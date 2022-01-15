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Силы теробороны в приграничных областях сегодня должны получить оружие, - Вениславский

Силы теробороны в приграничных областях сегодня должны получить оружие, - Вениславский

Силы теробороны в приграничных областях должны получить до 15 января оружие и данные о местах дислокации. До февраля – по всей стране.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Действительно необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Этим сейчас и занимается наше военно-политическое руководство. К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался", - сказал Вениславский.

По его словам, власть над этим сейчас активно работает.

"Завтра (15 января, - ред.) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим сил ТРО, он мне подтвердил, то, что я сейчас говорю", - подытожил нардеп.

Читайте также: "Украинцы всегда были сильны в том, что умеем самоорганизоваться": как тренируются добровольцы теробороны. ВИДЕО
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Топ комментарии
+29
Книга має деяку цінність, я її читав англійською багато років тому, але умови війни сильно змінилися. Книга була розрахована на минулу війну. ******* партизанська війна скоріше нагадуватиме відомий фільм "День незалежності".
По-перше, не говорячи вже про супутниковий зв'язок і супутникове стеження зараз ворог має: тепловізори та прилади нічного бачення, розвідувальні дрони, бойові гелікоптери і штурмову авіацію. Чим ви будете в партизанському загоні боротися з новітніми технологіями? Що ви знаєте про поліцейські спецоперації?
По-друге, Україна наразі втратила величезну кількість зелених насаджень, укритися фактично нема де. Міські партизани то, вже інша справа і інші проблеми. Зважте на кількість готових здати вас моцкалоті, їх більше ніж в Швейцарії.
По-третє, для мобільності потрібно паливо, а для харчування сільське господарство. Швейцарія має розвинене фермерство, а де ви будете харчуватися? Де утримуватимете поранених? Де ті майстерні на яких ви будете ремонтувати та виготовляти зброю?
Це, так- перші три групи питань до книжки. Звичайно партизани програють кадровим каральним військам з великим рахунком життів. В сьогоднішній партизанській війні рахунок буде ще більшим. У нас ніхто не займався ні філософією, ні реальною підготовкою ********* спротиву. Тому що це, небезпечно для державників.
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15.01.2022 02:33
+24
На превеликий жаль, з 2014 року цим взагалі ніхто не займався", - сказав ЗЕбанат Веніславський.
_____________________________
А нічого, що починаючи з весни 14 року було створено майже півсотні батальйонів тероборони? І як пішли вони до ЗСУ, були сформовані нові.
А з 2018 було вже по бригаді на область. "Велике ТерОбороництво"..
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15.01.2022 05:13
+22
https://uabooks.co.ua/wp-content/uploads/2021/01/totalnij-opir-instrukciya-z-vedennya-malo%D1%97-vijni-dlya-kozhnogo-gans-fon-dax.pdf https://uabooks.co.ua/wp-content/uploads/2021/01/totalnij-opir-instrukciya-z-vedennya-malo%D1%97-vijni-dlya-kozhnogo-gans-fon-dax.pdf

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15.01.2022 02:02
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Страница 2 из 2
Іще моджахеди прийшли на досвіді до застосування для нападу на колони груп по 5-6 осіб.
Напад групи тривав кілька хвилин, після чого група розчинялася, а охорона колони та викликана авіація та артилерія (якщо була в зоні ураження) працювали по уже пустій площі.
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16.01.2022 12:59 Ответить
Так. Звичайний склад ДРГ майже усіх держав, це 12 бійців. Така група забеспечує свої потреби, а також, при необхідності, легко поділяється на дві, або чотири групи.

Наприклад вона виходить в рейд на знищення якогось об'єкту. Десь роблять невеличкий табір і група, наприклад з 3-х бійців, іде на завдання з мінімально необхідним, а після цього повертаєтся до групи, в якої є вже все необхідне.
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16.01.2022 14:36 Ответить
Думаю все таки дипломатія переможе.
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15.01.2022 02:08 Ответить
"Сили тероборони в прикордонних областях до 15 січня мають отримати зброю та дані про місця дислокації. До лютого - по всій країні. Джерело: "

кого не спрошу - никто не в курсе ни о том, что где-то кто-то сообщал о записи в тероборону.

