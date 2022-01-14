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Министры иностранных дел Франции и Германии собрались на линию разграничения на Донбассе

Министры иностранных дел Франции и Германии собрались на линию разграничения на Донбассе

Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок планируют посетить в Украине линию разграничения.

Об этом заявил на пресс-конференции министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Европа приложит все усилия во всех форматах (для уменьшения напряжения), в том числе в Нормандском формате, где Франция и Германия будут давить для выполнения Минских соглашений. Мы с Анналеной Бербок (министр иностранных дел Германии – ред.) обсудили эту тему и согласились вскоре посетить Украину. Я думаю, что госпожа Бербок посетит Украину уже в следующий понедельник. Мы, Франция и Германия совместно посетим линию демаркации (контактную линию – ред.) и Киев. Как это сделал высокий представитель ЕС, во время визита в Украину мы подтвердим позицию Евросоюза", - сказал французский министр.

Он отметил, что встреча европейских министров в формате Gymnich, которая только что завершилась в Бресте и была посвящена урегулированию напряжения вокруг Украины и европейской безопасности, наверняка стала одной из важнейших неформальных встреч за всю политическую историю Евросоюза.

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"Что касается проблем России и Украины, я вчера увидел единство всех присутствующих (министров). Во-первых, это было подтверждение решительной и жесткой позиции относительно любой новой угрозы для территориальной целостности Украины ... в рамках обязательств, принятых во время Европейского Совета 16 декабря. Любая новая военная агрессия против Украины будет иметь огромные и очень тяжелые последствия, и это было очень четко подтверждено всеми участниками этой встречи", - отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Он также подчеркнул, что европейские министры были едиными в необходимости поддерживать диалог с РФ, если сама Россия будет готова к этому.

"Было также единство вокруг необходимости продолжать диалог с Россией, пока существуют общие темы для обсуждения. При этом понятно, что мы не будем принимать ультиматумы. У нас есть четкие обязательства по отстаиванию общей европейской позиции", - добавил французский чиновник.

