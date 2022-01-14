Россия уже разместила оперативников для организации саботажа в в/ч РФ от имени Украины, - Белый дом
В Белом доме подтвердили, что у США есть данные о подготовке Россией провокаций для возможного вторжения в Украину. Вторжение РФ планирует в период с середины января по середину февраля.
Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
По словам Псаки, Россия разместила на Востоке Украины оперативников. По имеющейся в США информации, Россия планирует вторжение в период с середины января по середину февраля.
"У нас есть информация, что Россия уже разместила группы оперативников для проведения операций под "ложным флагом" на востоке Украины. Эти оперативники обучены ведению боевых действий в условиях города и работе с взрывчатыми веществами для организации актов саботажа в российских воинских частях", - сказала Псаки.
Псаки утверждает, что США располагают информацией о том, что российские агенты влияния в Украине уже начали фабриковать сообщения об "украинских провокациях" в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вторжение. С ноября подобная активность выросла на 200% и достигла 3500 постов и сообщений в день. С аналогичным заявлением выступил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.
"Россия активно работает над созданием повода для вторжения в Украину", – сказал Кирби.
Напомним, по данным анонимного источника CNN, США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением.
По мнению советника по национальной безопасности Джейка Салливана, российские военные планируют начать эту операцию за несколько недель до вторжения. Оно же в свою очередь может состояться между серединой января и серединой февраля.
Пожалуйста, подождите...
Может он и прав.
ХЗ, но на нервы ужасно действует....
Мабуть так.
Если реальные украинские ДРГ подорвут пару десятков свинособак в местах их дислокации (что уже неоднократно делали) - это будет что-то из ряда вон?
Я еще понимаю, подорвать перевалочную базу ихтамнетов на Ростове и спихнуть на укро-ДРГ - все-таки территория кацапии, как ни крути.
Но ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ подорвать своих оккупантов на ЧУЖОЙ территории, и обвинить обороняющуюся сторону в "провокациях", ради продолжения войны, которая уже и так идет хз какой год подряд - это наркоманство какое-то.
Это как если бы гитлеровцы в 1942-м устраивали подрывы своих частей и обвиняли в этом партизан, чтоб найти повод идти дальше на восток. Бред сивой кобылы, они и без всяких поводов туда успешно шли.
К тому же - последующий ор на весь мир "ааа!, украинские диверсанты убили мирных российских солдат в Донецке, ми начинаим вайну!" - что это, как не признание ихтамнетов ихтаместями?
Хотя кацапская логика - и есть наркоманство чистой воды.
Але люд хаває і міряє у кого... Голосніше, Смачніше, Длініше, Хрипліше...
Не той світ і ,,Американський Орли,, вже не ті, точніше ті, но з крилами пінгвіна (не нюхали вони, точніше нюхали, но не там) той порох). Тому війни не буде. Для люду створять картину шаленого протиборства двох полюсів, а закулісся продиктує гірку правду ,,солодкого світу".
Читаєш тут всіх і все, і про всіх і ловиш себе на думці: "Що ви ділити?". Та вже розвалить... до кінця цю державу і почніть ту кляту війну. Щоб раз і назавжди все стало на свої місця. І було зрозуміло хто є хто. Кого давити, а з ким дружити. Чесно, щиро, чекаю це, бо втомила ця ,,грайлива гра в схованки". Це все іронія і сарказм з моєї сторони, прошу вибачення.
В Росії не вистачить сил втілити задум щодо поглинання правобережної України. Досвіду в таких конфліктах, в такому територіальному масштабі ,,запоребрик" ніколи не мав і 150 тис. особового складу (щоб люди зрозуміли це півтора НСК) для втримання фронту замало.
Точечні удари з повітря будуть, но ,,точечні" щоб нашим ,,годувальникам" не нашкодити...))))
!
І, да, до речі в Ненькі вона теж розмістила... Втомило словоблудіє грайливих лис
пі..дєц..5 помилок в такому короткому тексті
методи щодо ведення не об'явленоі війни , а гібридноі !
Тому нехай провокують , але я впевнений на 100% , що москальня отримає по зубах жорстко і дуже сильно , у випадку вторгнення в інших містах , крім Донбасу ! 😡
Кацапів нічого гарного не чекає, навіть такі ЗСУ послаблені Зе владою виріжуть під корень більщість агресорів