США обсудили с международными энергокомпаниями поставки газа в случае вторжения РФ в Украину

Представители Государственного департамента Соединенных Штатов Америки обсудили с международными энергетическими компаниями возможные планы поставок газа в Европу. Консультации проведены в случае дальнейшего вторжения Российской Федерации в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters.

Согласно этим данным, консультации проводились под руководством старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина.

"Мы провели консультации также и с энергетическими компаниями. Мы говорили с ними по поводу беспокоящих вопросов и говорили с ними о целом ряде чрезвычайных ситуаций", - заявил один из источников.

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При этом он отметил, что власти США не просили компании увеличить объемы производства.

Отмечается, что речь шла, в частности, о возможных перебоях поставок, которые могут произойти в случае, если США введут против РФ санкции в результате начала конфликта между Москвой и Киевом.

Напомним, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил о вине России в энергетическом кризисе в Европе. РФ может увеличить поставки газа по меньшей мере на треть от нынешнего уровня, но она держит спотовые продажи ограниченными.