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Топ комментарии
+10
Їдуть подивиться яке "свинство" виникло на Донбасі дякуючи "умиротворенню" яким займалися керівники їх держав?
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14.01.2022 22:50
+8
Там мають побувати на міністри інших країн, а довбо**би, які за Зє голосували.
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14.01.2022 22:58
+7
А зелений кріт там буде?
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14.01.2022 22:43
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А зелений кріт там буде?
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14.01.2022 22:43 Ответить
Канешна! Но по протоколу он будет сидеть в танке в г. Днепропетровск.
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14.01.2022 22:53 Ответить
нет такого городка, кацапчику...
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15.01.2022 07:43 Ответить
Зара його таваріщ прапарщік за це покарає
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15.01.2022 08:53 Ответить
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15.01.2022 15:40 Ответить
Здравствуй чмошник-бот)
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15.01.2022 11:58 Ответить
До того часу він втомиться і поїде відпочівати, а Дєрьмак буде кермувати країною.
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14.01.2022 23:03 Ответить
Ці міністри повинні там бувати через тиждень хочаб!!!
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14.01.2022 22:44 Ответить
Там мають побувати на міністри інших країн, а довбо**би, які за Зє голосували.
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14.01.2022 22:58 Ответить
Їдуть подивиться яке "свинство" виникло на Донбасі дякуючи "умиротворенню" яким займалися керівники їх держав?
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14.01.2022 22:50 Ответить
зелені ФСБ агенти типу Ермака або Татарова влаштують їм там зустрічі з російськомовними матерями, немовлят яких розіп'яли нацисти з ЗСУ або добрбатів. Ось побачите.
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14.01.2022 22:56 Ответить
Твоїми стараннями , "Котяра"!!!
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14.01.2022 23:03 Ответить
Следующие визиты будут в Донецк и Луганск.
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14.01.2022 22:53 Ответить
Можливо. Коли орків вибють, зацінити розмір контрибуцій з Московії.
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14.01.2022 22:55 Ответить
А де наші міністри? Шо робить міністр оборони? Шмигаль шо робить, виїздні засідання в сірій зоні, посеред мінних полів?
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14.01.2022 22:54 Ответить
Шмигаль занят рассмотрением эскизов продовольственных карточек. Резников никак не выберется из дилеммы уже с января поднять денежное довольствие ВСУ, повышение которого намечено на 2023 год.
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14.01.2022 23:23 Ответить
Вони трохи запіздились. Це треба було зробити ще вісім років тому, коли ху#ло тільки розпочало війну у центрі Європи , а не зараз, коли наступальна війна перетворилась у возьню з пєрєміріями, отступаніями, та віддаваніями зеленими довбоЗЕбами нашої вже звільненої землі, блдь.
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14.01.2022 23:18 Ответить
лучше позже, чем никогда. Поддержка самых мощных стран Европы нам тоже очень нужна
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15.01.2022 15:42 Ответить
Схоже що мета поїздки - примус України до виконання мінських угод.
Але мінськи угоди не передбачали роздачу кацапських паспортів на окупованих територіях.
До того ж Франція один з гарантів по Будапештському меморандуму. Треба його спочатку виконати.
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14.01.2022 23:29 Ответить
Меркель пусть возьмут с собой, она им экскурсию устроит и объяснит "что не все так однозначно"
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15.01.2022 00:00 Ответить
Міністершу оборони ФРН ....
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, https://zn.ua/POLITICS/severnyj-potok-2-ne-sleduet-smeshivat-s-politikoj-hensek-pravjashchej-partii-frh.html как и генсек правящей партии ФРГ Кевин Кюнерт , считает, что "Северный поток-2" якобы не имеет ничего общего с российской агрессией против Украины и призывает не связывать эти две вещи. Об этом она заявила во время эфира на телеканале https://wtvbam.com/2022/01/13/dont-drag-nord-stream-2-into-conflict-over-ukraine-german-defmin-says/ RBB.
"Мы не должны втягивать (Северный поток-2. - ред.) в этот конфликт... Мы должны разрешить этот конфликт, и мы должны разрешить его в переговорах - это возможность, которая у нас есть на данный момент, и мы должны использовать ее, а не привязываться к проектам, не имеющим отношения к этому конфликту
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15.01.2022 01:50 Ответить
Вона вже стара для таких ігор.)
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15.01.2022 07:28 Ответить
вот бы её Штаты уволили.
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15.01.2022 17:53 Ответить
Говноеды РАБссии занялись цирком Шапито... Голобородькой заболели...а ракеты на Кубе в Венесуэле..это крутая Фишка...
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15.01.2022 02:45 Ответить
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15.01.2022 02:50 Ответить
А на кого це там Франція та Німеччина зібралася тиснути? На нашу Неньку, чи що?
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15.01.2022 07:26 Ответить
Интересно на хрена они туда собрались? Что они надеются там увидеть? Когда туда приезжает кто-то из политиков, бибизяны получают приказ не стрелять, чтобы не дай бог не влипнуть в серьезный скандал, который чреват последствиями.
Поэтому, если хотят увидеть реальную картину, нужно ехать тихо, без помпы и оповещения прессы. Если хотят попиариться, то на здоровье, пущай пиарятся. Кстати, если бы там постоянно кто-то болтался из европейских дипломатов (даже из пророссийских Германии и Франции), то может там бы действительно перестали стрелять? Хотя бы на том участке, где они пасутся.
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15.01.2022 11:20 Ответить
ну вот и посмотрим, правда ли они перестанут стрелять если приедут политики. И если сработает - то заспамим фронт меняющимися дегегациями )))
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15.01.2022 17:51 Ответить
а что, это идея. Посылать на фронт то дипломатов, то советников, каждый день, чтобы они там дежурили.
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15.01.2022 17:50 Ответить
 
 