это, вероятно, настолько тайное сообщество, что его и враг на найдет, и они врага.
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15.01.2022 03:20 Ответить
я тут подумал над этим делом.
в нашей стране (не см. на значок страны) более 50% зароботка идет на еду.
высокий уровень бедности.
высокий уровень депрессивного (и маргинального) состояния у части людей

потому, с каждым бойцом теробороны надо специальным службам как минимум поговорить,
проверить хоть немного его истории итд

кто это делает, если так есть. кого нибудь приглашали в тероборону? я не слышал.

может правда, что власть боится людей так сильно, что тероборона будет палками воевать?
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15.01.2022 10:42 Ответить
В 2014 р добровольці не чекали "приглашения" і навіть зброї, -- діставали її в бою. І саме завдяки їм на перших порах ми мали успіх.
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15.01.2022 11:07 Ответить
Це, найгірший і найдорожчий варіант, яким немає чого вихвалятися. Жодна влада не доклала зусиль, аби патріотам не потрібно було класти життя заради зброї.
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15.01.2022 11:24 Ответить
В 2014 на фанерних автобусах з мисливською зброєю, погнали кацапів.
Й їх,би небуло,якби херштаб,не заборонив обстріл колони вторгнення що рухалася по Гарній дорозі.(Велике Крадівництво)
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15.01.2022 12:57 Ответить
Ви пропустили прийняття закону та оголошення про запис до лав. Мабуть було не до того. Сходіть і спитайте у військоматі.
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15.01.2022 11:23 Ответить
На превеликий жаль, з 2014 року цим взагалі ніхто не займався", - сказав ЗЕбанат Веніславський.
_____________________________
А нічого, що починаючи з весни 14 року було створено майже півсотні батальйонів тероборони? І як пішли вони до ЗСУ, були сформовані нові.
А з 2018 було вже по бригаді на область. "Велике ТерОбороництво"..
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15.01.2022 05:13 Ответить
Воно відпрацьовує зп і звичайний зєблан. Проте вже не шукають головзєблана, щоб подивитися чи не з"їхало воно взагалі з катушок. Останній відосік-пробачення свідчить про пошкодження мізків.
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15.01.2022 07:01 Ответить
Що ще за "останній відосік-пробачення"? Що я пропустив?))
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15.01.2022 07:14 Ответить
... привітав українців із Всесвітнім днем слова «дякую»)))
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15.01.2022 07:30 Ответить
Ясно... А є Всесвітній день словосполучення "пішов нах"? Я б хотів би привітати зеленого хробака.
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15.01.2022 07:34 Ответить
Та це і так кожний день звучить, по-буденному.
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15.01.2022 07:52 Ответить
Зеленцьку вже можна вносити у книгу рекордів Гінесса як "самого посланого президента в історії людства".))
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15.01.2022 07:59 Ответить
В чергу ставай! Вона велика.
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15.01.2022 09:43 Ответить
Этому члену общества зедебилов Вениславскому нужно дать в помощники Марянку Безумную. Тот ещё дуэт получится...
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15.01.2022 09:38 Ответить
Для "Слуг зеленої шмарклі" все вперше,бо вони ні до чого не роблять!В них тільки одне на думці як "накосити" бабло для себе!А де в 2014 році тоді ділись Добробати числом аж 46!Зелебобіки до них не мали ніякого відношення, а вони врятували Україну!Гнати з нашої землі треба "зелену" плісняву як раніше,бо грабують з бюджету гроші всіх людей!
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15.01.2022 09:42 Ответить
Швеція збирає резервістів через наближення 3-ох десантних кораблів московії та вивела у м.Готланд танки аби показати готовність захищати країну.
Наївні!
Для захисту країни їхньому керівництву треба їхати на лижний курорт, а правоохоронцям - саме час посадити лідера шведської опозиції.
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15.01.2022 05:31 Ответить
І злити солярку з баків танків.
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15.01.2022 07:54 Ответить
А клістрони з локаторів ППО здати на перевірку до Московії.
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15.01.2022 13:03 Ответить
Тим часом Зе вже готовий на мінські угоди варіанта 2019 року, які він відмовився у Парижі підписувати.
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15.01.2022 06:50 Ответить
А більше нікуди він не готовий піти?
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15.01.2022 07:55 Ответить
Якщо це так, тоді треба готуватись виносити шмарклю з Банкової. Це навіть гірше ніж непідписання Януковичем асоціації з ЄС.
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15.01.2022 09:25 Ответить
Якщо не на руки бійцям з правом зберігання і носіння, а на абстрактну "тероборону", тобто на папері переоформлять з одного складу на інший, то толку від такого "озброєння" ніякого.
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15.01.2022 07:34 Ответить
Я про те ж!!!
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15.01.2022 09:45 Ответить
Силы теробороны оружие БК и форму с бронежилетами и касками со всей снарягой , должны хранить дома, по всей Украине, еще вчера , а не только думать , давать им оружие или нет.
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15.01.2022 08:03 Ответить
То придбайте да зберігайте, ніхто ж не забороняє...
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15.01.2022 10:43 Ответить
Лично у меня как раз все есть , но увы мы не США где это все копейки стоит , по тому чисто по финансовым соображениям не каждый потянет . Это должна быть гос программа , как в Израиле или Швейцарии.
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15.01.2022 10:49 Ответить
Якщо у Вас все є, то не беріть дурного в голову.
Щодо фінансових міркувань, то це швидше питання приорітетів - раз на смартфони, комп'ютери, та щорічний відпочинок на морі гроші знаходять, то знайшли б і на зброю зі спорядженням, було б бажання.
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15.01.2022 10:57 Ответить
То есть по вашей логике , право защищать Украину имеют исключительно те , кто в состоянии позволить себе отдых на море , смартфоны и т д , а те кто по беднее рылом не вышли.
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15.01.2022 11:06 Ответить
Мосінка від 12 тисяч гривень, стільки ж коштуватиме і приціл. Можна знайти і дешевше але треба уважно дивитися для чого той приціл чи витримає віддачу.
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16.01.2022 01:06 Ответить
Плюс медкомисия , разрешение ,сейф и БК , там по минимуму в штуку баксов не вложишься , а это для кого то месяц работы в Польше или 3-4 украинских зарплат.
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16.01.2022 01:38 Ответить
А я все дивувався, чого це нас насильно не кололи і чого це раптом така свобода?
А все просто. Нас винищать.
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15.01.2022 09:18 Ответить
Настав час змащування кулеметів!?
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15.01.2022 09:21 Ответить
Ну, дадуть, так дадуть. В сейфі місця ще вистачить. А не дадуть, так своя є. Хоч і не 5,45.
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15.01.2022 09:25 Ответить
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15.01.2022 09:26 Ответить
А прикинув.

