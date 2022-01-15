В Украине за сутки от COVID-19 умерли 127 человек, третий день подряд фиксируют более 10 тысяч случаев заражения, 6 172 человека выздоровели
За прошедшие сутки, 14 января 2022 года, зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Такой показатель заболеваемости держится уже третий день.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.
За сутки 14 января в Украине:
зафиксировано 10569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 727, медработников – 229);
90 817 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую дозу – 43 127 человек, дополнительную дозу получили 659 человек, бустерную дозу – 16 533 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано – 1 682 человека;
летальных исходов – 127;
поправилось – 6 172 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 3 748 079 человек;
выздоровело – 3 551 283 человека;
летальных исходов – 98 195;
проведено ПЦР-тестирование – 17 147 892.
С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек, из них получили первую дозу – 14 971 998 человек, получили две дозы – 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. В общей сложности проведено 29 309 322 прививки.
Пожалуйста, подождите...
непокладаючи рукна усе інше "з прибором". Верещучка щоб запобігти черговій хвилі відмінила облік ізоляціі для осіб, що прибули з орди.
Інфляція кажете? Ну була скумбрія по 8, стане 9.44, газ для підприємців 70, електрика по 6, так то ж дрібниці
Вещает от имени медицинских "светил" кЕтаец, что характерно.
Даже от гриппа только один раз в год прививаются, а от ковидлы планируют каждые 3 месяца (на заднице мозоль образуется, еси туда колоть, мне так кажется)
Чрезвычайно забавно также следующее развитие событий: в штате Виктория предложено выздоравливающих от ковидлы переводить в отели, где за ними будут "ухаживать медсестры".
Это поразительно с несколько точек зрения:
- представте себе такое помещение в отель выздоравливающего с натуральной оспой и посмейтесь от души
- учитывая, что в государственном госпитале Остин (годовой бюджет 1 миллиард долларов в год) 11 января было аж целых 7 больных с ковидлой, то непонятно, а кого, собственно говоря из этих 7 человек в отели будут переводить
- было сообщение в СМИ, что одна медсестра обслуживает аж целых 8 больных, что делает ситуацию с госпиталем Остин особенно пикантной: на 7 ковидных больных достаточно одной медсестры, в чем госпиталь перенапрягся?
Вывод: ковидных страдальцев переводят в отели чтобы
- дать заработать прикормленным отелям из бюджета штата официально, ибо в отелях сейчас нет постояльцев, отели находятся на грани банкротста (это показатель возрождения экономики)
- это еще одна попытка коммуняк штат Виктория привезти китайских медсестер. Вот тут им будет очередной облом, потому что визы выдают федералы, а им китайские военнослужащие (все медсестры в Китае военнообязанные) не нужны.
Тот факт, что Верховный Суд США признал мандаты Байдена о вакцинации незаконными произвело потрясение, сравнимое с извержением Везувия. Трясет наших про-китайских сявок в Австралии так, что даже цунами случилось на островах Тонга.
У вакцинаторів "криза жанру". На четвертий бустер стадо вже не поведеться. Якщо в найближчі 4-5 місяців не придумати щось кардинально нове, то влітку статистика впаде природнім шляхом (як і минулого літа, зауважте) і накрутити її без явних фальсифікацій вже не вдасться
Professor Ehud Qimron, head of the Department of Microbiology and Immunology at Tel Aviv University and one of the leading Israeli immunologists, has written an open letter sharply criticizing the Israeli - and indeed global - management of the coronavirus pandemic.
https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/ https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/
оригінал на івриті (хто знає):
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q1/Article-dfd99ca599e2e71026.htm
У 2024 році світ все ще перебуває під владою небезпечного вірусу. Заражених силою забирають із будинків і відправляють у зловісні карантинні табори. У кур'єра Ніко рідкісний імунітет до хвороби, і він вільно пересувається містом. Коли його дівчина Сара заражається, Ніко розуміє, що за нею вже виїхали військові і має лічені години, щоб врятувати кохану.
Прем'єра: 11 грудня 2020 р.
Муніципальний суд у Празі виніс перший в історії Чеської Республіки вирок за поширення дезінформації про коронавірус. Колишня журналістка Яна Петеркова змушена буде публічно вибачитися і сплатити штраф у чверть мільйона чеських крон (приблизно 10 200 євро) за поширення неправдивої інформації про смерть людей похилого віку після вакцинації.
Але суд неправий, адже це таки правда, принаймні в Україні.