкции.
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14.01.2022 23:17 Ответить
Хіба саботаж підходяще слово?!
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14.01.2022 23:27 Ответить
Плохой перевод, провокация - самое оно!!!
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15.01.2022 19:42 Ответить
Зеленский когда танки собирается подводить, когда орки уже будут под Киевом?
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14.01.2022 23:29 Ответить
Когда дизель подешевеет
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16.01.2022 06:09 Ответить
U amerikancev jest svoji liudi kto dajut danyje pro vse plani putlera,i ne odin takoj.im mozno verit.
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14.01.2022 23:44 Ответить
"Россия активно работает над созданием повода для вторжения в Украину" ----они уже давно создали этот повод, он с подельниками сидит на Банковой!
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14.01.2022 23:50 Ответить
Никуя не понял - какие провокации? Разве Украина не может осуществлять диверсии против оккупантов на своей территории?
Если реальные украинские ДРГ подорвут пару десятков свинособак в местах их дислокации (что уже неоднократно делали) - это будет что-то из ряда вон?
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15.01.2022 00:01 Ответить
русня может и жилые дома взоврать в Донецке например. или в том же Днцке - оккупационную администрацию с гражданскими и т.п.
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15.01.2022 06:38 Ответить
Это понятно, но америкосы четко говорят про военные объекты.
Я еще понимаю, подорвать перевалочную базу ихтамнетов на Ростове и спихнуть на укро-ДРГ - все-таки территория кацапии, как ни крути.
Но ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ подорвать своих оккупантов на ЧУЖОЙ территории, и обвинить обороняющуюся сторону в "провокациях", ради продолжения войны, которая уже и так идет хз какой год подряд - это наркоманство какое-то.
Это как если бы гитлеровцы в 1942-м устраивали подрывы своих частей и обвиняли в этом партизан, чтоб найти повод идти дальше на восток. Бред сивой кобылы, они и без всяких поводов туда успешно шли.
К тому же - последующий ор на весь мир "ааа!, украинские диверсанты убили мирных российских солдат в Донецке, ми начинаим вайну!" - что это, как не признание ихтамнетов ихтаместями?
Хотя кацапская логика - и есть наркоманство чистой воды.
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15.01.2022 10:55 Ответить
,,Да, да..., а ще вона розмістила... на Марсі...і Венері. І, да, до речі в Ненькі вона теж розмістила... Втомило словоблудіє грайливих лис з обличчям Христа...
Але люд хаває і міряє у кого... Голосніше, Смачніше, Длініше, Хрипліше...

Не той світ і ,,Американський Орли,, вже не ті, точніше ті, но з крилами пінгвіна (не нюхали вони, точніше нюхали, но не там) той порох). Тому війни не буде. Для люду створять картину шаленого протиборства двох полюсів, а закулісся продиктує гірку правду ,,солодкого світу".
Читаєш тут всіх і все, і про всіх і ловиш себе на думці: "Що ви ділити?". Та вже розвалить... до кінця цю державу і почніть ту кляту війну. Щоб раз і назавжди все стало на свої місця. І було зрозуміло хто є хто. Кого давити, а з ким дружити. Чесно, щиро, чекаю це, бо втомила ця ,,грайлива гра в схованки". Це все іронія і сарказм з моєї сторони, прошу вибачення.
В Росії не вистачить сил втілити задум щодо поглинання правобережної України. Досвіду в таких конфліктах, в такому територіальному масштабі ,,запоребрик" ніколи не мав і 150 тис. особового складу (щоб люди зрозуміли це півтора НСК) для втримання фронту замало.
Точечні удари з повітря будуть, но ,,точечні" щоб нашим ,,годувальникам" не нашкодити...))))
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15.01.2022 00:04 Ответить
поправ Гугл перекладач,ольгінська падаль

!

І, да, до речі в Ненькі вона теж розмістила... Втомило словоблудіє грайливих лис

пі..дєц..5 помилок в такому короткому тексті
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15.01.2022 09:40 Ответить
на бутилку сідай кацапе
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15.01.2022 14:26 Ответить
Московіти - це наші споконвічні вороги і ми добре знаємо іхні брудні
методи щодо ведення не об'явленоі війни , а гібридноі !

