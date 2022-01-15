Силы теробороны в приграничных областях сегодня должны получить оружие, - Вениславский

Силы теробороны в приграничных областях должны получить до 15 января оружие и данные о местах дислокации. До февраля – по всей стране.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Действительно необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Этим сейчас и занимается наше военно-политическое руководство. К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался", - сказал Вениславский.

По его словам, власть над этим сейчас активно работает.

"Завтра (15 января, - ред.) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим сил ТРО, он мне подтвердил, то, что я сейчас говорю", - подытожил нардеп.

Читайте также: "Украинцы всегда были сильны в том, что умеем самоорганизоваться": как тренируются добровольцы теробороны. ВИДЕО