Це ж скільки буде журналів, обліків, перевіряючих.... Ай, мля ))))

Карочє! Дають - бери. Але, блін, гімор буде ще той.

А коли закінчиться війна (перемогою), прийдуть і спитають - де АК №...... ? Всьо! Попандос ))
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15.01.2022 09:29 Ответить
То есть вооружением терробороны последним занимался овоч?))))и 15января было уже вчера,мудак как я буду рада,когда зекрысы передохнут уже к ...
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15.01.2022 09:38 Ответить
Ти б з початку мову вивчила кровосіся.
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15.01.2022 13:32 Ответить
Своєму зебобі ,за якого голосив ,це кажи,ідіот)
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15.01.2022 14:42 Ответить
Сказочник.Еще никто ничего не сформировал и да же батальон.Какие бригады? С 14 года нормальная власть развивала ВСУ,для того что бы не было необходимости в партизанах.
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15.01.2022 09:40 Ответить
Батальони сформовані, тільки далі не йде! У військоматах дуже багато крис і це факт!!!
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15.01.2022 09:48 Ответить
моя і тільки моя думка, - кацапи нападують на Україну.
ВСУ буде іх здержувати до скільки зможе, але падли сильніші - віли і партизаньська війна!
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15.01.2022 09:47 Ответить
колоти, різати де не побачиш завжди....
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15.01.2022 18:26 Ответить
Почему этим не занимался Петр Порошенко? Почему спокойно жил Тупицкий? Не понимаю!!!
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15.01.2022 09:54 Ответить
Потому что предателей вокруг много было и есть ,а также советских у которых нет свого государства.
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15.01.2022 10:01 Ответить
И к этому...Россия тихонечко, сильно не выпячиваясь, ведет совсем другую войну - подрывную, пытаясь разрушить Украину изнутри. И кажется, именно это направление - из Харькова, Одессы, Мариуполя, а не на Харьков, Одессу, Мариуполь - станет приоритетным для военных стратегов Кремля.
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15.01.2022 10:05 Ответить
Не вдасться, бо Харків і Одеса -- це не області, а в областях живуть українці. Навколо Маріуполя живе багато греків, тут питання відкрите.
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15.01.2022 11:39 Ответить
Тому що ти кацап ,тер.оборона існувала починаючи з 14го року .....
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15.01.2022 10:12 Ответить
А я?
И мне автомат!
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15.01.2022 10:15 Ответить
возникает подозрение, на счет ТЕРОБОРОНИ! у нас в Маріуполе ні на одном сайте города, небило обьявлений!!! ХОТЕЛ ЗАПИСАТЬСЯ! Сейчас все патриотичні сили заняти П.А. ПОРОШЕНКО! І ЕТО ПРАВІЛЬНО! АЛЕ Ж, таке враження, що НАС ОТВЛЕКАЮТ ОТ Ч Е Г О Т О! МОЖЕТ НАС УЖЕ ПРИГОТОВИЛИ КАК НАЧИНКУ ДЛЯ ПИРОЖКА московитам!!!!!!!!!!!!!!!!! И УЖЕ ТАК СРАЗУ ПРО ОРУЖИЕ ! НАДО Д У М А Т Ь!!!!!!!!!!!!!!
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15.01.2022 10:30 Ответить
Силы теробороны в приграничных областях сегодня должны получить оружие то самое, которое подкинули Семенченко по поручению белорусского КГБ. Человек сидит без доказательств незаконной деятельности год (!!!) А теперь они делают то же самое... и не сидят... пока, надеюсь...
ОБратили внимание? Схема та же что с "углём порошенко" . Ему было нельзя в 14-м... а им сегодня можно. Потому что "это другое"
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15.01.2022 10:48 Ответить
не в темі чувачок!
теробороні Дніпра (с 2014 ) вже 8 рік пішов (і бази є і тренування є, і зброя така-сяка є)...


