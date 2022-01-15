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электронные документы (117) больничный (55)

С начала реформы украинцы оформили уже более 4,5 млн электронных больничных, - Минздрав

С начала реформы украинцы оформили уже более 4,5 млн электронных больничных, - Минздрав

С начала реформы электронных больничных украинцы свыше 4,5 млн раз воспользовались новой услугой. Система полностью заработала с 1 октября 2021г.

Как информирует Цензор.НЕТ, о такой цифре сообщили в Министерстве здравоохранения со ссылкой на Пенсионный фонд.

Согласно данным Минздрава, в электронной системе здравоохранения было создано более 6 млн медицинских выводов о временной нетрудоспособности, на основании которых для трудоустроенных украинцев формируются е-больничные.

В правительстве отмечают, что реформа значительно упростила процесс оформления больничных. Так, больше не нужно собирать подписи и печати на бланке, передавать документ работодателю, а иногда снова идти в больницу за заменой документа, если при оформлении больничного была допущена ошибка.

"Теперь неточности при создании больничных случаются реже, ведь врач самостоятельно не вносит информацию о пациенте. Все необходимые данные подтягиваются автоматически", — говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+8
до 17.01.22 на лікарняні піде увесь Печерський суд...
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15.01.2022 00:32
+3
Суддя, яка мала вчора озвучити рішення про арешт майна Порошенка, …. захворіла.
Це яскравий показник руйнації вертикалі влади - підлеглі вже не вірять наркоману що він їх захистить і починають саботувати його протизаконні вказівки або усіляко ухилятись від їх виконання. Я не здивуюсь, якщо бенедиктова та інші посадовці вже ведуть таємні перемовини з "ЄС".
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15.01.2022 04:42
+3
А чому їх знову зразу не оплачують ? 12 років тому ці дебіли пояснювали , що перевіряють , чи не підробний лікарняний . А зараз вони що перевіряють , уроди ? Коли людині найбільше потрібні гроші , вони їх не дають декілька місяців ! "Немає коштів !"??? - Заберіть міліонні зарплати в "радників" та "наглядачів" лєщєнок та наємів з арєстовічями . І зе нє х.. по Буковелям шастати кожного місяця .
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15.01.2022 06:37
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до 17.01.22 на лікарняні піде увесь Печерський суд...
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15.01.2022 00:32 Ответить
Суддя, яка мала вчора озвучити рішення про арешт майна Порошенка, …. захворіла.
Це яскравий показник руйнації вертикалі влади - підлеглі вже не вірять наркоману що він їх захистить і починають саботувати його протизаконні вказівки або усіляко ухилятись від їх виконання. Я не здивуюсь, якщо бенедиктова та інші посадовці вже ведуть таємні перемовини з "ЄС".
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15.01.2022 04:42 Ответить
Ви оптиміст ! Але навіть такі істоти , як ці "судді", теж хворіють . Найдуть інше чмо . І будуть вони йти до кінця - інакше , якщо переможе Україна і Порошенко , цього разу їм буде остаточно триндець .
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15.01.2022 06:42 Ответить
Всі пси торчка добре розуміють що шлюхи - то не надовго. І ростов не гумовий. А Канари з Парижем вічні, з санкціями ж туди зась. Ось і крутяться, як те гівно на трісочці в водограю. А банда ж, на відміну від ригааналів, не така монолітна. І тому не керується навіть дєрмаком.
Европарламент може 17.01. ввести санкції проти суддів які по наказу ОП відкрили справи проти Пороха .
От я думаю :якщо введуть санкції проти суддів в усії 107 справах то і не потрібно виділяти гроші на реформу суда таким чином еврпопаламент допоможе вам провести реформу СУДІВ
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15.01.2022 06:46 Ответить
Скоріш за все суддів поставили між вісильнецею та гелятиною.Виконають противоправні вказівки влади їхні дії будуть протизаконні а не виконають залишаться посади та роботи.
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15.01.2022 16:15 Ответить
А чому їх знову зразу не оплачують ? 12 років тому ці дебіли пояснювали , що перевіряють , чи не підробний лікарняний . А зараз вони що перевіряють , уроди ? Коли людині найбільше потрібні гроші , вони їх не дають декілька місяців ! "Немає коштів !"??? - Заберіть міліонні зарплати в "радників" та "наглядачів" лєщєнок та наємів з арєстовічями . І зе нє х.. по Буковелям шастати кожного місяця .
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15.01.2022 06:37 Ответить
Чекають, може лох здохне -зекономлять!
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15.01.2022 08:37 Ответить
Немає достатньо грошей в фонді соц страху . Чому? - бо наповнюють цей фонд в основному з зарплат бюджетників, ті хто їздять по буковелях на лексусах та крузерах ,як правило ФОПи спрощенці, або схемщики з сірим налом. Подивіться як приватники терміново почали переєстровувати бізнеси на сільську місцевість показуючи філіали в містах- непотрібно касового апарату- не видають чеки за покупки, не платять податки. Негр під Ейфелевої вежею при покупці хот- дога за1.5€видає чек з касового апарата, а коли я в будівельному маркеті купив матеріалу на 28к- з мене вимагають над, бо немає( непацює) касовий апарат. Підприємці в школі, лікарні, дитсадку вимагають викладаючи в соцмережі- у вас всьо должно бить.Але вчитель, медсестра чи нянечка не зможуть утримувати на своїх 19.5% з 6000 усіх.Платіть курви податки!
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15.01.2022 08:42 Ответить
А який відсоток лікарняних листів був оплачений?
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15.01.2022 08:44 Ответить
Але гроші, за лікарняний, я отримав через 2,5 місяці… вже вийшов на роботу, отримав зарплатню, з якої в мене стягнули всі податки, за ці лікарняні гроші, які я не отримав…
Добре, що в мене якийсь запас грошей є, а людям доводилось кредити брати на лікування, поки бубочка крутить ті гроші по рахунках…
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15.01.2022 09:48 Ответить
Болеют люди.
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15.01.2022 10:14 Ответить
 
 