Тому нехай провокують , але я впевнений на 100% , що москальня отримає по зубах жорстко і дуже сильно , у випадку вторгнення в інших містах , крім Донбасу ! 😡
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15.01.2022 00:24 Ответить
Імперія зла має зникнути на завжди!
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15.01.2022 02:28 Ответить
А для цього треба було б мати свого Рейгана-це його ідея
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15.01.2022 07:32 Ответить
Галетея надо пригласить...он зубами своими русаков загрызёт...))
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15.01.2022 14:33 Ответить
А Зеля всё молчит? за последние сколько недель хоть бы слово выступил сказал... верховный мля
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15.01.2022 02:47 Ответить
Менье и Холанд разгромили Фрайбург и приблизили Дортмунд к Баварии.
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15.01.2022 04:07 Ответить
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15.01.2022 06:33 Ответить
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15.01.2022 06:35 Ответить
Всі ці натовці нагадують меня консиліум лукарів,який зібрався біля койки помираючого і вголос гадають,як саме він помре.
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15.01.2022 06:57 Ответить
На то вони лікарі, щоб допомогти... померти. Хоча трапляються і винятки...
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15.01.2022 07:37 Ответить
ЗАТЕ НАШ. " ПРЕЗЕДЕНТ" НАВІДПОЧИВАЄТЬСЯ!!!
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15.01.2022 07:55 Ответить
А если завтра война, а "пре3.14здент" уставший?
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15.01.2022 09:25 Ответить
Ну так може треба взяти та ввести товсті санкції відразу?
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15.01.2022 07:56 Ответить
держите меня семеро, не то я всех порву - новая угроза фюрера Рейхостана Дикому Западу.
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15.01.2022 09:01 Ответить
Главноє пєрєстать стрелять? Правда, Зе!?
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15.01.2022 09:26 Ответить
Слуги на отдыхе, им по..ю.
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15.01.2022 11:13 Ответить
Бульбожор, ты прочитал буквы, но не угадал слова Сказано с середины января по середину февраля.
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15.01.2022 15:25 Ответить
крім заяв було б непогано дати нам нарешті зброю останього барьєру - стінгери щоб валити ординські гелікоптери. бо щось мені підказує що радянські стріли і оси проти мордорських повітряних сил будуть мало ефективні
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15.01.2022 12:09 Ответить
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15.01.2022 14:00 Ответить
хіба границі братської могили
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15.01.2022 14:27 Ответить
Думаю подрыв жилых домов в Москве более надёжный вариант, уже не раз проверенный в деле, у ФСБшников это хорошо получается и лохторахт охотно верит в террористов 😁
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15.01.2022 16:53 Ответить
Це якийсь брєд. До сих пір москалі всіляко намагаються приховати перебування своїх військових на території України, а тут на тобі - провокація проти російських військ на сході. Це маячня. В такому випадку намагання приховати вторгнення вже немає ьсенсу, бо вони вже вторглися. І покажуть це світу.
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15.01.2022 17:14 Ответить
А не можна те місце, де їх розмістили Вільхою чи Нептуном накрити?
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15.01.2022 17:20 Ответить
Я не понял, а чего она застеснялась. Можно было уже выложить фотографии и документы прикрытия этих звероящеров.
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15.01.2022 18:38 Ответить
Странно, не понятно для чего америкосы разыгрывают карту - "бо путин нападе". Никакого нападения не будет, кишка тонка. А так выходит, не раскачивайте лодку с ЗЕмразью накануне полномасштабного вторжения. Да не будет вторжения и чем раньше мы это осмыслим и соберемся для втоптания в говно шмаркли со коллегами, тем для нас, для Украины, будет лучше. Еше год правления шмаркли и никакой пуйло не нужен, неужели это не понятно?
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15.01.2022 18:54 Ответить
Черги до воєнкоматів у разі вторгнення Расєї будуть більше ніж у 2014 році у декілька разів.
Кацапів нічого гарного не чекає, навіть такі ЗСУ послаблені Зе владою виріжуть під корень більщість агресорів
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15.01.2022 20:12 Ответить
Мати Україна має мало справжніх вояків та , більшість на словах-матюками воює вжє зараз, озираючись на нечисленну допомогу англійців та американців. Дай боже встояти ЗСУ.
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19.01.2022 08:06 Ответить
Бог завжди там де істина
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19.01.2022 20:14 Ответить
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16.01.2022 00:48 Ответить
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