Главные новости 14 января: Россия готовит провокации для нападения на Украину, хакеры атаковали сайты госорганов
Украинская разведка и данные США подтверждают: Россия готовит провокацию на границе, которая стала поводом для военного вторжения в Украину, хакеры атаковали сайты госорганов, Зеленский хочет встретиться с Байденом и Путиным, - главные новости 14 января.
Россия готовит провокации
Первым об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ. По его словам, Россия намерена обвинить Украину "в подготовке нападения на российские силы на востоке". Эту информацию подтверждают разведка Минобороны, Белый дом и Пентагон. По данным Белого дома, Россия уже разместила оперативников, устроивших эти провокации. "Эти оперативники обучены ведению боевых действий в условиях города и работе со взрывчатыми веществами для организации актов саботажа в российских воинских частях", - сказала спикер Белого дома Псаки.
В российской армии в это время объявлена внезапная проверка боеготовности. В Пентагоне добавляют: 2/3 войск РФ у границ Украины переброшены из других регионов России.
Атака хакеров на сайты государственных органов
Самая большая за 4 года атака хакеров на правительственные сайты произошла минувшей ночью. На сайтах злоумышленники оставили сообщение с угрозами, написанное на украинском, русском и ломаном "польском" языках. В общей сложности пострадали около 70 сайтов.
Утечки данных не было, персональные данные украинцев – в безопасности.
В СБУ считают, что атаку совершили российские спецслужбы.
Зеленский хочет встретиться с Байденом и Путиным
Президенту США он предложил провести саммит с участием президента РФ. "Мы ожидаем реакции российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", - заявил глава ОП Андрей Ермак.
Столтенберг обещает, что Украина станет членом НАТО
"В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами, но мы не устанавливали, когда именно", - добавил он.
Алиев в Киеве
Президенты Украины и Азербайджана подписали соглашения в сфере торговли, земли и энергетики.
ГБР анонсирует процессуальные действия по Порошенко на 17 января
"Органы следствия ждут возвращения Петра Порошенко для проведения соответствующих процессуальных действий. Надеемся, что такое заседание состоится в понедельник", - сообщили в ГБР. Тем временем судья Бортницкая, которая должна была объявить текст постановления по аресту имущества Порошенко, внезапно "ушла в отпуск".
Пожалуйста, подождите...
Але своїм риком Росія розбуджує у колективного Заходу забутий рефлекс самозахисту.
І незабаром західні лобісти Москви можуть стати тамтешніми "іноагентами".
Зараз, коли Америка сказала Росії "ні!", а Москва відмовилася від компромісів, виникла пауза.
Кремль очікує на контрпропозиції від США та НАТО.
Але все вже сказано! Пауза потрібна президенту Путіну, щоб наважитися.
Ми підійшли до межі, за якою або російська відплата за відмову грати в її гру і стрибок у прірву, або відступ.
Але ж відступ завжди принизливий - авжеж?
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/56395/amerika-skazala-rosiyi-ni-so-dali
Головна мета сша і європи - санкції проти кацапії для стримування їі розвитку. Ні в якому разі не знищення чи розпаду, а самое розвитку.
Проблема в системі стримування та противаг Заходу. Вони не можуть впаять сильні санкції одразу.
Якщо Україною треба буде пожертвувати заради санкцій - Захід пожертвує.
Захід нічим від України не залежить
В частности, подорожание хлеба и хлебобулочной группы изделий не заставит себя ждать. В Украине, по словам крупных производителей, не хватает своей муки. Ее придется закупать, а импорт всегда дороже, что и становится предпосылкой для повышения цены внутри страны.
Муку планируют покупать в Турции. Подъем цен, по прогнозам, достигнет 25%.
Анука, расскажите, как украина весь мир хлебом кормит.. Это же полный ZeEnd!
«Україна вимушена імпортувати борошно з Туреччини» - заявляє ТСН каналу Коломойського. Відповідно ціни зростуть. А ще раніше влада заявляла про рекордні врожаї зернових.
Другие зеленые (слуги или мыши) украли деньги,и госрезерв пустой.
Производители зерна его не хранят,а продают.
И именно функцией государства являеться регулирование ЦЕН (зерна/нефти/валюты) путем закупки/продажи в резервах стратегических запасов. Так делалось ДО Зеленского & К95.
Выбрали? Намазывайте видосики на платежки!
Мабуть щоб зіграти їм без рук на роялі.
Більш йому нічого запропонувати.
Але для брехливого клоуна головне утриматися у влади і накрасти в офшори, а з витратами на армію вибори не виграєш, "авось пронєсєт" це слоган цієї влади. При чому в крайньому випадку Зеленського чекають його офшори і вілла в Італії.
Издание указывает, что в сеть утекла информация о вооружении, боеприпасах, наличии запасных частей, обмундировании как сухопутных войск, так ВВС и флота. Также часть данных касалась военной техники, закупленной Польшей у США, ФРГ и Израиля.
"Этот материал стоит огромных денег. Это стратегические данные, получить которые хочет разведка России. Они дают основу для точного подсчета, каково материальное состояние военных подразделений, какие у нас резервы, какие подразделения мы считаем приоритетными и, говоря в целом, какова оборонная способность нашей страны", - заявил экс-начальник армейской контрразведки, генерал Петр Пытель.
Це було питанням часу. Тому що розробник "Дії" - мацквачі. Тому що трафік половини провайдерів йде через сервера фсб. Ще дивуєтесь?
так що не лякай,брехливий порохоботе,щодо "набраних кредитів"!
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1482142049956732936 7 ч
Ecли о готовящейся кремлевской операции «распятые донбасские мальчики» официально сообщает наиболее расположенный к Кремлю Sullivan, значит решение о вторжении в Кремле уже принято. Мальчиков распнут на следующей неделе немедленно по получению ответного письма из Вашингтона.