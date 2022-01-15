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США обсудили с международными энергокомпаниями поставки газа в случае вторжения РФ в Украину

США обсудили с международными энергокомпаниями поставки газа в случае вторжения РФ в Украину

Представители Государственного департамента Соединенных Штатов Америки обсудили с международными энергетическими компаниями возможные планы поставок газа в Европу. Консультации проведены в случае дальнейшего вторжения Российской Федерации в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters.

Согласно этим данным, консультации проводились под руководством старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина.

"Мы провели консультации также и с энергетическими компаниями. Мы говорили с ними по поводу беспокоящих вопросов и говорили с ними о целом ряде чрезвычайных ситуаций", - заявил один из источников.

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При этом он отметил, что власти США не просили компании увеличить объемы производства.

Отмечается, что речь шла, в частности, о возможных перебоях поставок, которые могут произойти в случае, если США введут против РФ санкции в результате начала конфликта между Москвой и Киевом.

Напомним, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил о вине России в энергетическом кризисе в Европе. РФ может увеличить поставки газа по меньшей мере на треть от нынешнего уровня, но она держит спотовые продажи ограниченными.
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Топ комментарии
+26
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15.01.2022 09:07
+16
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15.01.2022 09:23
+13
Кацапи давно добаялись з німчурами,що нападуть на нас і для того щоб тим було пофіг побудували ПП.Ми наівні думали,що Меркель намагається допомогти нам,насправді вона допомагала Ху#лу готуватись до подальшого вторгнення.Якщо стара європа думає що її це не стосується,то вона помиляється,згорить у тому самому вогні як і в ДСВ.Англійці давно побачили за німцями подвійну гру тому і швидко відєднались.
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15.01.2022 09:13
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Комуняк я не захищаю, а лише зауважую, що не треба виправдовувати провали сьогодення провалами попередників, а краще шукати вихід із ситуації що склалася.
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18.01.2022 03:11 Ответить
Тобі десь написав що виправдовую Зе клоуна?
Привяжи його до колеса на майдані і четвертуй, я тобі дякую скажу.
Такі люди не повинні жити в Україні.
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18.01.2022 14:55 Ответить
Фюрер-фашист Путін почав Третю світову війну ще 8 років назад, але світ цього ще не зрозумів.

Фашистів із кремля під суд нового Нюренберга!
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16.01.2022 07:37 Ответить
Взагалі-то почав він ще з 2008 у Грузії, якщо ще не раніше у Чечні
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17.01.2022 11:43 Ответить
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