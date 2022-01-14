Евросоюз решительно осудил кибератаку на Украину, – декларация Борреля от имени ЕС

Европейский Союз решительно осуждает кибератаку на Украину, осуществленную на правительственные сайты 14 января, назвав ее неприемлемой.

Соответствующе заявление от имени ЕС сделал в пятницу Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эта кибератака на сайты правительства Украины неприемлема. Такие действия направлены на дестабилизацию Украины и распространение дезинформации и могут способствовать дальнейшей эскалации и без того напряженной ситуации", - заявил он.

Боррель констатировал, что Украина "быстро и решительно отреагировала на атаки благодаря своей повышенной киберустойчивости". "Европейский Союз и его государства-члены находятся в контакте с Украиной и готовы предоставить дополнительную прямую техническую помощь для устранения этой атаки и дальнейшей поддержки против любых дестабилизирующих действий, в том числе путем дальнейшего повышения ее устойчивости к гибридным и киберугрозам. Мы подтверждаем нашу безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заключил Высокий представитель.

Читайте также: Евросоюз созывает комитет безопасности из-за кибератаки на правительственные сайты Украины, - Боррель