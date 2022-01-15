С начала реформы украинцы оформили уже более 4,5 млн электронных больничных, - Минздрав
С начала реформы электронных больничных украинцы свыше 4,5 млн раз воспользовались новой услугой. Система полностью заработала с 1 октября 2021г.
Как информирует Цензор.НЕТ, о такой цифре сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на Пенсионный фонд.
Согласно данным Минздрава, в электронной системе здравоохранения было создано более 6 млн медицинских выводов о временной нетрудоспособности, на основании которых для трудоустроенных украинцев формируются е-больничные.
В правительстве отмечают, что реформа значительно упростила процесс оформления больничных. Так, больше не нужно собирать подписи и печати на бланке, передавать документ работодателю, а иногда снова идти в больницу за заменой документа, если при оформлении больничного была допущена ошибка.
"Теперь неточности при создании больничных случаются реже, ведь врач самостоятельно не вносит информацию о пациенте. Все необходимые данные подтягиваются автоматически", — говорится в сообщении.
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Це яскравий показник руйнації вертикалі влади - підлеглі вже не вірять наркоману що він їх захистить і починають саботувати його протизаконні вказівки або усіляко ухилятись від їх виконання. Я не здивуюсь, якщо бенедиктова та інші посадовці вже ведуть таємні перемовини з "ЄС".
Европарламент може 17.01. ввести санкції проти суддів які по наказу ОП відкрили справи проти Пороха .
От я думаю :якщо введуть санкції проти суддів в усії 107 справах то і не потрібно виділяти гроші на реформу суда таким чином еврпопаламент допоможе вам провести реформу СУДІВ
Добре, що в мене якийсь запас грошей є, а людям доводилось кредити брати на лікування, поки бубочка крутить ті гроші по рахунках…