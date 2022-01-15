Предоставление Германией оружия Украине необходимо рассмотреть на фоне новых угроз, - посол Мельник
На фоне новых угроз необходимо еще раз рассмотреть предоставление Германией Украине оборонного оружия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в микроблоге Twitter в ночь на субботу.
"Именно предоставление Германией оборонного оружия Украине было в центре внимания откровенного разговора с Государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером. Пора пересмотреть этот подход на фоне новой угрозы вторжения", - написал Мельник.
Саме надання Німеччиною оборонної зброї Україні було в центрі уваги відвертої розмови із Державним міністром МЗС ФРН Тобіасом Лінднером. Партія Зелених, як і соціал-демократи, досі займає скептичну позицію. Настав час переглянути цей підхід на фоні нової загрози 🇷🇺вторгнення https://t.co/uw2oYtgOIu— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 14, 2022
По его словам, партия Зеленых, как и социал-демократы, до сих пор занимает скептическую позицию.
В свою очередь госминистр иностранных дел ФРГ Тобиас Линднер заявил, что он обсудил с послом Мельником состояние двусторонних отношений, коалиционное соглашение и ситуацию с безопасностью в регионе.
Пожалуйста, подождите...
2. Оно не поможет, поскольку у России оружия все-равно больше.
3. Широкий спектр оружия из разных стран усложняет и логистику и его эффективное использование.
4. Оставьте эту тему и дайте работать американцам. Они будут поумнее, посильнее и возможностей у них на порядки больше. Уровень проблемы уже не по плечу нам, избирающим зеленских в расчете на то, что станет лучше. Нам бы осознать хоть эту проблему.
5. Думать.
2. У СССР было больше оружия, чем у моджахедов и больше, чем у России сейчас, но
уёуйти все равно пришлось.
3. Так надо и логистику улучшать.
4. Надо использовать все возможности.
5. Согласен.
3. За что не берется эта власть, лучше не делается. Только хуже. С логистикой будет так же.
4. У нас уже нет возможностей влиять на ситуацию. Умственные и волевые качества зеленского не позволяют этого. Мы можем только наблюдать.
2. Поможет очень сильно,даже если дадут по 1шт. разных.
3. Усложнит кому? Расеянам.
4. Оставить Зермаку,и не отвлекать Порошенко? Именно так.
5. С этим к вас проблемы?
Нужно всегда напоминать подлецам про их подлость, чтобы у них не было в этом никаких сомнений.
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 #Зеленський https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE #Порошенко https://www.youtube.com/hashtag/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE #СергійРуденко
Янукович 2.0. Зеленський веде Україну до краху І Сергій Руденко
уту
,,ФАШИСТЫ,, потому что они повторяют путь совка из чернорубашичнеками.Точка в точку.
Обидва підуть як підсудні на Нюрнберг 2.0