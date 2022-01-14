Министры иностранных дел Франции и Германии собрались на линию разграничения на Донбассе
Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок планируют посетить в Украине линию разграничения.
Об этом заявил на пресс-конференции министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Европа приложит все усилия во всех форматах (для уменьшения напряжения), в том числе в Нормандском формате, где Франция и Германия будут давить для выполнения Минских соглашений. Мы с Анналеной Бербок (министр иностранных дел Германии – ред.) обсудили эту тему и согласились вскоре посетить Украину. Я думаю, что госпожа Бербок посетит Украину уже в следующий понедельник. Мы, Франция и Германия совместно посетим линию демаркации (контактную линию – ред.) и Киев. Как это сделал высокий представитель ЕС, во время визита в Украину мы подтвердим позицию Евросоюза", - сказал французский министр.
Он отметил, что встреча европейских министров в формате Gymnich, которая только что завершилась в Бресте и была посвящена урегулированию напряжения вокруг Украины и европейской безопасности, наверняка стала одной из важнейших неформальных встреч за всю политическую историю Евросоюза.
"Что касается проблем России и Украины, я вчера увидел единство всех присутствующих (министров). Во-первых, это было подтверждение решительной и жесткой позиции относительно любой новой угрозы для территориальной целостности Украины ... в рамках обязательств, принятых во время Европейского Совета 16 декабря. Любая новая военная агрессия против Украины будет иметь огромные и очень тяжелые последствия, и это было очень четко подтверждено всеми участниками этой встречи", - отметил Жан-Ив Ле Дриан.
Он также подчеркнул, что европейские министры были едиными в необходимости поддерживать диалог с РФ, если сама Россия будет готова к этому.
"Было также единство вокруг необходимости продолжать диалог с Россией, пока существуют общие темы для обсуждения. При этом понятно, что мы не будем принимать ультиматумы. У нас есть четкие обязательства по отстаиванию общей европейской позиции", - добавил французский чиновник.
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Але мінськи угоди не передбачали роздачу кацапських паспортів на окупованих територіях.
До того ж Франція один з гарантів по Будапештському меморандуму. Треба його спочатку виконати.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, https://zn.ua/POLITICS/severnyj-potok-2-ne-sleduet-smeshivat-s-politikoj-hensek-pravjashchej-partii-frh.html как и генсек правящей партии ФРГ Кевин Кюнерт , считает, что "Северный поток-2" якобы не имеет ничего общего с российской агрессией против Украины и призывает не связывать эти две вещи. Об этом она заявила во время эфира на телеканале https://wtvbam.com/2022/01/13/dont-drag-nord-stream-2-into-conflict-over-ukraine-german-defmin-says/ RBB.
"Мы не должны втягивать (Северный поток-2. - ред.) в этот конфликт... Мы должны разрешить этот конфликт, и мы должны разрешить его в переговорах - это возможность, которая у нас есть на данный момент, и мы должны использовать ее, а не привязываться к проектам, не имеющим отношения к этому конфликту
Поэтому, если хотят увидеть реальную картину, нужно ехать тихо, без помпы и оповещения прессы. Если хотят попиариться, то на здоровье, пущай пиарятся. Кстати, если бы там постоянно кто-то болтался из европейских дипломатов (даже из пророссийских Германии и Франции), то может там бы действительно перестали стрелять? Хотя бы на том участке, где они пасутся.