Загалом же активна робота над розбудовою структури тероборони почалася лише в 2016-2017 роках, розповів командувач територіальної оборони генерал-майор Анатолій Баргилевич.
За його словами, нині в Україні вже створено 25 бригад тероборони - по одній у кожній області та в Києві. У кожну бригаду входить по кілька кадрових військових, всі інші - військовослужбовці резерву.
Нині українська система тероборони тримається виключно на патріотично налаштованих українцях, ветеранах АТО і волонтерах - і саме вони й прийдуть на допомогу військовим в разі загострення протистояння на Сході України чи у південних областях.
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15.01.2022 10:50 Ответить
ты удмурт, который пишет на чувашеском изиге.
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15.01.2022 11:10 Ответить
Цим зараз і займається наше військово-політичне керівництво. На превеликий жаль, з 2014 року цим взагалі ніхто не займався", - сказав Веніславський.
Блеат, даже не сомневался ни разу!
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15.01.2022 12:14 Ответить
Отримання зброї для справжнього чоловіка-лицаря-захисника - це непересічна й визначна подія, яку неодмінно треба відсвяткувати. Так, щоб з очей потекло. Добряче насвяткувавшись, тільки-но отриману зброю найдоречніше випробувати. Тим більше, вулицями бездіяльно вештаються усілякі ледаща та волоцюги, які й досі не набули звитягу рішуче влитися у доблесні ряди героїчної територіальної оборони...
Тобто, Стогнієві з красунями буде про що у "Надзвичайних Новинах" баяти.
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15.01.2022 13:06 Ответить
що ви несете? зброя буде знаходитись не на руках, а у точках дислокації
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15.01.2022 13:50 Ответить
Веніславський ти або дурний, або лошара ,віриш в казки- відкрий очі . Сумська область - де ваша оборона, по владі бачу готуються зустрічати з хлібом-сіллю
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15.01.2022 14:05 Ответить
Нагадує спробу формування прокремлівськими ЗЕмразями озброєних поліцейських загонів задля підтримки окупаційних військ.
Такий собі озброєний антимайдан під виглядом тероборони, для придушення народних протестів при окупації
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15.01.2022 15:40 Ответить
Так і Є! Ну не може людина, яка в 14-му під чітким керівництвом місцевої влади їхала на Київ :,,бендеров убівать'', а тепер піде захищать. І таких 80%
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15.01.2022 16:54 Ответить
Чому ВР негайно приняти закон про дозвіл мисливцям купляти нарізну зброю, який блокують30 років, бо злочинна влада боїться народ!!!
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21.01.2022 08:22 Ответить
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