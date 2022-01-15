Силы теробороны в приграничных областях сегодня должны получить оружие, - Вениславский
Силы теробороны в приграничных областях должны получить до 15 января оружие и данные о местах дислокации. До февраля – по всей стране.
Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
"Действительно необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Этим сейчас и занимается наше военно-политическое руководство. К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался", - сказал Вениславский.
По его словам, власть над этим сейчас активно работает.
"Завтра (15 января, - ред.) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим сил ТРО, он мне подтвердил, то, что я сейчас говорю", - подытожил нардеп.
Пожалуйста, подождите...
Напад групи тривав кілька хвилин, після чого група розчинялася, а охорона колони та викликана авіація та артилерія (якщо була в зоні ураження) працювали по уже пустій площі.
Наприклад вона виходить в рейд на знищення якогось об'єкту. Десь роблять невеличкий табір і група, наприклад з 3-х бійців, іде на завдання з мінімально необхідним, а після цього повертаєтся до групи, в якої є вже все необхідне.
кого не спрошу - никто не в курсе ни о том, что где-то кто-то сообщал о записи в тероборону.
это, вероятно, настолько тайное сообщество, что его и враг на найдет, и они врага.
в нашей стране (не см. на значок страны) более 50% зароботка идет на еду.
высокий уровень бедности.
высокий уровень депрессивного (и маргинального) состояния у части людей
потому, с каждым бойцом теробороны надо специальным службам как минимум поговорить,
проверить хоть немного его истории итд
кто это делает, если так есть. кого нибудь приглашали в тероборону? я не слышал.
может правда, что власть боится людей так сильно, что тероборона будет палками воевать?
Й їх,би небуло,якби херштаб,не заборонив обстріл колони вторгнення що рухалася по Гарній дорозі.(Велике Крадівництво)
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А нічого, що починаючи з весни 14 року було створено майже півсотні батальйонів тероборони? І як пішли вони до ЗСУ, були сформовані нові.
А з 2018 було вже по бригаді на область. "Велике ТерОбороництво"..
Наївні!
Для захисту країни їхньому керівництву треба їхати на лижний курорт, а правоохоронцям - саме час посадити лідера шведської опозиції.
Щодо фінансових міркувань, то це швидше питання приорітетів - раз на смартфони, комп'ютери, та щорічний відпочинок на морі гроші знаходять, то знайшли б і на зброю зі спорядженням, було б бажання.
А все просто. Нас винищать.
Це ж скільки буде журналів, обліків, перевіряючих.... Ай, мля ))))
Карочє! Дають - бери. Але, блін, гімор буде ще той.
А коли закінчиться війна (перемогою), прийдуть і спитають - де АК №...... ? Всьо! Попандос ))
ВСУ буде іх здержувати до скільки зможе, але падли сильніші - віли і партизаньська війна!
И мне автомат!
ОБратили внимание? Схема та же что с "углём порошенко" . Ему было нельзя в 14-м... а им сегодня можно. Потому что "это другое"
теробороні Дніпра (с 2014 ) вже 8 рік пішов (і бази є і тренування є, і зброя така-сяка є)...
Загалом же активна робота над розбудовою структури тероборони почалася лише в 2016-2017 роках, розповів командувач територіальної оборони генерал-майор Анатолій Баргилевич.
За його словами, нині в Україні вже створено 25 бригад тероборони - по одній у кожній області та в Києві. У кожну бригаду входить по кілька кадрових військових, всі інші - військовослужбовці резерву.
Нині українська система тероборони тримається виключно на патріотично налаштованих українцях, ветеранах АТО і волонтерах - і саме вони й прийдуть на допомогу військовим в разі загострення протистояння на Сході України чи у південних областях.
Блеат, даже не сомневался ни разу!
Тобто, Стогнієві з красунями буде про що у "Надзвичайних Новинах" баяти.
Такий собі озброєний антимайдан під виглядом тероборони, для придушення народних протестів при окупації